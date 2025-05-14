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СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемы

СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемы - 14.05.2025 Украина.ру

СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемы

В среду, 14 мая, в Европе снова прогремело эхо "Пфайзергейта" - скандальной истории о дорогостоящей закупке вакцин компании Pfizer, в которой все не теряет надежды разобраться неравнодушная европейская общественность

2025-05-14T16:38

2025-05-14T16:38

2025-05-14T16:38

эксклюзив

европа

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

ес

вакцина

covid-19

коронавирус

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Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия нарушила правила, когда отказалась предоставлять журналистам The New York Times (NYT) переписку своего руководителя Урсулы фон дер Ляйен с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой.Миллиардный контракт через СМСОзначенная переписка относится к периоду с января 2021 по май 2022 гг., когда в мире еще бушевал коронавирус.Кому война, а кому мать родна. Для американского фармацевтического гиганта Pfizer пандемия COVID-19 стала золотой жилой: в 2021 году ее доходы выросли до 80 млрд долларов, а еще через год – до рекордных 100 млрд.Именно тогда на эту компанию вышли руководители Евросоюза. Они хотели не только решить проблему с вакцинацией своего населения, но и помочь другим государствам, а также заработать самим. С этой целью было закуплено 4,6 млрд доз вакцин от коронавируса, что в разы превышает число населения Европы. Излишки предполагалось либо продавать нуждающимся странам, либо же передавать им вакцины задаром.Такая закупка обошлась ЕС в 71 млрд евро. Изрядная доля этих вакцин была оформлена у Pfizer. Эта компания должна была поставить европейцам 900 млн доз с возможностью еще одной поставки на аналогичное количество.Соответствующее соглашение было достигнуто Фон дер Ляйен с главой Pfizer Бурлой в ходе обычной СМС-переписки без предварительного согласования со странами Евросоюза.В 2023 году NYT сделала в Еврокомиссию запрос с просьбой раскрыть детали этих переговоров, однако получила отказ. Он был мотивирован тем, что сообщения главы ЕК не являются документами, поэтому они не попадают под регламент и храниться не обязаны. Попросту говоря, СМС удалены и раскрывать тут просто нечего.Журналистов такой расклад не устроил, и они подали иск в суд, который спустя два года постановил, что сокрытие этой информации со стороны ЕК было нарушением, а NYT предоставила все доказательства, что такая переписка существовала."Комиссия не может просто заявить об отсутствии документов, но обязана предоставить убедительные объяснения, почему они не могут быть найдены", - говорится в решении суда.Коррупция и покрывательство в Европейской комиссииИск по поводу СМС-сообщений главы Еврокомиссии – лишь малая часть масштабной проблемы, которую высветил скандал с вакцинами.Во-первых, налицо признаки сговора высокопоставленных европейских чиновников с конкретной фармацевтической компанией.Официально сумма их договора не раскрывается до сих пор, по некоторым оценкам она достигает 35 млрд евро, то есть половину стоимости всех вакцин, которые тогда закупила объединенная Европа.Во-вторых, скандал с вакцинами в очередной раз продемонстрировал вырождение и двуличность европейских институтов, которые делают все возможное, чтобы правда об этом контракте никогда не всплыла наружу.В 2022 году при Европейском парламенте был создан комитет по извлечению уроков пандемии, однако входящие в его состав депутаты не могут ознакомиться с содержанием этих контрактов до сих пор. Доступ предоставляется лишь некоторым из них, да и то при строгом условии неразглашения.О чем говорить, если несмотря на общественный резонанс, проведение внутренних проверок и т.д. ни один чиновник, причастный к этой сделке, не понес какого-либо наказания и не лишился должности.Сама Европейская комиссия никак все это не комментирует, а судебные дела по этому вопросу ни к чему не приводят. Решение суда в Люксембурге – первое, которое было принято не в пользу ответчика, да и то оно не обязывает публиковать скандальную переписку, а лишь предоставить дополнительные аргументы в пользу того, что эти сообщения не могут быть переданы прессе.Предложение, от которого невозможно отказатьсяЕще один "скользкий" момент во всей этой ситуации – это параллельные скандалы, которые так или иначе связаны с коронавирусной вакциной от Pfizer.Не первый год продолжаются разбирательства по поводу того, что эта вакцина была ненадлежащего качества и даже приносила вред здоровью.Как удалось выяснить западным СМИ, разработка вакцины велась ускоренными темпами, без оглядки на предусмотренные законом процедуры и испытания. Продвижение этой вакцины лоббировалось компанией на самом высоком уровне, а любые попытки инициировать какие-либо проверки пресекались.Нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди младший недавно заявлял, что вакцина от Pfizer представляет опасность. По его данным, при ее исследовании смертность повышалась на 23% по сравнению с группой, в которой вместо вакцины давали плацебо.СМИ ранее также утверждали, что эта вакцина негативно сказывается на репродуктивном здоровье мужчин. Это известно, например, из информации директора программы анализа документов Pfizer Эми Келли."Как только началось исследование, было зафиксировано, что произошло серьезное снижение концентрации и подвижности сперматозоидов. Этот показатель был около 22%. Спустя пять-шесть месяцев наблюдений пороговое значение было все еще очень низким. Потом они остановили исследование, и мы до сих пор не знаем, когда происходит восстановление и происходит ли вообще", - заявляла она.Еще одна проблема в случае этих вакцин и их закупки в Европу заключается в том, что ее теперь просто некуда девать, а отказаться от ее поставок европейские государства просто так не могут. Известно, что Венгрия и Польша не хотят платить за вакцину, ссылаясь на изменившиеся экономические реалии, однако Pfizer оспаривает это в суде.В настоящее время в европейских судах находятся несколько исков, которые касаются этой проблемы.В январе этого года суд в Бельгии отказался от дальнейшего рассмотрения дела по обвинению Фон дер Ляйен в коррупции при закупке вакцин. В качестве истцов по этому делу выступали несколько тысяч человек, которые утверждали, что они или их близкие пострадали из-за этой вакцинации.Похожие дела рассматривались или до сих пор находятся в производстве в Румынии, Франции и других странах.Европа расколота политически и геополитически. А главное – ментально. Подробнее об этом - в материале издания Украина.ру Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога фон дер Ляйен.

https://ukraina.ru/20250420/plodovitaya-i-vorovataya-devyat-lits-fyurera-ursuly-kotoraya-mozhet-ugrobit-evropeyskiy-reykh-1062628579.html

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эксклюзив, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, вакцина, covid-19, коронавирус