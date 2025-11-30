https://ukraina.ru/20251130/bufernoe-gosudarstvo-kak-orban-raskalyvaet-es-1072427778.html

Буферное государство: как Орбан раскалывает ЕС

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 28 ноября стал одним из наиболее резонансных европейских политических событий.

Переговоры венгерского лидера с Владимиром Путиным продемонстрировали глубокий раскол внутри Европейского союза по вопросу отношений с Россией. И не только. Ключевые результаты визита касались прагматичных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в энергетической сфере. Основным достижением Виктора Орбана стали полученные от Владимира Путина гарантии выполнения контрактных обязательств по поставкам российских энергоресурсов. А это значит, что Венгрия получит надежное энергоснабжение на предстоящую зиму, стабильные поставки нефти и газа до конца 2026 года. Орбан назвал переговоры, разумеется, успешными и такими, которые отвечают национальным интересам Венгрии в области энергетической безопасности. Вообще, забытое европейцами понятие "суверенные интересы" именно Орбан вернул в широкий обиход европолитики. Но обсуждали лидеры России и Венгрии не только двусторонние вопросы. В ходе встречи были затронуты и вопросы урегулирования украинского конфликта. Орбан подтвердил готовность Будапешта предоставить площадку для потенциального саммита Россия—США. По возвращению домой Орбан заявил, что Украину нужно сделать "буфером" между Россией и НАТО, тогда в Европе будут безопасность и баланс.Лидеры Европейского союза отреагировали жёстко на активность Орбана на внешнеполитическом треке. Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие официальные лица прямо заявили, что Орбан действовал "без европейского мандата" и без координации с лидерами ЕС. Это означает, что венгерский премьер не представлял на переговорах единую позицию Евросоюза, что было расценено как подрыв европейской солидарности.Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразился особенно резко, заявив, что "Орбан уже некоторое время не играет за европейскую команду". Европейские политики расценили его визит как действие, подрывающее единство ЕС в вопросах санкционной политики и поддержки Украины.На волну критики министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил однозначно: его стране "не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще" для ведения внешних переговоров. По его словам, внешнеполитические решения Венгрии определяются исключительно национальными интересами.Таким образом формальность единства ЕС становится всё более очевидной. Это неминуемо приведет к усугублению политических кризисов в рамках союза. Что думают по этому поводу эксперты – в обзоре соцсетей.Публицист Вадим АвваПо возвращению из Москвы Витор Орбан в интервью немецкой Welt артикулировал основную концепцию возможного мира (перемирия?) с Западом, а именно Украина должна стать буферным государством: "В 1999 году НАТО расширилось — в альянс вошли Польша, Чехия и Венгрия. Позже присоединились страны Балтии, Болгария, Румыния и Словакия. Так сформировалась восточная граница НАТО. В результате Украина стала буферным государством между НАТО и Россией. Это обеспечивало военную безопасность Европы и поддерживало баланс сил, который и являлся основой мира. Сегодня Россия и НАТО обвиняют друг друга в разрушении этой структуры... Россия сохраняет ту территорию, которая будет согласована на международной мирной конференции. Всё, что находится западнее этой линии, — до восточной границы НАТО — будет территорией украинского государства, существующего вновь как буфер. НАТО и Россия договариваются об объёме и оснащении ограниченных украинских вооружённых сил, которые смогут действовать в этой буферной зоне, и обе стороны дают гарантии, что никто не поставит этот буфер под свой контроль. Это предмет переговоров; международное право знает механизмы, позволяющие создать такую систему гарантий". Озвученный Орбаном план, явно американский, этот вариант или не даёт ответы, или ставит в повестку дня новые вопросы, например: 1. Останется ли контролируемый Западом политический режим "буферной" Украины бандеровским? Как нацистская Европа на практике осуществит денацификацию этнической диктатуры Зеленского и демонтирует конструкцию геноцида русских людей? Да и зачем вообще им это делать? С чего вдруг? 