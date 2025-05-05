https://ukraina.ru/20250505/svetlana-sazanova-na-razminirovanie-selkhozzemel-v-lnr-uydet-10-let-no-ekonomika-zdes-poshla-v-1062861926.html

Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору

Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору - 05.05.2025 Украина.ру

Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору

В 2025 году площади полей Луганской народной республики увеличатся ещё на тридцать тысяч гектаров. На вопросы о том, за счет чего это происходит, как развивается сельское хозяйство и растет экономика ЛНР отвечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории финансового университета при правительстве России Светлана Сазанова.

2025-05-05T10:33

2025-05-05T10:33

2025-05-05T12:07

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– Светлана Леонидовна, рядом Луганской народной республикой находятся Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край. У них налаженное сельхозпроизводство и производство пищевой продукции. Луганская народная республика может с ними конкурировать? Каково качество, цены? – Надо сказать, что продукция Луганской народной республики вполне может конкурировать в ближайшем будущем с продукцией других российских производителей. Сейчас я знаю, что ЛНР себя обеспечивает полностью продукцией сельхозназначения.По ценам я смотрела раскладку – что-то дороже, что-то дешевле, то есть, цены сопоставимы. Я думаю, что ни по качеству ни по ценам продукция ЛНР ничуть не хуже чем общероссийская.– Светлана Леонидовна, увеличивать площадь обрабатываемых земель важно для Луганска, или стоит освоиться на тех землях, которые уже пригодны, потому что мы знаем, что есть проблемы с разминированием, проблемы просто с освоением, потому что земля, часть пахотных земель и сельскохозяйственных угодий просто заросла кустарниками, сорняками за годы войны с Украиной...– Дело в том, что земельный фонд Луганской народной республики составляет в настоящее время 2,7 миллиона гектаров. Из них сельскохозяйственные угодья – действительно 73,3%, порядка 1,9 миллиона гектара. Посевная площадь – порядка 25% от общего земельного фонда. И это составляет чуть меньше процента от общероссийских посевов.То есть, в масштабах российской территории, российских посевных площадей – это пока немного.Заминированными остаются свыше 20 тысяч гектаров сельхозугодий, работа идёт постоянно, она не замедляется, постоянно идет разминирование.– Сколько времени может занять разминирование сельхозугодий в ЛНР? Потому что по Донбассу цифры – говорят, что от десяти до тридцати лет может пройти, чтобы полностью стало безопасно, и лесные массивы, и сельскохозяйственные угодья.– Здесь ваше беспокойство, ваш вопрос понятен. Я могу привести в пример только эхо Великой Отечественной войны. То есть, до сих пор мы что-то находим, казалось бы, в з давно разминированных местах. Поэтому такие эксцессы я не исключаю.Но после Второй Мировой войны это всё происходило силами сапёров, местных жителей. Сейчас у нас есть и искусственный интеллект, и дроны, которые могут это всё распознавать и анализировать.Работа в этом направлении ведётся и технологии совершенствуются. Поэтому я думаю, что десять лет – это максимум, а так это всё, конечно, будет происходить быстрее, с учётом совершенствования технологии, и того, насколько быстро наступит мир на этой земле.– Расширяем сельхозугодья, постоянно новое что-то осваиваем. А ведь это деньги и средства. Следовательно, это же всегда влияет на цены, повышает себестоимость зерна, вообще сельхозпродукции. Этого не боятся в руководстве?– Дело в том, что российская экономика открытая – мы строим мировые цепочки поставок продовольствия. И на внутренние цены влияют внешние цены в том числе.Например, растут цены на внешнем рынке на зерно, российским производителям выгоднее поставлять зерно за границу. Зерно уходит с российского рынка на внешний рынок, предложение на внутреннем рынке уменьшается и за счёт этого внутренние цены тоже растут.Поэтому с учётом встроенности российской экономики в мировую, экономики Донбасса тоже в мировую, я думаю, эти процессы будут синхронизироваться, и не надо бояться ни снижения цен, потому что рынок их выровняется, ни роста цен, потому что это на руку сельхозпроизводителям – это повышает их прибыль, а значит, их инвестиционные возможности.Мы можем посмотреть пример российской экономики прошлого года, когда на 3,2% снизились посевные площади, но зато в этом году они будут расти, и соответственно, такие циклические колебания в экономике нормальны – они происходят каждый год.Поэтому с учетом того, что, объем производства и объем посевных площадей растёт, экономическая ситуация тоже улучшается. В Луганской республике с 2013 года, я посчитала, где-то в восемь раз.Об экономической ситуации на Украине - в очередном обзоре Ивана Лизана "Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Русский

интервью, луганская народная республика, донбасс, россия, иван лизан, петр порошенко, украина