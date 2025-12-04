В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине - 04.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251204/v-oon-prinyali-antirossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-ukraine-1072606675.html
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине - 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей". Об этом 4 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-04T04:02
2025-12-04T04:02
При голосовании антироссийский документ поддержала 91 страна. Против резолюции выступили 12 государств, включая Россию, Белоруссию, Кубу, Иран. Воздержались 57 стран, среди которых Бразилия, Катар, ОАЭ, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан.В постпредстве РФ в ООН назвали документ политизированным и полностью извращающим реальное положение вещей. Не обладающая юридически обязывающей силой резолюция ГА ООН требует от РФ обеспечить возвращение якобы перемещённых или депортированных детей."Чтобы убедиться в политизированном характере текста, достаточно взглянуть на его название — "Возвращение украинских детей". Возникает вопрос: только украинских? А что должно произойти с русскими детьми, утратившими связь с родными? Их права и интересы должны игнорироваться? А как быть со смешанными русско-украинскими семьями? Нам предлагают решением Генеральной Ассамблеи поделить детей по национальному признаку?" — сказала на заседании ГА зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая.По её словам, резолюция "полностью извращает реальное положение вещей", напичкана ложными обвинениями и ставит своей целью не помощь детям, а продвижение нарратива о якобы проводимой Россией депортации детей."Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тысяч якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию", — добавила Заболоцкая."Каждый голос, отданный за резолюцию, — это поддержка лжи, войны и конфронтации, каждый голос против — это голос за мир", — подчеркнула российский дипломат.Подробнее в ситуации вокруг темы "возвращения украинских детей" в публикации - Родион Мирошник: Киев использует в политических целях страдания детей во время войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине

04:02 04.12.2025
 
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей". Об этом 4 декабря сообщает РИА Новости
При голосовании антироссийский документ поддержала 91 страна. Против резолюции выступили 12 государств, включая Россию, Белоруссию, Кубу, Иран. Воздержались 57 стран, среди которых Бразилия, Катар, ОАЭ, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан.
В постпредстве РФ в ООН назвали документ политизированным и полностью извращающим реальное положение вещей. Не обладающая юридически обязывающей силой резолюция ГА ООН требует от РФ обеспечить возвращение якобы перемещённых или депортированных детей.
"Чтобы убедиться в политизированном характере текста, достаточно взглянуть на его название — "Возвращение украинских детей". Возникает вопрос: только украинских? А что должно произойти с русскими детьми, утратившими связь с родными? Их права и интересы должны игнорироваться? А как быть со смешанными русско-украинскими семьями? Нам предлагают решением Генеральной Ассамблеи поделить детей по национальному признаку?" — сказала на заседании ГА зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая.
По её словам, резолюция "полностью извращает реальное положение вещей", напичкана ложными обвинениями и ставит своей целью не помощь детям, а продвижение нарратива о якобы проводимой Россией депортации детей.
"Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тысяч якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию", — добавила Заболоцкая.
"Каждый голос, отданный за резолюцию, — это поддержка лжи, войны и конфронтации, каждый голос против — это голос за мир", — подчеркнула российский дипломат.
Подробнее в ситуации вокруг темы "возвращения украинских детей" в публикации - Родион Мирошник: Киев использует в политических целях страдания детей во время войны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
