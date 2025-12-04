https://ukraina.ru/20251204/kosti-kheyskanen-o-tom-kak-i-chto-germanskiy-direkt-kontakt-gotovit-donbasskim-detyam-na-novyy-god-1072616920.html

Кости Хейсканен о том, как и что германский "Директ контакт" готовит донбасским детям на Новый год

Западная гуманитарная помощь для Донбасса, массовые захоронения в ЛНР, восстановление разрушенных городов и правда для западного читателя — Кости Хейсканен, военный корреспондент из Финляндии, поделился с нами результатами своей поездки по новым регионам.

— Кости, ты опять из новых регионов?— Да, я провел целых два месяца в ЛНР и ДНР. В Луганское раньше я был только проездом, а с Луганской народной республикой как таковой вообще не был знаком до этого момента. А момент радостный, потому что мы с друзьями из немецкого гуманитарного движения "Директ контакт" готовим большие новогодние праздники в ЛНР и ДНР для детей-сирот и детей ветеранов СВО. Неравнодушные немцы, итальянцы, французы пожертвовали средства, чтобы можно было провести праздник. И это не первый раз. В прошлом году на католическое Рождество проводили нечто подобное и еще раньше.Здорово, что, несмотря на постоянное препятствование европейскими политиками мирным переговорам, в Европе есть неравнодушные люди, которые готовы поддерживать такие проекты. Недавно из Европы на склад в Бердянске пришла большая фура с гуманитарным грузом: много инвентаря, медицинские койки, вообще очень много всего для системы здравоохранения. Оттуда груз будет распределен в приграничные регионы Запорожской области.— Машина прямо из Европы приехала? Как это возможно?— Да, прямо из Европы, через Белоруссию. Дело в том, что "Директ контакт" — официально зарегистрированный в Германии фонд помощи Донбассу. Они просто не стали уточнять, какому именно, а германские власти решили, что украинскому. Сейчас это единственная организация, через которую европейцы могут оказать помощь ДНР, ЛНР и другим новым регионам России. Конечно, с российской стороны есть поддержка от фонда Русский мир, соответственно получается организовать гуманитарный коридор, благодаря которому собранные от всего сердца людьми на Западе товары получается доставить по назначению.Сейчас в Германии комплектуется новая "новогодняя" машина, которая поедет в пока еще обделенную западным вниманием Запорожскую область. А помощь там нужна. Ту же Васильевку, да и другие населенные пункты, регулярно и сильно обстреливают, долбят по домам, по энергетическим объектами, люди сидят без света. На этом фоне Луганск мне показался вообще не военным городом.— Он не на линии фронта.— Да, не на линии, но буквально в часе езды от него уже начинается ад, дроны вовсю шумят. Хотя, они и чуть ли не до самого города долетают. Так вот, для меня было большой неожиданностью, что в Луганские и с водой все нормально, и народ в ресторанах и кафе сидит, очень много дорогих люксовых машин, особенно у гособъектов социального значения. Но понятно, это результат того, что Россия выделяет огромные деньги на восстановление региона и в Луганске сконцентрировано много компаний, занимающихся восстановлением и реконструкцией в том же Северодонецке, в других населенных пунктах.А в Северодонецке, конечно, тяжело. Я общался с уполномоченной по правам человека Анной Сорокой, она рассказала мне жуткие вещи, как в ВСУ убивали мирное население и не давали нормально хоронить людей. Там неподалеку от Северодонецка есть безымянное кладбище, куда свозили убитых с 2014 по 2022 год и закапывали в братские могилы. Я наблюдал, как межведомственная комиссия по розыску захоронений жертв украинской агрессии под руководством Даниила Стяжкина выкапывала останки и передавала на судмедэкспертизу. Надо хотя бы предать их земле по-человечески.Я не понимаю, как можно спокойно смотреть на видео, на которых ВСУ убивают дронами мирных людей, которые пытались выходить из-под обстрелов к российским войскам. И ведь на Западе это видят. Я только с 2022 года погрузился в проблематику конфликта на Украине, а люди жили в аду 11 лет. Пыточная в колбасном цехе в Половинкино, где людей держали в коптильных клетках — это что такое? А мемориальное кладбище "Незаживающая рана Донбасса", где лежат убитые ВСУ почти 300 мирных жителей и многие надгробья даже не подписаны?— Мы много знаем о восстановлении Мариуполя, но ты сказал, что работают и в Северодонецке.— Да, Северодонецк тоже отстраивают. Очень много проектов курирует правительство Московской области. В Мариуполе я всегда приезжаю в квартал "Изумрудный", чтобы поинтересоваться у людей, которые получили там квартиры — настоящие ли дома, не картонные?— И как?— Да все в порядке. Люди зовут к себе, угощают, показывают все с удовольствием. Я, правда, поражен масштабами восстановления города. Там же вся Россия работает, финансовые вложения огромные, поэтому город просто не узнать. Проблем, конечно, много. Есть такие места, которые, возможно, потеряны навсегда, настолько там все разрушено. Но все-таки людям дают возможность вернуться домой и восстанавливают все, что можно. Ладно, федеральные трассы, но мы проехали чуть ли не по всем деревенским дорогам в ЛНР и ДНР и их тоже ремонтируют. А на берегу Азовского моря, как ты знаешь, очень много было пансионатов, пионерских лагерей. Многие из них в совершенно ужасном состоянии. И это не из-за того, что, как говорят на Западе, "Россия пришла". Там видно, что в них ничего не вкладывали лет 10-15 точно, все проржавело, все заросло. Раздолбанные дороги, объекты здравоохранения, детские садики, на которые без слез смотреть невозможно, — теперь Россия постепенно вкладывает средства, чтобы все восстановить.