Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг

Журналист, военный корреспондент и советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов об организованной помощи новым регионам, о роли сибиряков в СВО и о новом фильме о гражданских пленных на Украине.

2025-12-03T07:20

— Ростислав, Вы с гуманитарными миссиями в новых регионах очень давно, с 2014 года. Сейчас Вы снова там были. С чем на этот раз?— На самом деле участвует все, вся страна. Это и волонтерские организации, которые помогают и фронту, и мирному населению, и регионы. Каждый регион имеет свои подшефные территории. Скажем, моя Новосибирская область курирует Беловодский район в ЛНР. Этим районом я в том числе занимался в 2022 году.Сейчас я работаю по всей территории новых регионов и на днях был в Донецком перинатальном центре. Это уникальное учреждение, которое занимается недоношенными детьми. Вы же понимаете, что во время боевых действий, во время постоянных обстрелов, создающих стрессовую ситуацию, сохранение беременности — это большая проблема. Рождается много недоношенных детей, и каждого такого ребенка надо выхаживать, чтобы сохранить его, и чтобы он вырос здоровым. Поэтому мы сейчас запускаем новый гуманитарный проект поддержки таких детей.Я привез в перинатальный центр первую партию «гнезд», в которых можно согревать малышей. Это своеобразные коконы, такая очень маленькая одежда и, кроме того, что она стоит безумных денег, ее еще и нигде не купишь, можно только сшить.— И где Вы достали эти «гнезда»?— У нас родился совместный межрегиональный проект. Я нашел оборудование для швейного цеха, специальные ткани оплатил один предприниматель из Санкт-Петербурга, а первую партию «гнезд» сшили студенты Новосибирского медицинского колледжа. Кроме того, новосибирские мастера сделали для детей деревянные жетоны с оберегом Богородицы, на которых можно записывать данные малышей. Чтобы мамам было приятно, можно было бы сохранить как сувенир на долгие годы.— Насколько общество в далекой Сибири вовлечено в проблемы интеграции новых регионов?— Если в 2014-2015 годах это был удел политических активистов, тех, кто следил за событиями Русской весны, то сейчас вовлечено, по сути, все общество. Тысячи новосибирцев служат в зоне СВО, и, конечно, это так или иначе коснулось практически каждого. У каждого жителя Новосибирска есть знакомые, кто в настоящий момент освобождает эти земли от нацизма, и вся информация, которая оттуда идет, имеет и личное преломление. Поэтому, конечно, люди помогают, участвуют, и для них не все равно, что происходит.— Просто для меня Сибирь — место не постороннее, есть родственники, еще находясь на Украине, я туда ездил неоднократно. И я прекрасно помню, как в 2014-2015 годах местные очень сочувствовали, а потом вовлеченность начала спадать.— Я Вам так скажу, в 2014 году мы проводили большой автопробег. От Новосибирска мы доехали до Магадана, проехали через Владивосток и дальше по всей стране, через Северный Кавказ, потом через Крым, чтобы собрать символические подарки для Донбасса. При этом мы, естественно, разговаривали с людьми и видели, что всей стране не все равно. Я понимаю, что усталость может накапливаться, люди не могут все время в стрессовом состоянии следить за происходящим, но есть общее понимание, что случившееся было неизбежным и теперь нужно довести дело до конца.— Что сейчас нужно новым регионам больше всего?— Донецку, например, сейчас больше всего нужна воды. Все знают, что канал Северский Донец – Донбасс заблокирован, а то, что поступает сейчас — это для миллионного города категорически недостаточно. Представьте себе миллионный город без воды. В обычной ситуации люди возмущаются, когда им горячую воду отключают, а здесь ее вообще нет. Раз в три дня дают на несколько часов, и то напора не хватает на все этажи. Люди ходят в подвал с баклагами. По сути, город находится в водной блокаде со стороны Украины и это гуманитарное преступление. Так что, то, что местные жители несмотря ни на что сохранили гигиену и санитарию — это своего рода подвиг. Поэтому сейчас сибирские ученые ведут исследовательские работы, чтобы решить эту проблему с помощью других источников, источников самого Донбасса. Я сейчас не буду рассказывать детали, но уже есть план решения этой проблемы. Если сейчас все исследования пройдут успешно, то Сибирь сможет помочь Донбассу в этой ключевой проблеме.— Сибиряки впереди планеты всей. Я так понимаю, что Вы сняли фильм о жителях Сибири, которые отправились на СВО?— Так и есть. Но, конечно, снял не я, а большая команда журналистов и монтажеров. Перед нами стояла задача показать каждому маленькому городку в Новосибирской области своего героя. Знаете, мы зачастую видим бойцов с закрытыми лицами, которые сообщают на камеру, что уничтожили столько-то танков противника или что-то еще в этом роде. Мы же хотели раскрыть, что они думают, как относятся к происходящему. Мы хотели показать, что война — это не только смерть, на которую матери и жены отправляют своих сыновей и мужей. Война — это тоже жизнь, на ней живут, чувствуют, надеются, там есть свой юмор. Мне кажется, нам это удалось. Мы сделали 40 портретных сюжетов о новосибирских бойцах. А потом, когда мы все собрали в полный метр, получилось цельное переживание прожитого ими. 5 мая на премьере в Центральном Новосибирском кинотеатре у нас был полный зал. Я позвал героев фильма, которые в тот момент находились в отпуске. Было много молодежи, первыми с овациями вскакивали именно молодые люди. Поэтому я считаю, что фильм удался. Сейчас его будут показывать, как элемент патриотического воспитания в школах. Одновременно он демонстрируется на сайте RT Doc.