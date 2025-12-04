https://ukraina.ru/20251204/moskovskiy-promenad-zavet-obamy-i-belgiyskiy-podschet-tsyplyat-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1072578388.html

Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте

Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте

Пятичасовые переговоры, которые 2 декабря в Кремле спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел с президентом России Владимиром Путином оказались в центре внимания западных СМИ

Прогулки, обеды и почти полное молчаниеКроме самых переговоров, ряд изданий уделил внимание общей обстановке, в которой проходил визит американской делегации в Москву.Американский Spectator не без раздражения отмечает, что Стив Уиткофф вместе со вторим представителем США на переговорах – зятем президента Трампа Джаредом Кушнером, сначала пообедали с российским представителем Кириллом Дмитриевым в модном ресторане на Петровке, а потом прошлись по людной Красной площади всего с горсткой охраны.По мнению авторов стати, "проводя Уиткоффа по улицам Москвы – включая прогулку мимо ЦУМа с его витринами, заполненными роскошными западными товарами, несмотря на санкции, – Кремль демонстрировал очевидное богатство, стабильность и безопасность российской столицы". Таким образом Путин сумел продемонстрировать американским гостям процветание и безопасность России, подчеркивают они."Даже говоря о мирном плане для Украины, Владимир Путин верит, что мир живет по его плану. Да, его экономика пострадала от огромных военных расходов и санкций. Но в целом у Путина есть веские основания полагать, что его оппоненты и соперники от Вашингтона до Брюсселя и Киева находятся в худшем положении, чем он", - пишет Spectator.Немецкие издания тем временем сосредоточились на самых переговорах. Welt обращает внимание на то, то конкретные итоги встречи так и не были озвучены – Советник президента России Юрий Ушаков после переговоров заявил, что стороны обсуждали рамки американского мирного плана, а не конкретные формулировки."Многие боялись такого исхода. Путин вообще не вдавался в подробности. Символично, что обе стороны решили не раскрывать содержание этого разговора. Интересно, будет ли Дональд Трамп придерживаться договоренности, когда получит полную информацию о встрече", - задались вопросом немецкие журналисты.По их словам, остается неясным, как политики намерены преодолеть разрыв между позициями двух сторон по таким фундаментальным вопросам, как территориальный спор.Издание Spiegel считает, что особого внимания заслуживает состав американской делегации на переговорах."От клуба во Флориде до зала заседаний в Кремле: это необычные переговоры. Обычно их проводит госсекретарь США или делегация Госдепартамента. Вместо этого приезжают, можно сказать, лучший друг президента США по гольфу и его зять: два нью-йоркских бизнесмена, которые обычно ведут переговоры о многомиллионных сделках в сфере недвижимости, а не о мире в Европе", - пишет издание.Украина всегда была приоритетом России, но не СШАУ России всегда будет преимущество над Америкой в украинском вопросе. Эти слова бывшего президента США Барака Обамы в контексте переговоров в Москве вспоминает The Washington Times."Суть в том, что Украина, которая не является страной – членом НАТО, станет уязвимой перед военным доминированием России, что бы мы ни делали", – цитирует газета слова президента Обамы из интервью изданию The Atlantic в 2016 году.Господин Обама говорил предельно ясно: Украина является ключевым интересом России, но не Америки, поэтому "Россия всегда сможет сохранять превосходство в плане эскалации в этом регионе", напоминает газета.Президент Трамп делает все возможное, чтобы содействовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной – в конфликте, который вспыхнул при президенте Байдене, однако заключение мира может оказаться недостижимо, констатирует издание.По словам авторов публикации, критики обвиняют Трампа в том, что он благоволит России на переговорах, но именно Россия всегда имела преимущество над Украиной и по численности войск, и по всем видам вооружений."