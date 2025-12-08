https://ukraina.ru/20251208/viktoriya-viktora-2-1072768745.html

Виктория Виктора. 2.

Виктория Виктора. 2. - 08.12.2025 Украина.ру

Виктория Виктора. 2.

Зацепила реплика одного из международных комментаторов. Описывая сцену завершения недавнего визита венгерского премьера в Москву, он, как бы с сожалением, отметил, что лидеры распрощались дружелюбно, но без особой теплоты

2025-12-08T05:10

2025-12-08T05:10

2025-12-08T05:10

мнения

венгрия

москва

россия

виктор орбан

фридрих мерц

фрэнсис фукуяма

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056090828_0:149:2653:1642_1920x0_80_0_0_6c8fbcefb69425fe6d4b268bc2b320fe.jpg

Во-первых, встреча-то была хоть и важная, но вполне рядовая. Лидеры, испытывая взаимную симпатию и доверие, встречаются регулярно и часто.Во-вторых, лукавый венгр не собирается по мелочам "лохматить" своих, пока ещё, европейских партнёров. Канцлер Мерц и так изошёл ядовитой слюной, наблюдая дружелюбные посиделки в Кремле.А главное, интернет-картинки многочисленных политических встреч приучили пользователей не только к новоязу, но и к новополитесу. К этим бесконечным обнимашкам, облизашкам, похлопываниям, притопываниям руководящих персон, с которых начинается и которыми заканчивается любая, например, европейская статусная тусовка.Ещё чуть-чуть — и песенка "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи" станет их гимном. Слава Богу, что нас там нет.У нас-то всё скупо, сугубо по-мужски: сдержанно кивнули друг другу, крепко пожали руки. И только…Вот здесь-то и закралась мысль о том, что балаганная суета и пёстрота вторичных политических признаков обратно пропорциональна истинному масштабу натуры лидера. Подлинная сила всегда не криклива.Посмотрите на пуританскую манеру держаться китайского лидера. Даже турецкого. Не говоря уже про нашего президента.Но это персоны, за которыми стоят могучие или явно значительные державы, с мощным потенциалом, важной локацией, грозными армиями. Венгр, вроде, не вписывается в этот ряд. А это как посмотреть!Ясно, что образ, да и суть, лидера зависит от его фона. "На фоне Пушкина" и думать, и вести себя будешь по-другому, чем на фоне каких-нибудь мелких бесов. Вот и стоит поразмышлять о том, что является настоящим органичным "фоном" мировых лидеров или, скажем скромнее, персонажей…Когда-то меня впечатлили, хотя и не увлекли, идеи давнего знакомого Фрэнсиса Фукуямы. Познакомился с ним в год выхода его нашумевшей книги "Конец истории и последний человек".Там он связывал конец политической истории человечества с окончательным переделом географического пространства. Мне этот подход показался чрезмерно узким. Да и пространство будет ещё делиться не раз. Но сам факт подобной взаимосвязи любопытен.Другой мыслитель — мой земляк, крымчанин, философ Михаил Гефтер — сформулировал ещё более богатую мысль. Да, возможно, история закончилась, но не завершилась.Не имел удовольствия быть лично знакомым с Михаилом Яковлевичем, но из разговоров с его сыном понял, что для мэтра история была и в расширении внешней географической ойкумены человека, и в углублении в собственные внутренние духовные ресурсы.С тех пор и оцениваю масштаб личности лидера на фоне географического архетипа его этноса, а также на фоне глубины его рефлексии, способности к духовному подвижничеству.Короче говоря, история — это расширение жизненного пространства и углубление души. А оптимальное сочетание этих качеств и даёт то, что другой великий крымчанин Николай Яковлевич Данилевский называл пассионарностью.Так вот. Я считаю маленькую, в картографическом измерении, Венгрию великой европейской пассионарной нацией. Едва ли не последней на центральном фасаде этого континента. А Виктор Орбан пусть не отец, тем более не дух святой, но точно сын своего народа. Со всеми его достоинствами и особенностями.Довелось пожить и поработать в этой стране. Даже застать там осколки знаменитого "гуляш-социализма".Мадьяры, в отличие от большинства соседей, совсем не боятся пространств. И в плане их покорения, и в аспекте их передела. Да, гунны! Пусть и не с "раскосыми и жадными очами". Да, покорители и завоеватели рек, озёр и земель…И реалисты до корней зубов. Поэтому и присказка про них — "мадьяр рождается с кинжалом в зубах". А без кинжала часто нельзя и выжить.Поэтому, наверное, к ним до сих пор так льнут кочевые цыгане. Хотя и не всегда понимают суть этого народа.Поэтому даже домашние животные мадьяр понимают суть своих хозяев. От гигантского, как мамонт, серого быка до лохматой, как медведь, свиньи мангалицы — твари приспособлены выживать без крова в самых суровых зимних и кочевых условиях.Поэтому венгры так неравнодушны ко всем геополитическим проектам, которые будоражат генетическую память. Их пристальное внимание, например, к прожекту "Туранского мира" не понять, если не вспомнить, как гунны прокатились победной лавой по территориям почти всех его участников…Но не это самое главное. Мадьяр страдает, когда себя не понимает. Мне довелось пожить в бывшей квартире легендарной красавицы Каталин Каради.