­— Фильм называется "Сибирь фронтовая"?— "Сибирь фронтовая. Возвращение Родины". Мы заложили в название несколько смыслов. С одной стороны, Родина возвращается для тех, кто был отрезан от России. С другой — сама Россия, после безвременья 90-х, после поиска нулевых, обретает саму себя, такую, какой она должна быть.— Возвращения Родины очень ждали и еще ждут тысячи жителей Украины, которые сейчас сидят в тюрьмах за предполагаемое содействие России. Я знаю, что Вы начали съемки нового фильма и именно по этому поводу.— Да, это следующий наш фильм. Мы хотим рассказать о том, что приходится претерпевать людям, которые столкнулись с украинским режимом. Причем речь даже не о том, что человек передал какую-то военную информацию. Большинство пострадало за слова, высказывания, за гражданскую позицию, за то, что нелояльны к неприемлемой для них политической действительности, за то, что родители научили их считать Бандеру и Шухевича предателями и врагами. За все это они сегодня страдают от режима. Одна задача нашего фильма — напомнить нашим властям и нашему обществу о том, что такие люди есть. Вторая — объяснить, что этих людей надо забирать, что это наши люди и их нужно спасать.— Я так понимаю, что среди героев фильма те, кто находились в украинских тюрьмах до СВО и смогли тем или иным способом получить свободу? Ведь с теми, кто сидит сейчас, пообщаться невозможно.— К сожалению, это так. Конечно, нам, как журналистам, хотелось бы пообщаться с теми, кто сейчас там, на подконтрольной Украине территории, но это невозможно, потому что мы их подставим. Да они и сами на это не пойдут. Поэтому мы расскажем о них на примере других людей, которые оттуда вырвались. Хунта озверела, я так скажу. Мы имеем дело с раненым зверем, который просто уничтожает все вокруг себя.— В России есть такие умники, которые считают, что "все нормальные выехали в 2014-м", а остались только скрытые бандеровцы или агенты СБУ.— Что значит, должны были выехать? Почему они вообще кому-то что-то должны? Они живут на своей земле, на которой родились, в которой похоронены их родители. Почему они должны бросать все и ехать в Россию или в Польшу, или в Германию? Люди могли просто нас ждать, ждать Россию. Сейчас российские войска освобождают Красноармейск и люди выходят им навстречу, говорят — мы вас ждали. Нужно иметь много мужества, чтобы под обстрелами, во время штурма города, ждать Россию. Так же было и в Мариуполе. Одна из героинь нашего фильма рассказывает, как она с больной матерью и детьми ждала Россию, оставшись у себя дома. Это героизм, гражданский подвиг. Поэтому говорить, что они что-то были должны… Нет, они не должны. Они защищают свою землю, как могут. Не все могут взять в руки оружие, не все могут пустить под откос поезд. Кто-то может сопротивляться словом. Кто-то может даже просто молчать, но ждать нас. Я уверен, что таких людей на той стороне миллионы и я очень надеюсь, что мы их не разочаруем.— По ходу идущих мирных переговоров периодически поднимается вопрос об амнистии, в том числе для таких заключенных.— Я думаю, что прямо сейчас мирного соглашения не будет, поэтому и разговоры об амнистии пока не имеют смысла. Свою позицию украинское руководство обозначило — из Донбасса никто выходить не собирается. Скорее всего мы вернемся к вопросу о перемирии через полгода, может через год, но прямо сегодня никто не расходится. Да, прошли обыски у Ермака, идут следственные действия, которые приводят к центробежным процессам на Украине. Возможно, Ермак и многие другие отправятся туда, где сейчас сидят пророссийские политзаключенные, я, по крайней мере, на это надеюсь. Так что не исключено, что ситуация дойдет до того, что центральная власть на Украине просто рухнет и появится какое-то временное правительство, готовое подписывать мир на приемлемых для нас условиях. Для меня же центральный вопрос — это вопрос денацификации, одна из целей СВО. А как можно провести денацификацию страны без внешнего контроля? Простите, в любом разговоре неизбежно всплывает Гитлер, но все же, представьте себе, что он остался жив, подписал капитуляцию и сам стал проводить денацификацию Германии…— По правде говоря, такие случаи были. Не с Гитлером, конечно, но с некоторыми фашистскими режимами, сохранившимися после Второй мировой. Внешние обстоятельства потребовали от них меняться внутри себя.— Да, я понимаю, были непреодолимые обстоятельства. Но ведь тоже внешние. А сама система не способна исправить свои базовые настройки. Если базовые настройки нынешнего украинского режима — это такой карикатурный реконструкторский нацизм, он сам себя не поменяет. Есть критическая масса нацифицированных людей, которые занимают посты в МВД, СБУ, органах государственной власти. Соответственно нужен запрет на профессию, нужно привлекать других людей, например, преследуемых сейчас на Украине пророссийских активистов. Тех, которые находятся в тюрьмах. Но это возможно только при полном поражении Украины. Все остальное – это консервация, непризнанные границы, остановка по линии фронта и т.д. Не будем сейчас забегать вперед, но я думаю, что амнистия неизбежна. Просто не прямо сейчас.О страданиях людей на Украине, которые приняли Россию, — в материале "7 лет тюрьмы за обеспечение больниц лекарствами. Как суд в Херсоне нарушил Женевские конвенции".

2025

украина, россия, донбасс, андрей ермак, сбу, мвд, сибирь, новосибирск, сво, мир, война, переговоры по украине 2025, амнистия, интервью, гуманитарная помощь, гуманитарная политика