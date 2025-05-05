Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору - 05.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250505/svetlana-sazanova-na-razminirovanie-selkhozzemel-v-lnr-uydet-10-let-no-ekonomika-zdes-poshla-v-1062861926.html
Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору
Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору - 05.05.2025 Украина.ру
Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору
В 2025 году площади полей Луганской народной республики увеличатся ещё на тридцать тысяч гектаров. На вопросы о том, за счет чего это происходит, как развивается сельское хозяйство и растет экономика ЛНР отвечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории финансового университета при правительстве России Светлана Сазанова.
2025-05-05T10:33
2025-05-05T12:07
интервью
луганская народная республика
донбасс
россия
иван лизан
петр порошенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062860932_95:29:797:424_1920x0_80_0_0_b081bb1ecfe9b0653f3658329c9c3873.jpg
– Светлана Леонидовна, рядом Луганской народной республикой находятся Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край. У них налаженное сельхозпроизводство и производство пищевой продукции. Луганская народная республика может с ними конкурировать? Каково качество, цены? – Надо сказать, что продукция Луганской народной республики вполне может конкурировать в ближайшем будущем с продукцией других российских производителей. Сейчас я знаю, что ЛНР себя обеспечивает полностью продукцией сельхозназначения.По ценам я смотрела раскладку – что-то дороже, что-то дешевле, то есть, цены сопоставимы. Я думаю, что ни по качеству ни по ценам продукция ЛНР ничуть не хуже чем общероссийская.– Светлана Леонидовна, увеличивать площадь обрабатываемых земель важно для Луганска, или стоит освоиться на тех землях, которые уже пригодны, потому что мы знаем, что есть проблемы с разминированием, проблемы просто с освоением, потому что земля, часть пахотных земель и сельскохозяйственных угодий просто заросла кустарниками, сорняками за годы войны с Украиной...– Дело в том, что земельный фонд Луганской народной республики составляет в настоящее время 2,7 миллиона гектаров. Из них сельскохозяйственные угодья – действительно 73,3%, порядка 1,9 миллиона гектара. Посевная площадь – порядка 25% от общего земельного фонда. И это составляет чуть меньше процента от общероссийских посевов.То есть, в масштабах российской территории, российских посевных площадей – это пока немного.Заминированными остаются свыше 20 тысяч гектаров сельхозугодий, работа идёт постоянно, она не замедляется, постоянно идет разминирование.– Сколько времени может занять разминирование сельхозугодий в ЛНР? Потому что по Донбассу цифры – говорят, что от десяти до тридцати лет может пройти, чтобы полностью стало безопасно, и лесные массивы, и сельскохозяйственные угодья.– Здесь ваше беспокойство, ваш вопрос понятен. Я могу привести в пример только эхо Великой Отечественной войны. То есть, до сих пор мы что-то находим, казалось бы, в з давно разминированных местах. Поэтому такие эксцессы я не исключаю.Но после Второй Мировой войны это всё происходило силами сапёров, местных жителей. Сейчас у нас есть и искусственный интеллект, и дроны, которые могут это всё распознавать и анализировать.Работа в этом направлении ведётся и технологии совершенствуются. Поэтому я думаю, что десять лет – это максимум, а так это всё, конечно, будет происходить быстрее, с учётом совершенствования технологии, и того, насколько быстро наступит мир на этой земле.– Расширяем сельхозугодья, постоянно новое что-то осваиваем. А ведь это деньги и средства. Следовательно, это же всегда влияет на цены, повышает себестоимость зерна, вообще сельхозпродукции. Этого не боятся в руководстве?– Дело в том, что российская экономика открытая – мы строим мировые цепочки поставок продовольствия. И на внутренние цены влияют внешние цены в том числе.Например, растут цены на внешнем рынке на зерно, российским производителям выгоднее поставлять зерно за границу. Зерно уходит с российского рынка на внешний рынок, предложение на внутреннем рынке уменьшается и за счёт этого внутренние цены тоже растут.Поэтому с учётом встроенности российской экономики в мировую, экономики Донбасса тоже в мировую, я думаю, эти процессы будут синхронизироваться, и не надо бояться ни снижения цен, потому что рынок их выровняется, ни роста цен, потому что это на руку сельхозпроизводителям – это повышает их прибыль, а значит, их инвестиционные возможности.Мы можем посмотреть пример российской экономики прошлого года, когда на 3,2% снизились посевные площади, но зато в этом году они будут расти, и соответственно, такие циклические колебания в экономике нормальны – они происходят каждый год.Поэтому с учетом того, что, объем производства и объем посевных площадей растёт, экономическая ситуация тоже улучшается. В Луганской республике с 2013 года, я посчитала, где-то в восемь раз.Об экономической ситуации на Украине - в очередном обзоре Ивана Лизана "Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам"
луганская народная республика
донбасс
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Русский
Павел Русский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062860932_121:0:756:476_1920x0_80_0_0_2014ff0b741292be8f76c8bf69ef3a69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, луганская народная республика, донбасс, россия, иван лизан, петр порошенко, украина
Интервью, Луганская Народная Республика, Донбасс, Россия, Иван Лизан, Петр Порошенко, Украина

Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору

10:33 05.05.2025 (обновлено: 12:07 05.05.2025)
 
© из личного архиваСветлана Сазанова интервью
Светлана Сазанова интервью
© из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Павел Русский
Все материалы
В 2025 году площади полей Луганской народной республики увеличатся ещё на тридцать тысяч гектаров. На вопросы о том, за счет чего это происходит, как развивается сельское хозяйство и растет экономика ЛНР отвечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории финансового университета при правительстве России Светлана Сазанова.
– Светлана Леонидовна, рядом Луганской народной республикой находятся Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край. У них налаженное сельхозпроизводство и производство пищевой продукции. Луганская народная республика может с ними конкурировать? Каково качество, цены?
– Надо сказать, что продукция Луганской народной республики вполне может конкурировать в ближайшем будущем с продукцией других российских производителей. Сейчас я знаю, что ЛНР себя обеспечивает полностью продукцией сельхозназначения.
По ценам я смотрела раскладку – что-то дороже, что-то дешевле, то есть, цены сопоставимы. Я думаю, что ни по качеству ни по ценам продукция ЛНР ничуть не хуже чем общероссийская.
– Светлана Леонидовна, увеличивать площадь обрабатываемых земель важно для Луганска, или стоит освоиться на тех землях, которые уже пригодны, потому что мы знаем, что есть проблемы с разминированием, проблемы просто с освоением, потому что земля, часть пахотных земель и сельскохозяйственных угодий просто заросла кустарниками, сорняками за годы войны с Украиной...
– Дело в том, что земельный фонд Луганской народной республики составляет в настоящее время 2,7 миллиона гектаров. Из них сельскохозяйственные угодья – действительно 73,3%, порядка 1,9 миллиона гектара. Посевная площадь – порядка 25% от общего земельного фонда. И это составляет чуть меньше процента от общероссийских посевов.
То есть, в масштабах российской территории, российских посевных площадей – это пока немного.
Заминированными остаются свыше 20 тысяч гектаров сельхозугодий, работа идёт постоянно, она не замедляется, постоянно идет разминирование.
– Сколько времени может занять разминирование сельхозугодий в ЛНР? Потому что по Донбассу цифры – говорят, что от десяти до тридцати лет может пройти, чтобы полностью стало безопасно, и лесные массивы, и сельскохозяйственные угодья.
– Здесь ваше беспокойство, ваш вопрос понятен. Я могу привести в пример только эхо Великой Отечественной войны. То есть, до сих пор мы что-то находим, казалось бы, в з давно разминированных местах. Поэтому такие эксцессы я не исключаю.
Но после Второй Мировой войны это всё происходило силами сапёров, местных жителей. Сейчас у нас есть и искусственный интеллект, и дроны, которые могут это всё распознавать и анализировать.
Работа в этом направлении ведётся и технологии совершенствуются. Поэтому я думаю, что десять лет – это максимум, а так это всё, конечно, будет происходить быстрее, с учётом совершенствования технологии, и того, насколько быстро наступит мир на этой земле.
– Расширяем сельхозугодья, постоянно новое что-то осваиваем. А ведь это деньги и средства. Следовательно, это же всегда влияет на цены, повышает себестоимость зерна, вообще сельхозпродукции. Этого не боятся в руководстве?
– Дело в том, что российская экономика открытая – мы строим мировые цепочки поставок продовольствия. И на внутренние цены влияют внешние цены в том числе.
Например, растут цены на внешнем рынке на зерно, российским производителям выгоднее поставлять зерно за границу. Зерно уходит с российского рынка на внешний рынок, предложение на внутреннем рынке уменьшается и за счёт этого внутренние цены тоже растут.
Поэтому с учётом встроенности российской экономики в мировую, экономики Донбасса тоже в мировую, я думаю, эти процессы будут синхронизироваться, и не надо бояться ни снижения цен, потому что рынок их выровняется, ни роста цен, потому что это на руку сельхозпроизводителям – это повышает их прибыль, а значит, их инвестиционные возможности.
Мы можем посмотреть пример российской экономики прошлого года, когда на 3,2% снизились посевные площади, но зато в этом году они будут расти, и соответственно, такие циклические колебания в экономике нормальны – они происходят каждый год.
Поэтому с учетом того, что, объем производства и объем посевных площадей растёт, экономическая ситуация тоже улучшается. В Луганской республике с 2013 года, я посчитала, где-то в восемь раз.
Об экономической ситуации на Украине - в очередном обзоре Ивана Лизана "Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияИван ЛизанПетр ПорошенкоУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
12:49Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
12:34Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:34"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США
12:30Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
12:19Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
12:02Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:00Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
11:56Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
11:52Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
11:42Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
11:37ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
11:35Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
11:28"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
11:12Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается
11:04"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ
10:50Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
10:47Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу
10:33Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору
10:17Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание
Лента новостейМолния