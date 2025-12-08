"История русов" и "дворянский поворот" Екатерины II
8 декабря 1784 года умер Григорий Полетика – известный малороссийский писатель и общественный деятель. В 1767 году он был депутатом Уложенной комиссии от Лубенского полка. Но в данном случае нам интересна не история уважаемого старшинского рода Полетик, а то, что Григорий Андреевич имел отношение к появлению "Истории русов или Малой России"
Книга "История русов" в конце XVIII – первой половине XIX века была одним из немногих трудов по истории Украины, в которой был детально описан польско-литовский период с упором на историю казачества. Труд этот был известен в списках, им пользовались Пушкин (он дал высокую оценку этой работы в статье "Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского"), Гоголь, Шевченко, Костомаров.
Впервые она была издана в 1846 году на оригинальном языке (определяется как характерный для второй половины XVIII века русский с многочисленными малороссийскими вставками, возможно сделанными не по неграмотности, а для украшения текста). На украинском языке книга впервые была издана в 1956 году в Нью-Йорке, а в Киеве – в 1991 году, причём это был перевод не на эмигрантский волапюк, а на литературный украинский язык.
"История русов" не научный, исторический труд, а политический памфлет, в котором ссылки на историю нужны для обоснования неких мыслей автора. Особенность "Истории русов" в том, что мысли эти не прописаны прямо, а зашифрованы в тексте.
В книге описывается история Малой России от Вавилонского столпотворения и до 1769 года. По поводу первого сразу уточним, что никакого отношения к "копателям Чёрного моря" автор сочинения не имеет – просто по средневековой ещё традиции было принято начинать историю с библейских событий, вот и прародителем русов у него был ветхозаветный Яфет.
В целом произведение вполне характерное для уровня XVIII века с зачаточным состоянием научной критики (Николай Костомаров называл "Историю русов" "мутным источником"). Вот, например, такой вам период, который был бы вполне органичен в сочинениях современных "альтернативщиков":
"Но дают сии историки славянским племенам различные названия, судя по образу их жизни и виду народному, например: восточных славян называли скифами или скитами по кочевой жизни и по частому переселению с места на место; полуденных – сарматами, по острым ящуриным глазам с прижмуркой; и руссами или русняками – по волосам; северных приморских – варягами называли по хищничеству и по засадам, ожидающим прохожих; а в средине от тех живущих по родоначальникам их, потомкам Афетовым, называли: по князю Русу, роксоланами и россами, а по князю Мосоху, кочевавшему при реке Москве и давшему ей сие название, москвитами и мосхами: от чего, впоследствии, и царство их получило название Московского и, наконец, Российского".
Надо, разумеется, помнить, что "скифы-пахари" описаны в античных сочинениях и по сей день считаются предками славян (скифами они не были). Варяги, по популярной по сей день гипотезе могли быть не скандинавами, а балтийскими славянами (скандинавские источники это уверенно опровергают, но…)
Автор "Истории русов" производит казаков от "казар" (хазар). Имя такое им якобы дал за службу византийский базилевс Константин Мономах (вспомним грамоту Александра Македонского в "Синопсисе"). При этом, "войны славян с печенегами, половцами, козарами и другими славянскими народами бывшие (…) не иное что, как междоусобные самих славян брани".
подлинная древнерусская летопись — Лаврентьевская летопись 1377 года (собрание Российской национальной библиотеки)
Тут следует отметить, что по тем временам обычной практикой было произведение правящего класса от другого народа (польская шляхта, например, "происходила" от сарматов), а тут обратная версия – как бы люди не назывались, они всё равно славяне.
Кстати говоря, Московское царство трактуется в "Истории русов" как "тоже русское". Слово "Украина" отрицается как польская выдумка, страна называется "Малая Россия", а население её – "русы" (с точки зрения украинского национализма это ничего не значит – в "Конституции Филиппа Орлика" страна – Малая Россия, но автор – сепаратист).
"История русов" отвергает присоединение Юго-Западной Руси к Литве и считает, что это было добровольное объединение (по примеру Люблинской унии). Соответственно и Речь Посполитая мыслится как триединое польско-литовско-русское государство. Отметим, что такая возможность в принципе существовала и была обозначена в некоторых документах времён Руины и в уже упомянутой "конституции" Орлика, но реализована никогда не была.
Русские князья впали в ничтожество и их заменила казацкая старшина во главе с гетманами, которых "История русов" ведёт чуть ли не с 1386 года (Кревская уния). Вообще всё произведение исполнено "казацкого духа" – боевые и всякие прочие качества казаков всемерно превозносятся в описаниях реальных, а пуще того – вымышленных походов и сражений.
Казацкие подвиги, естественно, должны были получать оценки от союзников, и летописец от безысходности сочиняет "грамоту" царя Алексея Михайловича, выданную якобы 16 сентября 1665 года:
"Жалуем отныне на будущие времена оного военного малороссийского народа от высшей до низшей старшины с их потомством, которые были только в сём с нами походе под Смоленском, честью и достоинством наших российских дворян. И по сей жалованной грамоте никто не должен из наших российских дворян во всяких случаях против себя их понижать".
