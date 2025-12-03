https://ukraina.ru/20251203/bez-deneg-garantiy-i-oruzhiya-kak-nachinaet-rushitsya-podderzhka-ukrainy-na-zapade-1072571629.html

Без денег, гарантий и оружия. Как начинает рушиться поддержка Украины на Западе

Без денег, гарантий и оружия. Как начинает рушиться поддержка Украины на Западе - 03.12.2025 Украина.ру

Без денег, гарантий и оружия. Как начинает рушиться поддержка Украины на Западе

Международная поддержка Украины начинает сыпаться. Если про изменения в позиции США уже не говорит только ленивый, то теперь беда пришла откуда не ждали. Похоже, что даже непоколебимая любовь еврочиновников к киевскому режиму имеет свои пределы

2025-12-03T13:35

2025-12-03T13:35

2025-12-03T15:41

эксклюзив

украина

бельгия

федерика могерини

урсула фон дер ляйен

ес

нато

сво

киев

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg

Где взять деньгиВопрос дальнейшего продолжения войны для Украины плотно увязан с вопросом финансов. На американцев надежды уже нет, поэтому все зависит от того, изыщет ли искомую сумму Европа.Там с этим пока проблемы. Часть европейцев хочет завладеть замороженными российскими активами и через них организовать очередные выплаты Киеву. Консолидированного решения пока нет, наибольшее сопротивление оказывает Бельгия. Понять ее можно – данное предложение выходит за рамки законности, а обтяпать все хотят таким образом, чтобы именно Брюссель как крупнейший держатель российских активов отвечал в судах.Тем не менее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен настоятельно просит европейских лидеров не стесняться и проголосовать за это предложение. Накануне, 2 декабря, свинью для главы ЕК подложил Европейский центральный банк (ЕЦБ), который вовремя смекнул, в какую аферу его пытаются втянуть.Так, ЕЦБ ответил отказом на предложение выступить финансовым гарантом по выплате 140 млрд евро в качестве "репарационного кредита" под залог российских активов. Если кратко, то отделаться удалось тем, что данное действие лежит за пределами полномочий банка.Не отступает и Бельгия. На днях власти этой страны потребовали от Европейского союза надежных гарантий в случае использования российских активов, однако ответ был отрицательный."Вариант с репарационным займом является наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда… Схема предоставления кредита на возмещение ущерба сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Это объясняет, почему мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования", - рассказал 3 декабря глава МИД Бельгии Максим Прево.На самой затее, однако, рано ставить крест. Европейские дельцы и дальше будут тем или иным образом пытаться провернуть эту схему, однако мнение Бельгии и решение ЕЦБ сильно ослабляют позиции сторонников этой идеи.Не добавляют европейским политикам оптимизма и прошедшие на днях обыски в Европейской дипслужбе и задержание верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности в 2014-2019 гг. Федерики Могерини. Она проходит по уголовному делу о коррупции и нецелевом расходовании бюджетных средств."В ЕС каждый день миллионы евро утекают по "коррупционным трубам" в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду. Любая международная проблема - повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины. При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду, что судьбу Магерини повторят нынешние лидеры ЕС.Гарантий нетНикаких подвижек нет для Украины и в вопросе предоставления ей гарантий безопасности. Соединенные Штаты настаивают на отказе Киева от планов по вступлению в НАТО, в самом Альянсе также нет уверенности, что хотят видеть Украину в своих рядах."Вы видели результаты вашингтонского саммита, указавшего, что Украина стоит на необратимом пути к НАТО. Любая страна в нашей части света может подать заявку о членстве в альянсе. Украина это сделала. Но, с другой стороны, есть практические реалии. Сейчас у нас нет единогласия в НАТО относительно членства Украины", - сказал на пресс-конференции 2 декабря генсек Альянса Марк Рютте.Когда согласия в товарищах нет, киевскому режиму не остается ничего другого, как искать еще какие-нибудь варианты. Получается пока так себе.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал 2 декабря журналистам, что его страна таких гарантий предоставить Украине не может. Его спросили, почему Финляндия в мирном плане США из 28 пунктов была указана как страна-гарант, на что он ответил, что ему неизвестно, как так получилось."Гарантии безопасности – это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности", - сказал он.Возможно, что дело в самих украинцах, которые слишком много хотят от своих западных союзников. Последние готовы сколь угодно убедительно защищать киевский режим на словах, но закрывать собою амбразуру не торопятся.Так случилось, например, с американским сенатором, убежденным русофобом Линдси Грэмом*. В ответ на недавний призыв экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве гарантий безопасности разместить на Украине ядерное оружие или крупный иностранный военный контингент, он ответил, что это просто невозможно.Кроме гарантий на будущее, нужно еще думать, чем воевать сегодня. С этим тоже все надежды связаны с Западом, но и здесь начались сбои. Италия, например, передала Украине 11 пакетов военной помощи, на подходе 12-й, однако решение о продолжении помощи может быть отложено: в правящей коалиции возникли разногласия по этому вопросу.Заместитель премьера Маттео Сальвини выступил против дальнейшего предоставления военной помощи Киеву, ссылаясь на коррупционный скандал на Украине – то самое "дело Миндича".Проблем будет только большеСкандальные разоблачения украинских топ-чиновников и предпринимателей, связанных с бизнес-партнером Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, уже привели к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Поговаривают, что следом за ним последует и сам глава режима. Кто-то, как беглый депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, пророчит, что это может случиться уже чуть ли не на этой неделе.Уже очевидно, что вся эта история будет иметь серьезное влияние на дальнейшую помощь, которую получает Украина.Часть материалов "дела Миндича" касается хищений в оборонной сфере, то есть там, где крутятся большие иностранные деньги.Если будет официально установлено, что эта помощь так или иначе присваивалась украинскими политиками, чиновниками и местным бизнесом, то вопрос о целесообразности дальнейшего спонсирования Украины будет звучать на Западе все громче.Маловероятно, что такая помощь совсем сойдет на нет, европейская верхушка до последнего будет тянуть эту войну дальше, однако всем противникам поддержки Киева эти коррупционные скандалы будут дополнительным и серьезным аргументом.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО происходящем в украинской экономике - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм.

https://ukraina.ru/20251201/tri-nevypolnimykh-usloviy-kogda-evropa-konfiskuet-rossiyskie-dengi-1072472311.html

украина

бельгия

киев

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, бельгия, федерика могерини, урсула фон дер ляйен, ес, нато, сво, киев, киевский режим, еврокомиссия, тимур миндич, брюссель, мид, мид украины, мид рф, мария захарова, дмитрий медведев, линдси грэм, валерий залужный, андрей ермак