— А как реагирует народ? Понятно, что хорошо, что восстанавливают, но нет ли глубинной обиды? Все-таки им пришлось пережить очень многое за это время.— Обиды я не заметил. Скорее сложности в приспособлении к новой жизни в новых условиях. Например, в Мариуполе многие жалуются на бюрократию. Но тут надо понимать нюанс. Люди, которые жили при Украине, привыкли, что все можно решить за деньги, а теперь это так не работает. И люди с непривычки злятся. Но это пройдет. В большинстве случаев народ доволен, особенно молодежь. Они же видят, что происходит на Украине, одна бусификация чего стоит. В России же можно спокойно учиться и иметь перспективу найти хорошую работу. Знаешь, я очень рад, что люди постепенно получают возможность жить нормальной жизнью, ходить в кино, в театр. У детей аж загораются глаза, когда их везут на представление, особенно в Москву, где они никогда не были. Да они вообще нигде никогда не были, они родились на войне и всю жизнь прожили в аду. А у 30-летних в этом аду прошла вся юность. Теперь у них новые красивые дома, спортивные площадки, ухоженные парки, чистый транспорт.С другой стороны, все еще очень много разрушенных сел, где семьи буквально выживают на руинах, сильно страдают, но все-равно хотят жить на этой, своей, земле. А как иначе, если у них родные здесь похоронены? Во время военных действий людей хоронили в огородах, около домов, где могли, там и хоронили. Почему под Северодонецком возникло спонтанное кладбище, о котором мы говорили? Потому что не было электричества, не работал морг, а тела нужно было куда-то деть. В общем, оставшимся на руинах людям обязательно надо помогать.И, конечно, очень большая печаль — это проблема с водой в ДНР. Я даже отказываюсь, когда меня местные жители приглашают в гости. Ну как я поеду, если надо будет на меня воду тратить, которой нет по 3-4 дня и за которой надо бегать с канистрами? Впрочем, в других населенных пунктах бывает и хуже. В той же Васильевке в Запорожской области после обстрелов 4 дня не было света.— Ты пытаешь доносить правду о конфликте до западной аудитории. Какова реакция?— Да, я с 2022 года пробиваюсь к русско-, англо-, немецко-, финскоговорящим людям на Западе. Это трудно, но не невозможно. Например, мой ролик о пытках в колбасном цехе посмотрело до 60 тысяч иностранцев в разных соцсетях. Среди них, конечно, есть безумцы, которые все еще кричат, что это делали русские, но много и людей, которые все понимают. Но таких в Европе часто дискриминируют, выгоняют с работы, подвергают публичному остракизму. А те, кто хотят помогать мирному населению Донбасса — это просто нелюди и проплаченные Кремлем предатели. Только недавно во Франции арестовали членов гуманитарной организации "SOS Донбасс" за якобы шпионаж в пользу России. А в Эстонии схватили Олега Беседина — замечательного режиссера, с которым мы сделали много репортажей про Украину, Донбасс, Курскую и Белгородскую области для русскоязычной аудитории на Западе.Я искренне не понимаю позицию властей Финляндии. Я хорошо знаю Александра Стубба еще с 2008 года, когда он стал министром иностранных дел. Я всех нынешних политиков знал, и они не вели себя так.Я, как потомок финнов, которые уехали в Советский Союз, всю жизнь строил дружественные отношения между странами, журналы издавал на русском и финском языке, культурные программы проводил, финских туристов отправлял в Санкт-Петербург, Москву, Новгород, Карелию и так далее. И мне крайне обидно видеть, что происходит сегодня. Финские профессора, журналисты, с которыми мы дружили, пили шампанское, встречались в Москве, просто не хотят ничего слушать. Нынешняя глава МИД Елена Валтонен и премьер Петтери Орпо твердят, что надо идти с Украиной до конца, а потом тот же Орпо говорит, что следует открыть границу с Россией, потому что без российских туристов нет денег. Только поезд ушел, они уже никуда не поедут.Странно одновременно страдать от того, что больше нет "российских кошельков" и выделять 362 млн евро на забор на границе. Я не понимаю, забора будет 200 км, а общая граница у нас — 1360 км. В чем смысл? Еще и заболотить хотят ранее осушенные районы, чтобы русские танки не проехали. Но, дорогие мои, вы забыли, что сейчас война дронов. Если раньше можно было ехать на передовую, чтобы сделать репортаж, то теперь это невозможно. В 60 км от линии фронта уже опасно. Если раньше ты в часе езды от фронта, например, в Авдеевке спокойно разговаривал с местными бабушками, то сейчас уже так не получится.И вот меня закономерно спрашивают — мы же давно с финнами дружили, почему они вдруг стали такими идиотами? Так я тоже поражаюсь. Просто Украина стала полигоном, где Запад испытывает оружие, военную технику, где Запад выматывает Россию. Соответственно и пропаганда под это выстраивается. России очень тяжело бороться с этим.О том, как в 2014-2015 годах недалеко от Старобельска, на подконтрольной тогда Украине территории ЛНР, ультраправый батальон "Айдар"* организовал частную тюрьму, где пытали и грабили похищенных жителей Луганской области, — в материале "Концлагерь в колбасном цехе. Почему мир не знает о преступлениях украинского батальона "Айдар"* в ЛНР".*организация, признанная террористической