По "Истории русов" "Малороссийские отборные войска" сыграли важную роль в Полтавской битве, хотя хорошо известно, что Пётр I был невысокого мнения о боеспособности казаков и в сражении они участия не принимали (это только в советских школьных учебниках на схеме рисовали "украинских казаков Скоропадского", вроде бы нёсших какую-то охранную службу в тылу).
"История Русов" упоминает, что Мазепа был "природный поляк из фамилий литовских" (что неправда – он русский православный шляхтич), но позже всячески его превозносит:
"Мазепа, как всем известно, был христианин, отменно набожный, воздвигнувший на свой кошт многие монастыри и церкви, и почитал за смертный грех проливать кровь своих соотчичей и единоверцев. И исполнял то с решительной твёрдостью, не преклоняясь ни на какие убеждения. А потому никто не докажет, чтоб сии его войска причастны были хотя одному убийству над россиянами".
Это один из моментов, который очень не нравится в "Истории русов" современным украинским пропагандистам от истории, хотя в целом произведение оценивается положительно – как важный источник по истории казачества.
Современный украинский историк Валерий Шевчук не сомневается, что речь идёт о документе националистическом и сепаратистском:
"История Русов" напомнила об их (казацкой старшины – Авт.) исторических корнях, об их положении, истории, быте, героических деяниях, чтобы остановить массовый отток культурных сил с Украины в культуру чужую, которая узурпировала в значительной мере имя, государственные традиции и историю народа, себе подчинённого, и провозгласила полностью бесстыдный постулат, что тот народ не является народом, его язык не является языком, а история – не история".
Полностью согласны с этой оценкой и некоторые российские историки. Вот, например, автор книги "Происхождение украинского сепаратизма" Николай Ульянов. Как это часто бывает, он сам больше украинский сепаратист, чем украинские сепаратисты и даже в мифическом происхождении казаков от хазар видит попытку отмежеваться от русских (хотя там всё с точностью до наоборот), а в превознесении Мазепы – не попытку оправдаться перед Россией (хотя там это написано прямым текстом), а отстаивание сепаратизма.
Ну и, раз уж мы заговорили о современных оценках, стоит обратиться к проблеме авторства и целях, которые автор мог преследовать.
На обложке первого издания "Истории русов" написано имя Георгия Конисского, архиепископа Белорусского (архиепископ Могилёвский, Мстиславский и Оршанский, но смысл тот же). На настоящий момент точно установлено, что владыка Георгий этот текст не писал – сохранилось достаточно его сочинений, чтобы это понять.
Однако, автором мог быть Григорий Полетика, который учился у владыки Георгия в Киевской академии (Полетика, кстати, автор статьи "Записки о начале киевской академии") и вполне мог добиться его благословения.
Сам же Полетика известен как автор нескольких полемических трудов, в которых отстаивает равноправие казацкой старшины со шляхтой и выступает за предоставление российскому дворянству прав польской шляхты.
Русское дворянство было в чистом виде служилым сословием и его программа в XVIII веке состояла в эмансипации – освобождении от обязательной воинской службы. Именно эту программу реализовывала Екатерина Великая и, как ни парадоксально, Пётр III (на самом деле парадокса нет – идеологические различия супругов были придуманы самой Екатериной для оправдания переворота). Так что труды Полетики были в мейнстриме.
Олесь Бузина указывает ещё одного возможного автора из круга Конисского и Полетики – Семёна Дивовича, переводчика Малороссийской генеральной канцелярии в Глухове.
Его перу принадлежит написанный в 1762 году в стихотворной форме трактат "Разговор Великороссии с Малороссиею". Заканчивается он такими словами Великороссии:
"Довольно, ныне твою правду принимаю,
Верю всему, почитаю, храброй сознаю.
Отсель и чины твои равнять с мерой стану
И от дружбы с тобою вечно не отстану".
Это, собственно, и произошло в 1785 году, когда Екатерина Великая приняла "Жалованную грамоту дворянству".
Есть, правда, и другая точка зрения, которой придерживается работающий в Гарварде днепропетровский историк Сергей Плохий. Он полагает, что произведение было написано не около 1769 года, а в 1810-х годах, когда потомкам казацкой старшины было отказано в дворянстве на том основании, что их предки могли претендовать лишь на личное, но не потомственное дворянство. Так или иначе, но цель была та же – обосновать былыми заслугами и былым же единством права на дворянство казаков.
В этом контексте мнение Ульянова, конечно, выглядит очень забавно:
- Мы – подданные Российской империи и только хотим получить равные права…
- Нет, вы злобные сепаратисты и злоумышляете против империи!
- Да? Ну ладно…
- Эй, эй! Откуда бандеровцы?
Подписывайся на