Украине придется идти на территориальные уступки. Нужно будет провести выборы, рассмотреть ограничения в сфере военного строительства. Вступление в НАТО придется отложить или вовсе исключить. Украина не сможет победить в одиночку, и, как справедливо заявлял Обама в 2016 году, этот украинский вопрос не является ключевым интересом политики Америки", - говорится в статье.Если представители Трампа – Кушнер и Уиткофф – не добьются прогресса в переговорах с российскими лидерами на этой неделе после встреч с украинскими официальными лицами в выходные, Трампу лучше будет сосредоточить свое время и внимание на внутренних проблемах – уровне жизни, преступности, здравоохранении и миграции, советуют авторы американской газеты.По их мнению, мир между Россией и Украиной был бы важен, но это не приоритет политики "Америка превыше всего" для большинства, если не всех, избирателей Трампа."Цыплят" недосчиталиЕсли украинский конфликт закончится уже завтра, Европе все равно предстоит потратить 135 миллиардов евро в течение следующих двух лет, чтобы удержать Украину на плаву, и не похоже, чтобы у Брюсселя был план Б. Об этом пишет американский автор Иан Прауд на страницах издания Responsible Statecraft.По его словам, "главным цыпленком" здесь являются замороженные российские активы на сумму 140 млрд долларов, которые Европейская комиссия хочет пустить на "репарационный кредит" Украине."Само собой разумеется, эти деньги предназначены не для возмещения ущерба, а на покрытие грядущего дефицита бюджета Украины", - констатирует автор публикации.Все эти деньги пойдут в киевскую казну на повседневные траты, отмечает Прауд, напоминая, что одни лишь расходы на оборону сейчас обходятся в 172 миллиона долларов в день против 140 миллионов долларов всего год назад.На данный момент может показаться соблазнительной мысль, что огромные расходы Украины на оборону, которые составляют около 63% бюджета украинского правительства, сократятся, если боевые действия закончится в этом году под мирным натиском президента Трампа, продолжает Прауд."Но, боюсь, это маловероятно. Европа давит на США, чтобы те не ограничивали численность ВСУ лимитом около миллиона штыков в рамках мирного соглашения. В лучшем случае Украина решит о постепенном сокращении численности своей армии с течением времени. Но все равно на несколько лет вперед в бюджете образуется огромная прореха: большая армия себя не окупит, и платить по счетам придется европейцам", - отмечает он.С другой стороны, Бельгия не разрешает финансировать бюджетный дефицит Украины за счет замороженных в их стране российских активов, продолжает Прауд. По его мнению, главная проблема Бельгии не в том, что этот шаг сведет на нет усилия США по урегулированию украинского конфликта, как утверждает ее премьер Де Вевер, а в том, что экспроприация российских суверенных активов на шаткой правовой почве подорвет ее финансовую репутацию."Депозитарий Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии, где хранятся замороженные российские активы, располагает суверенными средствами со всего мира на сумму 4 триллиона долларов. Если начать проедать этих "цыплят", как выразился премьер-министра Бельгии, передав деньги Украине, это чревато "репутационным ущербом Бельгии как надежного финансового центра" и грозит "подорвать доверие к евро и финансовой системе ЕС"", - уточнил Прауд.Реакция Бельгии вызвала бурю протестов со стороны других европейских государств, которые все сильнее давят на эту страну, требуя смягчиться и обеспечить финансирование для Украины, напоминает автор статьи."В результате принятие окончательного решения было решено перенести на декабрь — еврократы в Брюсселе выиграли время, чтобы переубедить упрямых бельгийцев. Если же соглашение так и не будет достигнуто, Украина грозит нехватка средств на дальнейшую борьбу, поскольку доступ к западным рынкам капитала ей закрыт из-за моратория на погашение долга", - пишет Прауд.При этом идею "положить давно назревший конец бессмысленной опосредованной войне на Украине" ведущие политические лидеры Европы по-прежнему не рассматривают, подчеркивает автор статьи.На что может рассчитывать Украина на Западе в материале Павла Котова Без денег, гарантий и оружия. Как начинает рушиться поддержка Украины на Западе

