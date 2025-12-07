https://ukraina.ru/20251207/zelenskogo-vynesut-vperd-nogami-ukraine-tryndets-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1072742883.html

"Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране

"Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, возможно ли достичь хоть каких-то договорённостей при сохранении Зеленского во власти. И думают над тем, чему надо приготовиться простым украинцам

Переговоры между представителями США и РФ показывают, что прогресс может быть достигнут в одном случае, а именно в том, если США уберут каким-то образом своё порождение — Зеленского. Об этом заявил в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.По его словам, такова позиция Москвы, и Трамп уже начал воспитательный процесс."Моё впечатление, что Зеленского скоро вынесут… политически вперёд ногами. Он уже почти политический труп, осталось совсем чуть-чуть", — сказал экс-нардеп, добавив, что для украинцев важно, сколько продлится этот момент "чуть-чуть", поскольку во всё это время война продолжается, неся гибель и разрушения.При этом Мосийчук напомнил об опыте Ирландии, которая в своё время после подписания мирного соглашения с Британией сразу же "нырнула в гражданскую войну". По словам политика, Украине необходимо этого избежать, поскольку "для нас это будет вообще смерти подобно".Удастся ли избежать — это вопрос открытый. На днях на Украине вышел подписанный рядом политиков, ректоров украинских вузов, грантоедов и других деятелей манифест, в котором "красными линиями" названы такие уступки, как ограничение численности армии, вооружений, а также возвращение на Украину российских политических, культурных, религиозных и медийных организаций. По мнению подписавших манифест деятелей, это будет означать продолжение войны другими средствами.Комментируя этот документ, украинский политический философ Сергей Дацюк заявил, что выполнение таких требований ведёт к расколу Украины."…Мы находимся с вами внутри проекта подготовки гражданской войны", — сделал вывод эксперт, слова которого приводит издание "Политнавигатор".Что касается Зеленского, то всем понятно, что именно он держатель воровской кассы, заявил Мосийчук (имея в виду детали коррупционного скандала с "плёнками Миндича"). Он рассказал, что много общается с украинскими военными и знает, что "они все ненавидят власть", а воплощением этой власти для них как раз и является Зеленский.По мнению экс-нардепа, Зеленский скоро закончит так, как в своё время закончил Михаил Саакашвили — кинут его с личными гарантиями, да ещё и ограбят. Впрочем, уход "зелёных гнид" вовсе не означает, что сразу же "начнётся счастье", впереди много проблем.А что с мирными планами? Экс-премьер Николай Азаров в эфире канала "Надежда" отметил, что так называемый план Трампа лишь всё усложнил. Причем, осложнил именно для украинцев, так как мир нужен, прежде всего, Украине."Продолжение боевых действий несёт колоссальные разрушения стране… потерю её самого главного — человеческого ресурса. Вот в чём беда основная. И поэтому изменение политического режима — это самый главный вопрос для украинского народа. Потому что именно государственный переворот привёл к такому плачевному состоянию", — сказал экс-премьер.Он задал вопрос: госпереворот 2014 года выполнил ли хоть одну задачу, о которых рассказывали со сцены на Майдане? В Евросоюз не вступили — "и не вступите", потому что принять себя на такую обузу ЕС не готов, это будет означать траты на Украину примерно в 150 миллиардов долларов ежегодно.По словам Азарова, таких денег для Украины в ЕС точно нет. Нет и совместимости в технических, политических, социальных, культурных параметрах, а достижение такой совместимости — дело "многих лет, и это понимают ответственные люди".Азаров отметил, что ещё в 2013 году подсчитано было, что на достижение такой совместимости потребуется 8 лет — а сколько времени потребуется сейчас?"Посмотрите, сколько лет добиваются приёма (в ЕС — ред.) гораздо более благополучные страны", — напомнил политик. Он добавил, что такая большая по территории страна, как Украина, да ещё с такой разрушенной инфраструктурой — "это огромнейшая обуза для ЕС"."Положим, французы, немцы, англичане — они хотят, чтобы Украина сохранилась как таран против России. Но я на сто процентов уверен, что большинство стран абсолютно этого не хотят. Они жили в состоянии мира с РФ, и они хотят жить в состоянии мира, просто более мощные страны их сейчас заставляют и принуждают", — считает Азаров.А зарплаты и пенсии стали европейскими, как обещали на Майдане? Цены стали европейскими, а вот зарплаты? А с коррупцией справились? Ни одной задачи не выполнено, напротив, Майдан принёс бедствия и страдания украинскому народу, констатировал экс-премьер.Украинские власти сейчас идут против народа Украины, заявил украинский адвокат и блогер Тарас Никофорчук. В очередном выпуске своего блога он рассказал о планах властей ввести с 1 января 2026 года НДС для физлиц-предпринимателей (на Украине используется аббревиатура ФОП — "фізична особа — підприємець") и о прочих готовящихся новшествах, которые больно ударят по карману всех граждан независимо от того, занимаются ли они предпринимательством.По мнению юриста, такие нововведения (по требованию МВФ) готовят с учётом того факта, что в условиях военного положения можно не опасаться массовых протестов. Введение НДС для ФОПов их просто-напросто уничтожит, поскольку они несут ответственность всем своим имуществом — и вот "их сделают нищими бомжами"."Не будет этого мелкого бизнеса, не будет работы, не будет оплаты, не будет свободных людей. Ну, как говорится, проект "Украина", как пишут многие мои зрители, можно сворачивать", — сказал Никофорчук. По его мнению, малый бизнес уничтожают вполне сознательно.И вполне сознательно предлагают разрешить, например, порнографию (создатели такого контента много зарабатывают, хорошо бы их обложить налогом). И оружие хотят разрешить."Ну чего нам ещё на Украине не хватает?", — задал риторический вопрос Никофорчук, добавив, что всё это делается сознательно против народа, больше просто негде взять деньги на золотые унитазы для "элит". По его мнению, если всё это примут в Раде, то — "Украине будет трындец, точнее, именно простым людям на Украине будет трындец".Отметим, что некоторые депутаты Рады отрицают, что в парламенте рассматривается законопроект о введении НДС для физлиц-предпринимателей. Но и в таком случае перспектива, обрисованная Никофорчуком для простых украинцев, остаётся вполне реальной.Напоследок — о том, что сейчас интересует граждан подконтрольной Киеву части Украины. Как информирует "Страна" со ссылкой на данные Google, "чаще всего украинцы искали графики отключения света, которые вернулись этой осенью после длительного отсутствия".Среди запросов на Украине наиболее популярными были "что такое" — белый билет, НАБУ и мобилизационное распоряжение.Кстати, некоторые украинские деятели уже платят большие деньги, чтобы "почистить" Google от своих же прежних ультрапатриотических заявлений, рассказал скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы". Он при этом сослался на информацию, полученную от знакомого программиста.По словам блогера, это вряд ли поможет — все всё помнят. Как помнят и деяния "пискеляторов" из ТЦК. Отловленные ими люди когда-то вернутся и предъявят счёт.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией

