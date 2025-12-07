https://ukraina.ru/20251207/miny-snimut-roboty-a-ne-chelovek-kak-spravitsya-s-odnim-iz-samykh-slozhnykh-vyzovov-posle-svo-1072696693.html

"Мины снимут роботы, а не человек": как справиться с одним из самых сложных вызовов после СВО

После окончания конфликта на Украине стороны столкнутся с серьёзными вызовами. Одним из этих вызовов являются квадратные километры заминированной территории

На уходящей неделе стало известно: Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере ¥4 млрд (около $25,6 млн) на разминирование. Соответствующий обмен нотами состоялся между послом Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, сообщил МИД Японии."Это сотрудничество будет использовать на Украине японские технологии, предоставит Украине оборудование для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов, медицинскую аппаратуру для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств, а также позволит проводить деятельность по профилактике рисков, что будет способствовать скорейшему восстановлению от ущерба, принесённого войной в виде минного загрязнения и внесёт вклад в устойчивое экономическое восстановление этой страны", — отмечалось в заявлении японского министерства иностранных дел.За несколько дней до этого соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина продолжает использовать запрещённые противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, производит самостоятельно."Ряд стран предпринял шаги, которые представляют конкретную угрозу нормам конвенции. Украина заявила, что она может приостановить действие соглашения о запрете противопехотных мин, применяя противопехотные мины и наращивая их запасы, поставленные из США и, вероятно, производя их самостоятельно", — указал он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Однако в июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Кроме неё, о выходе из Оттавской конвенции сообщили прибалтийские государства, а также Польша и Финляндия.Впрочем, ещё до июля 2025 года Украина регулярно применяла противопехотные мины "Лепесток" против мирных жителей Донбасса. Происходило это при полном попустительстве Запада.Остаётся добавить, что республики Донбасса страдали от украинских мин ещё до начала СВО.Как рассказывал в конце ноября в комментарии журналисту "Донецкого агентства новостей" глава Минприроды ДНР Алексей Щелбаков, по состоянию на 2022 год порядка 70 тыс. из 130 тыс. га леса в ДНР были заминированы. При этом большая часть лесного массива ещё не освобождена — это Красный Лиман, Красноармейск, Славянск. По словам министра, есть две проблемы: точное определение заминированных мест с учётом освобождения территорий и специфика разминирования лесного массива."Это не разминировать поле или городскую черту, всё-таки это намного тяжелее. Достаточно много взрывоопасных предметов находится в лесных насаждениях, которые сгоревшие. Прежде чем приступить к восстановлению, нужно разминировать эту территорию, разработать эти горельники, и только потом уже приступить к самой высадке леса", — отметил министр.Что же до городов, то и там проблема минирования стоит довольно остро. Так, в конце сентября в Корпорации развития Донбасса рассказали, что на сегодня в ДНР уже разминировали 400 га территории. Обнаружив свыше 120 тыс. взрывоопасных предметов."На освобождённых в ходе СВО территориях и в приграничных российских регионах количество взрывоопасных предметов исчисляется десятками миллионов", — отметили в Корпорации.Там же отметили, что разминирование одного гектара территории обходится в 1,25 млн рублей. По подсчётам, на разминирование, например, Угледара, площадь которого приблизительно 500 га — понадобится 625 млн руб., а того же Артёмовска, площадь которого составляет около 4,16 тыс. га — уже 5,2 млрд руб.Впрочем, и у Украины есть проблемы с разминированием территории. Так, в августе этого года глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что со времени сворачивания усилий ВС РФ на киевском направлении свыше 846 тыс. га оказались опасными из-за мин и взрывоопасных предметов."Благодаря совместным усилиям ГСЧС и операторам противоминной деятельности уже разминировано свыше 36 тыс. га территорий, среди которых 7,5 тыс. га сельскохозяйственных. В целом обезврежено свыше 85 тыс. взрывоопасных предметов", — отмечал Калашник в августе.Кроме того, ещё свыше 5,1 тыс. га были обследованы с апреля 2025 года, из них около 1 тыс. га были признаны требующими очищения.Что примечательно, ещё несколько лет тому назад украинские разработчики для разминирования сельскохозяйственных территорий предложили модифицированную сельскохозяйственную же технику.Так, ещё в июне 2022 года издание "Украинская правда" выпустило видео о проекте, который предусматривал поиск мин и боеприпасов при помощи больших сельскохозяйственных дронов-квадрокоптеров, оснащённых устройством для поиска металла и пластика. Как уверял тогда директор компании по разминированию "Трансимпекс" Владимир Петраченко, дрон определял ферромагнитные и пластмассы."Если взять успех за 100 %, то 50 % это аппарат, а 50 % — его правильное применение. С помощью этого дрона разминирование пойдёт намного быстрее", — отмечал Петраченко.Дроны украинцам поставили канадцы — компания Draganfly.Россия тоже планирует применять новейшую технику при разминировании.В июне 2025 года холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех впервые представил прототип нового роботизированного комплекса лазерного разминирования в ходе Международного форума "Инженеры будущего". Управляемый робот на гусеничной платформе с компактным лазером способен дистанционно обезвреживать взрывоопасные объекты.Как сообщила пресс-служба Ростеха, мощный источник лазерного излучения позволяет нейтрализовать неразорвавшиеся боеприпасы, мины и самодельные взрывные устройства, в том числе снабжённые неконтактными датчиками подрыва. Обезвреживание происходит путём прожигания оболочки и выплавления взрывчатого вещества без его детонации. Робот может разминировать объекты на расстоянии в десятки и сотни метров.Комплекс работает от аккумуляторных батарей и управляется дистанционно по радиоканалу или оптоволокну. Дальность работы достигает нескольких километров, что обеспечивает полную безопасность оператора. Кроме того, комплекс оснащён мощным волоконным лазером с уникальным качеством лазерного пучка, тепловизором и прицельной камерой высокого разрешения. Электрический двигатель позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Комплекс обладает оптимальными массогабаритными параметрами и готов к серийному выпуску.Инженеры и военные понимают: применение роботов поможет сохранить жизни сапёров и ускорить разминирование территории.Читайте также: Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору

