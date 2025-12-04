https://ukraina.ru/20251204/dmitriy-abzalov-idet-reshayuschiy-etap-peregovorov-k-rozhdestvu-stanet-yasno-kak-zavershitsya-voyna-na-1072593593.html

Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине

Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине - 04.12.2025 Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине

В пользу того, что стороны пришли к определённым договоренностям говорит то, что Уиткофф полетел сразу в США. В пользу этого также говорит то, что Умеров полетит сейчас во Флориду. Умеров, кстати, важнейшая часть переговорного процесса. Первоначальные 28 пунктов плана он видел сам.

2025-12-04T06:30

2025-12-04T06:30

2025-12-04T06:30

интервью

индия

сша

флорида

дональд трамп

рустем умеров

джаред кушнер

ес

впк

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/26/1027722651_0:140:3262:1975_1920x0_80_0_0_39f1cc4c489ffd1003ea0402742d7760.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.- Дмитрий Габитович, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова беседа Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером носила конструктивный характер, тем не менее стороны договорились не разглашать суть переговоров. Все же на каком этапе сейчас находятся консультации между Россией и США?- Некоторые не совсем правильно воспринимают то, что произошло. Переговоры сильно продвинулись. Было привезено четыре документа: по факту это три итерации и одно дополнение. Американские партнеры собираются подписать основной договор и одно дополнение о гарантиях безопасностях. Вопросы возникают по нескольким пунктам. Основная часть из них касается территорий ДНР и ЛНР. В какой-то степени там обсуждается и санитарная зона. Это не такой принципиальный вопрос, как кажется, потому что в рамках первых переговоров с Умеровым территориальный вопрос обсуждался. Это говорит о том, что компромиссы здесь возможны.Важная часть процесса — это вопрос о гарантиях безопасности, численности армии и вооружений. И самая главная часть, и даже по ней можно договориться, — это международное признание. Российская сторона настаивает на том, чтобы была заключена договоренность по этому вопросу. Понятно, что все стороны согласны с тем, что в Конституции Украины этого не будет. И это никто не требует, потому что изменения в Конституции потребуют референдума. Референдум — это очень долго, и никто не захочет его проводить. Есть территории, где физически невозможно его провести, потому что они находятся под контролем противоположной стороны.По целому ряду вопросов потребуется конституционное большинство, организовать его возможно будет только после перевыборов. Поэтому базовая позиция в том, чтобы украинская сторона Конституцию не меняла, но де-факто признала бы такое решение, пообещав не возвращать территории военным путем. Дальше встает вопрос международного признания. Трамп готов признать, но сделать это индивидуально. Российская сторона требует юридического закрепления, потому что если вместо Трампа придет кто-то другой, или он потеряет большинство в нижней палате парламента, непонятно, куда все это вывернет.Как это происходило, мы видим на примере Венесуэлы. При Байдене была одна ситуация, сейчас другая. То есть Москва, видимо, настаивала на гарантиях в рамках недавней встречи. Поэтому переговоры по многим вещам, которые казались бескомпромиссными, хорошо продвинулись.Золотовалютные резервы вообще не проблема. Нет жесткой позиции по поводу того, что они все должны вернуться. То есть проблема именно в закреплении юридического статуса и в определении линии разграничении, потому что линия более-менее устоялась только в Херсонской области по Днепру. И то там остается вопрос по островам.В пользу того, что стороны пришли к определённым договоренностям говорит то, что Уиткофф полетел сразу в США. В пользу этого также говорит то, что Умеров полетит сейчас во Флориду. Умеров, кстати, важнейшая часть переговорного процесса. Это была его схема визита: Турция, Катар, Флорида. Все контакты завязывались на него. Первоначальные 28 пунктов плана он видел сам.Многие не понимают, что самая важная часть переговоров проходит не с участием делегаций, а индивидуально с Умеровым с глазу на глаз. Стороны не раскрывают условия договоренностей и особенности переговоров, потому что они сложны достаточно для всех участников процесса и без деликатности этого процесса их можно легко сорвать.Заметьте, Трамп, который обычно сразу комментирует любые переговоры, вообще молчит 24 часа. Это такая договоренность.- Почему это важно?- Чтобы никто до визита Умерова в эту историю никто не влез. И многие игроки, погруженные в этот процесс это не комментируют слишком глубоко, потому что переговорный процесс идет в сложной фазе. Сейчас идет самая важная его часть. Во-первых, 19-го состоится саммит ЕС. И до 18-го должны согласовать репарационный кризис. И скорее всего не согласуют. То есть деньги торопят процесс.Второе, план был собран еще, скорее всего, во время завершения боевых действий в Газе, но активизировался именно сейчас. Это не инициатива американской стороны. Все началось с визита Умерова. Сейчас никто не хочет срывать переговорный процесс, и никто не хочет его скрывать, поэтому образовался информационный вакуум.- О чем говорит участие зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорном процессе?