2. Меры принуждения выполнения озвученного не просматриваются. Дейтонская система, когда всё решает западный комиссар, который главнее всех в Боснии-Герцеговине, также не просматривается. Мнением русского комиссара они, Запад и бандеровцы, будут солидарно, демонстративно и с наслаждением подтираться. Для этого в их распоряжении останется достаточное количество дивизий. 3. Франция, ФРГ, Польша, Британия, Эстония уже пообещали ввести на территорию буферной Украины войска. То есть говорим об официальном контроле силами НАТО портов Одессы, Николаева, устья Дуная. Является ли это угрозой нашему морскому судоходству? Да. Враг уже сейчас пытается устроить на Чёрном море режим блокады. "Бандеровские БЭКи" по "бандеровским спутникам" отыскали в акватории два танкера теневого флота России. Ага. 4. Американский план тупо предлагает отрезание русской земли по прибалтийской модели. Тчк. Это их одолжение нам. Так и быть, подавитесь отвоеванным. Нам в данный момент некого послать в бой. Требуется время для формирования новых легионов. СС. 5. Центральный вопрос на который нет ответа, заключается в том, что "чудный план" позволяет врагу беспрепятственно закончить тотальную фашизацию Европы. Но европейский фашизм не умеет существовать в пределах национальных границ, он пойдёт на Восток. В Россию. Как там сказал Песков: "Надо надеяться на лучшее и готовиться к войне"?Хотелось бы уточнить: надо не просто готовиться, а уже сейчас начать операцию по уничтожению нацистской Европы. На разных фронтах. В стилистке ныне модной "гибридной войны".Политический аналитик Михаил ЧаплыгаИтак... оцените красоту Игры... На сцене Орбан... видимо опытнейший политик... 1. Едем в США и торгуем себе преференции по нефти и энергетике с РФ... 2. Приезжаем из США уже практически победителем будущих выборов... 3. Звоним в Сербию и предлагаем немедленно ударными темпами построить нефтепровод... для исключенной из санкций нефти РФ через Венгрию... 4. США давят на НИС (энергокомпанию Сербии) с требованием продать долю РФ... вопреки воле РФ... 5. Орбан едет в РФ... с предложением продать долю РФ... Венгерскому МОЛу... 6. РФ видимо согласится... номинально... а реальная доля РФ будет выплачиваться иными путями... 7. Таким образом все как было... и все исполнили танцы с санкциями... США получили свою прокладку, РФ - влияние и торговлю нефтью, Сербия - НИС... Венгрия - деньги и власть... По итогу Орбан сшивает основу новой Австро-Венгрии и становится ее королем на руинах ЕС... и флагом США в Европе.Общественный деятель Александр СкубченкоВойна проиграна, но признание этого вызовет политическое землетрясение — Орбан о конфликте на Украине:Кто из политиков ЕС решится сказать, что в апреле 2022 года, когда мир был близок, Запад помешал этому? Кто признает, что в этом случае сотни тысяч украинцев могли бы остаться в живых и у Украины было бы больше территории?Они потому и сопротивляются миру на Украине так яростно, что для них это — поражение. И поражение это позорное: они (НАТО, Европа, Британия и их режим на Украине) решили все вместе нанести поражение России, но вместо этого — поражение всем им нанесла одна Россия. Получается, Россия могущественнее и сильнее их всех вместе взятых. И, кроме того, в условиях мира вопросы, о которых говорит Орбан, станут звучать ещё громче и обвинительнее: ведь кто-то же должен нести политическую ответственность за провал, за бессмысленные смерти, на которые были обречены украинцы Британией и Европой, за разрушенную и меньшую в размерах Украину. И чем больше в Европе сопротивляются неизбежному своему поражению, тем оглушительнее и позорнее для них оно будет в итоге.О том, как оцени л свой визит в Москву премьер Орбан - в статье "Премьер Венгрии оценил итоги переговоров с Путиным"

