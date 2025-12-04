https://ukraina.ru/20251204/delo-mogerini-kak-byvshiy-glava-evrodiplomatii-okazalas-vorom-i-chto-teper-budet-s-es-1072625954.html

Дело Могерини: как бывший глава евродипломатии оказалась вором и что теперь будет с ЕС

В Европейском союзе назревает кризис. Скрытые от посторонних глаз нехорошие процессы в ЕС вылезли наружу после задержания бывшего главы евродипломатии Федерики Могерини. Данный коррупционный скандал может иметь далеко идущие последствия для нынешнего руководства Евросоюза

Кто такая Могерини и чем она занималасьМогерини начинала как депутат в родной Италии. Она быстро примелькалась на общеевропейском поприще, где постоянно заседала в парламентских ассамблеях при Совете Европы и НАТО. Ее работа была замечена боссами ЕС – в ноябре 2014-го она вступила в должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности (проще говоря, стала главным по дипломатии).Россиянам и украинцам ее деятельность запомнилась прежде всего ее посредническими усилиями по урегулированию кризисов сначала на Майдане, а затем в Донбассе. Слово "урегулирование" в данном случае скорее нужно взять в кавычки, ведь именно с подачи Европы сначала был совершен госпереворот в Киеве, а затем начата силовая операция в Донбассе.На своем посту она отработала до 2019 года, после чего отправилась на почетную "пенсию" руководить Колледжем Европы.Это частное учебное заведение было основано в середине прошлого века в Брюгге, где располагается до сих пор. Это своеобразная кузница кадров для европейской бюрократической машины, куда стекаются для повышения квалификации получившие первое образование будущие еврочиновники.Работа у Могерини была что называется непыльная, ничего не предвещало беды, пока к ней в дом, а также в сам колледж и в брюссельскую штаб-квартиру Европейской службы внешних связей не пришли с обысками, о которых стало известно 2 декабря.Кого еще задержалиОказалось, что бывшая глава европейской дипломатии проходит по уголовному делу о коррупции и нецелевом расходовании средств. Согласно первым сообщениям Европейской прокурорской службы (ЕРРО), которая возглавляет расследование, с нескольких подозреваемых были снят дипломатический иммунитет, что позволило задержать их.Среди задержанных оказалась Могерини, а также экс-генсек Европейской службы внешних связей, а ныне глава Генерального директората Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Стефано Саннино. Третий задержанный – замдиректора Колледжа Европы.На следующий день фигуранты дела были освобождены на время следствия, суд счел, что они не станут предпринимать попыток скрыться от правоохранительных органов.Что натворила бывший глава евродипломатииЭпизоды, о которых идет речь в уголовном деле относятся к 2021 и 2022 гг. Суть в том, что возглавляемый Могерини колледж претендовал на проведение на своей базе ежегодной программы обучения будущих евродипломатов под названием "Дипломатическая академия ЕС".Тендер проводила Европейская служба внешних связей. Победитель должен был получить средства в размере свыше 600 тыс. евро на осуществление этой программы.Подозрение следователей вызвал тот факт, что по условиям тендера учебное заведение должно располагать общежитием для участников программы. Эта и другие детали тендера должны были держаться в тайне от претендентов.Тем не менее в 2022 году Колледж Европы, не имеющий подходящих помещений, купил под проживание участников программы дом в Брюгге за 3,2 млн евро. При этом финансовое положение учебного заведения оставляло желать лучшего. Право организовать дипакадемию в итоге выиграл как раз колледж Могерини.Издание Politico утверждает, что расследование по этому делу началось еще во время первого срока главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Европейскую дипломатию тогда возглавлял Жозеп Баррель, но проходит ли он по этому делу пока не сообщается.Как и на ком отразитсяУголовное дело на Могирини является тревожным симптомом для Европы, которая неизбежно понесет имиджевые потери. Все уже привыкли, что Евросоюз высокомерно поучает весь мир как нужно бороться с коррупцией, при этом топовые европейские чиновники сами воруют и проворачивают мошеннические схемы."Могерини - даже не первая ласточка. Это мелкая мошка на фоне больших кораблей. <…> На фоне этих многомиллионных траншей, которыми они еще и гордились, это выглядит соответственно. Нужно разбираться глобально с той чудовищной коррупцией, которую породили Брюссель, и еэсовский, и натовский, и вся эта Еврокомиссия. Тем более ее уже, эту Еврокомиссию с Урсулой, за руку хватали", - прокомментировала 4 декабря в эфире "Соловьев live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Издание Politico полагает, что разразившийся скандал может ввергнуть Европейский союз в крупнейший за последние 10 лет кризис. Произошедшее стало шоком для нынешнего состава европейской дипслужбы, отмечает Reuters."Эти обвинения глубоко шокируют, но никоим образом не должны бросать тень на хорошую работу, которую подавляющее большинство из вас делает каждый день", - процитировало агентство письмо нынешнего руководителя этого ведомства Каи Каллас своим сотрудникам.Западная пресса пишет, что у Каллас натянутые отношения с фон дер Ляйен. Данное уголовное дело обострит эту конфронтацию.Нынешней главе Еврокомиссии вся эта история особенно некстати. Ранее она уже попадала несколько раз в скандальные ситуации, когда обсуждала важные вопросы и контракты в личной переписке, а потом либо удаляла сообщения, либо же утверждала, что эта переписка утрачена. Теперь вопросов к ней явно будет еще больше.Кроме того, сейчас в ЕС и без того хватает проблем, взять хотя бы попытки фон дер Ляйен наложить лапу на российские замороженные активы и профинансировать за их счет Украину. Многие в Европе выступают против этого шага и дело Могерини будет использоваться этими силами для давления на главу ЕК.Подробнее о предыдущем скандале с главой Еврокомиссии - в материале издания Украина.ру СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемы.