Она создала целые направления в музыке и кинематографе. Спасла от расстрела десятки еврейских детей во время войны. (Еврей Сорос готовил нацистам списки, а мадьярка Каради за свои драгоценности подменяла их и прятала детишек в этой самой квартире.)Каталин мучительно пыталась понять себя. Проникнуть в собственную душу — зачем она, обласканная славой и деньгами, так смертельно рискует. Стены квартиры до сих пор пропахли дымом. Дива непрерывно курила тонкие папироски бессонными ночами…Путешествие в глубь души — это философия. Мадьяры за сотни лет создали десятки крупных философских школ. Если перечислить их философских звёзд от Яноша Витеза до Дьёрдя Лукача, то за пятьсот лет наберётся под сотню громких имён.Кстати говоря, есть чёткая взаимосвязь между жизнеспособностью государства и историей философии его народа. Отсюда и скепсис по отношению к "украинской державности".Тот же Виктор Орбан как незаурядная личность, влиятельный политик вырос из студенческого философского кружка имени Иштвана Бибо. До сих пор недооценённого мыслителя мирового масштаба.Бибо никуда не спешит. Он же памятник у подножия великолепного Венгерского парламента. Спешит Орбан. Он же премьер страны у подножия осыпающегося Европейского союза.Цель премьера куда как значительна. Прямо скажем — цель историческая: спасти свой народ под обломками рушащейся громадной бюрократической конструкции. Ещё не "последний день Помпеи", но трясёт не по-детски. Может дотрясти до того, что Венгрия станет не периферией политической Европы, а её системообразующим центром.Дон Корлеоне некогда сформулировал, в чём сила настоящей мафии. Та говорит и то же самое делает. А венгр показал, в чём сила настоящего политика. Тот делает и то же самое говорит. Орбан — политик!Я уже высказывал свою догадку о том, что Венгрия, невзирая на её скромные размеры, неумолимо выдвигается в значимые мировые субъекты. Только что прочитал, как один наш ведущий эксперт сетует на то, что эта страна играет небольшую роль в общеевропейских делах. Или делишках?Так это потому, что она всё большую роль играет в делах планетарных.Был у меня некогда приятель из медицины катастроф. Учил, что если рушится здание, то главный — не тот, кто мечется по помещениям, а тот, кто стоит в прочном дверном проёме и ждёт окончания краха. Именно он потом будет спасать остальных из-под обломков.Орбан уже победил. Победил пространственные изменения и временны́е искушения. Он не потерялся в толпе европейских лобызающихся суетологов. Он будет спасать тех, кто ещё способен к жизни.Уже ясно, а после последней встречи в Москве особенно очевидно, что на территории скромной Венгрии будут решать не только судьбы Украины, не только будущее некой "коалиции желающих", но и новый формат отношений реальных мировых игроков. Для этого на древнем Дунае и возникает своего рода "коалиция спасающих".Коалиции всегда возникают вокруг "вампитера" — смыслового, ресурсного и пр. центра. Венгрия им на глазах и становится.Вместе со Словакией она, благодаря российской открытой поддержке и при молчаливом одобрении Штатов, обретает статус ядерной энергетической державы.Вместе с балканскими соседями и при молчаливом одобрении РФ превращается во влиятельный нефтегазовый хаб, отжимая МОЛом (своей профильной компанией) как ломом на обочину саму Австрию. А против МОЛа нет приёма.Благодаря красноречию своего главного премьера Венгрия воспринимается едва ли не главным моральным авторитетом стагнирующего Альянса. Ведь именно Орбан первым заговорил и о недопустимости воровства российских активов, и о политической коррупции в Киеве. А главный венгерский дипломат Сийярто стал первым критиком дипломатической коррупции Брюсселя.Не случайно венгров усиленно косплеят словацкий Фицо и собирающийся чешский Бабиш.Забавно будет, если Венгрия Орбана перехватит ещё у гонористых поляков их мечту державы "от моря до моря". Те попались в собственную ловушку. Дико ревновали мадьяр в отношении своих проукраинских связей. Пока не уяснили, что неразборчивость в случайных политических связях скорее создаёт море новых проблем, чем выход к новым морям. Вдруг оказалось, что дружба с украинским режимом значительно опаснее, чем вражда с брюссельским…А к венграм неожиданно потянулись дальние родственники по историческому происхождению и лингвистическому произношению — от Балтики до Адриатики.Кстати, о морях. Тяга венгров к большим пространствам и дальним морям всегда была столь высока, что ещё в советское время эта, вроде бы сухопутная, держава делала портовые краны вплоть до дальних морей. До самой до Аляски…Когда я давненько уже предположил, что Россия со Штатами будет встречаться в Будапеште, многие коллеги иронизировали: мол, "гуляш-социализм" не превратить в "гуляш-дипломатию". А ведь с Орбана станется.А ещё он — потомок таинственного племени — умеет заглядывать в будущее. Люди из его окружения шепнули мне, что там не видна "другая Украина", но уже просматривается "другая Америка". Тсс! Это чужая тайна…Читайте также: Буферное государство: как Орбан раскалывает ЕС

венгрия

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, венгрия, москва, россия, виктор орбан, фридрих мерц, фрэнсис фукуяма, евросоюз