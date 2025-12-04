https://ukraina.ru/20251204/4-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072626632.html
4 декабря 2025 года, утренний эфир
4 декабря 2025 года, утренний эфир
4 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.12.2025
Сегодня в эфире: * "Знакомьтесь, Россия!" Сокские штольни, парк "Самарская лука" и другие достопримечательности Самары, гость: гид-экскурсовод Вероника Панова * "Новороссия -- жемчужина России". О новой книге Александра Чаленко "Русская реконкиста и судьба Новороссии". Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев * "Время Новороссии". Медицинская помощь жителям Новороссии. Гость: Козырев Азамат Маратович, помощник депутата Государственной Думы * "Аналитика от издания Украина.ру". Что происходит в украинской экономике и политике. Гость: экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан * "Большое интервью". О возможности появления ядерного оружия на Украине, наёмниках из стран ОДКБ в рядах ВСУ, а также о кредите Киеву под российские активы.