- Это тоже свидетельствует в пользу того, что переговорный процесс сильно продвинулся. Изначально предполагалось, что прилетит только Уиткофф. Кушнер очень важный игрок в системе Трампа. Он муж Иванки, которая является наиболее любимым ребенком Трампа, а его отец посол во Франции (Чарльз Кушнер). Сам Джаред занимается интересами Трампа в Саудовской Аравии. Уиткофф и Кушнер сейчас попытаются все свести к единому знаменателю, чтобы с ним выйти на переговорный трек.Это базовый сценарий того, что будет происходить. Компромиссный вариант никто не планировал. Все планировали, что будет вторая фаза переговорного процесса. Сейчас стороны ищут формулировки, чтобы правильно представить свои позиции. Например, украинской стороне очень важно вступление в ЕС.Тайминги процесса следующие. До 15 числа мы ожидаем активизацию переговорного процесса на уровне советников, спецпосланников, замглав администрации и глав Совета национальной безопасности. Мы ожидаем 15-го каких-то решений по переговорному процессу от украинской стороны во Флориде и выход к этому времени на переговорные треки. К этому времени появится определенность по саммиту ЕС.Первое, что может произойти, это встреча Трампа с главами государств. С украинской стороной он, скорее всего, встретится в США. С российской стороной в Венгрии в рамках саммита. До этого будут проходить прямые телефонные переговоры.Если эти процессы удастся запустить в ближайшую неделю-полторы, до Рождества, о чем мечтает Трамп, какие-то договоренности можно заключить. Тем более к этому времени уже будет определенность с финансированием, потому что закончится саммит ЕС, появится определенность с формулировками, потому что пройдут базовые переговоры. Важно и начало отопительного сезона.Важной частью этого процесса являются два визита, которые пройдут на этой неделе. Это визит президента Франции в Китай. Я напоминаю, что Франция и Германия — это ядро переговорного процесса со стороны Европы. Причем Великобритания, несмотря на жесткие действия по некоторым трекам, информационно ситуацию начинает отпускать. Поэтому переговоры Макрона с Си будут крайне важны. Как и визит Путина в Индию. Моди не любит напрямую обсуждать, но страны Большого Юга имеют очень большое значение по целому ряду причин, не только по поставкам энергоносителей, но и с точки зрения военно-технического обеспечения. Индия особенно заинтересована в разрешении конфликта в краткой перспективе, как это ни парадоксально. Потому что с Индией заключены десятки контрактов по линии ВПК, значительная часть которых касается авиации, в том числе пятого поколения. Но самое главное — это ПВО. У Индии сложная ситуация с ПВО на фоне конфликта с Пакистаном, поэтому они заинтересованы в С-500 и даже в С-400. Но пока продолжается конфликт, системы российского ПВО идут в другие места, и дополнительные производственные мощности задействованы не будут.Чем больше соберется критическая масса (и Китай в этом заинтересован) в ближайшие полторы-две недели, тем больше вероятность завершения конфликта. С учетом отсутствия финансового составляющей, с учетом давления стран Юга, при активной поддержке мирных инициатив, этот процесс может серьезно ускориться.- Являются ли недавние атаки на танкеры в Черном море, которые вызвали жесткую реакцию Владимира Путина, попыткой сорвать переговорный процесс?- Стороны по-разному давят на переговорные треки. Украинская сторона начинает заходить за определённые линии, используя важные аргументы. Это тоже говорит о том, что стороны находятся в решающей фазе переговорного трека. Хотя атаки на танкеры происходили и раньше, но это происходило в виде минирования. Сейчас инструмент давления — это атаки на танкерный флот. Но это может серьёзно поднять фрахт в Черном море, что ударит по интересам Турции.Атака на терминал, который поставляет нефть Казахстана и главное нефть американских компаний (Chevron Corporation, Mobil Caspian Pipeline, Oryx Caspian Pipeline LLC – ред.) это серьезный сигнал американским коллегам.Но давить на Трампа так себе идея. У нас тоже выпилили жесткие комментарии по переговорным трекам. У нас тоже было много желающих привезти Трампа в Гаагу.Кроме того, атака в нейтральных водах — это серьезный прецедент. Очень негативно отреагировали Прибалтика и Финляндия. Потому что если начнется серьезная война танкеров в Балтийском море это приведет к очень серьезным последствиям. Порты очень уязвимы и не готовы к боевым действиям ни в одной стране, за исключением Венесуэлы. Поэтому никто не хочет, чтобы в переговорном треке кто-то зашел за красные линии. Уже есть пример хуситов. Безэкипажные катера очень опасны для танкеров. Такие действия показывают, что используются последние аргументы, потому что они усложняют переговорные процессы. В том числе и с Казахстаном, с которым у Украины были нормальные отношения.Таким образом сейчас вопрос состоит не только в том, закончится ли все или нет, а как все это закончится. И здесь идет усиление конкретных позиций по переговорным пунктам. Мы исходим из того, что это самый темный час перед рассветом. То есть это финальное давление перед завершением переговорного трека.Также на эту тему - О промежуточных итогах мирных переговоров и почему война идет к завершению

https://ukraina.ru/20251203/1072576823.html

https://ukraina.ru/20251203/dmitriy-suslov-o-peregovorakh-uitkoffa-v-moskve-rossiya-dala-ponyat-ssha-kakikh-ustupok-zhdet-ot-ukrainy-1072584004.html

https://ukraina.ru/20251203/bez-deneg-garantiy-i-oruzhiya-kak-nachinaet-rushitsya-podderzhka-ukrainy-na-zapade-1072571629.html

индия

сша

флорида

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, индия, сша, флорида, дональд трамп, рустем умеров, джаред кушнер, ес, впк, с-400 «триумф», украина