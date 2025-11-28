https://ukraina.ru/20251128/7-let-tyurmy-za-obespechenie-bolnits-lekarstvami-kak-sud-v-khersone-narushil-zhenevskie-konventsii-1072289574.html

7 лет тюрьмы за обеспечение больниц лекарствами. Как суд в Херсоне нарушил Женевские конвенции

В нарушение 4-й Женевской конвенции украинский суд приговорил к 7 годам лишения свободы начальника Управления охраны здоровья Херсона Светлану Межерицкую за то, что обеспечивала лекарствами больницы во время нахождения в городе ВС РФ.

украина

россия

херсон

вооруженные силы украины

оон

репрессии

международное право

военные преступления

эксклюзив

уголовное дело

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072288497_0:158:829:624_1920x0_80_0_0_51e4fea6d7daa5ed4a3667c7907353c4.png

В середине ноября Херсонский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы 58-летнюю Светлану Межерицкую по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационизм) за то, что она, по версии следствия, возглавила российское Управление охраны здоровья в городе, занималась организацией госпиталей для российских военных и поставками медпрепаратов в херсонские больницы.Преследовать за такое международное законодательство строго запрещает. Международное гуманитарное право требует от медиков оказывать помощь всем пострадавшим, независимо от стороны конфликта. Наоборот, отказ от лечения пострадавших на основании любых идеологических пристрастий может быть квалифицирован как преступное действие. Обычно украинские суды просто не обращают внимание на Женевские конвенции, но в этот раз возникла нестандартная ситуация, на которой следует остановиться подробно.До Майдана Светлана Межерицкая работала главврачом Херсонской городской кожвен поликлиники, а также была избрана депутатом Херсонского горсовета от Компартии Украины (КПУ) и вошла в комиссию по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения. В 2012 году ее назначили главой Управления охраны здоровья Херсонского горсовета. После Майдана, когда КПУ запретили, Светлана прошла на выборах в Херсонский облсовет от оппозиционной партии "Наш край" и до конца 2022 года, то есть даже во время пребывания в городе ВС РФ, официально возглавляла украинское Управление охраны здоровья в Херсоне и продолжала участвовать в заседаниях Херсонского облсовета. Осенью она не захотела эвакуироваться, поскольку, по ее словам, "не чувствовала за собой никакой вины".Казалось, что она права, так как ее не трогали аж до марта 2024 года, когда ее задержали по подозрению в "коллаборационизме". Обвинение заявило, что с середины лета 2022 года Межерицкая занимала должность начальника Управления охраны здоровья Департамента социальной политики российской ВГА в Херсоне. Согласно материалам дела, все документы она подписывала под псевдонимом, который начинался на букву "Т". Доказательства этому якобы были получены при обыске здания исполкома Херсонского горсовета и помещения перинатального центра. Почему подозрение вручили через полтора года после получения доказательств, никто не объясняет.В суде Межерицкая не отрицала, что занималась организацией медслужбы в регионе, но отрицала, что официально вступала в какую-то должность при российской ВГА. По ее словам, украинское Управление охраны здоровья Херсонского горсовета по факту прекратило действовать, поскольку никакие указания из Киева больше не приходили. В начале августа 2022 года ей предложили занять ту же должность, какую она занимала при Украине, и сослались на соответствующую Женевскую конвенцию, которая гарантирует Светлане безопасность. Сослались верно, если бы Украина Женевские конвенции соблюдала. Межерицкая сообщила, что общалась с представителями российских властей всего раз пять, а общение касалось исключительно консультаций по организации медицинской системы. Один раз у нее попросили найти лекарства, что она и сделала.Учитывая, что ВСУ вошли в Херсон 11 ноября 2022 года, у Межерицкой в принципе было не более трех месяцев для предполагаемого сотрудничества с представителями РФ. Она сказала, что трижды побывала на совещаниях ВГА, чтобы рассказать, как устроена система здравоохранения. Также она подтвердила, что встречалась со своими коллегами около здания скорой помощи и подписывала документы, но не на российских бланках. Она и должна была подписывать, поскольку Украина не сняла ее с должности.Свидетели показания дали не то, чтобы противоречивые, но очень косвенные и ничего, кроме того, что сказала сама Межерицкая, особенно не доказывающие. Например, женщина, которая оформляла своего мужа в хоспис отправила запрос в исполком горсовета и получила ответ с согласием на госпитализацию с подписью Светланы. Но Светлана и была назначенной Украиной главой Управления охраны здоровья при горисполкоме. Так кто еще должен был подписывать? Сотрудница больницы Корабельного района один раз видела Межерицкую в российском Министерстве охраны здоровья Херсонской области, но Светлана не отрицала, чтобы была на нескольких совещаниях. Занимала ли она при этом какую-то должность, свидетельница не знает. Главный бухгалтер городского психиатрического центра показала, что не получала от Межерицкой никаких документов или указаний. Сотрудница планово-экономического отдела Управления охраны здоровья Херсонского горсовета заявила, что конца июля 2022 года Межерицкая на своей должности отправляла заявки на финансирование медучреждений, возила гуманитарную помощь и контролировала ее выдачу. Затем Светлана продолжила делать то же самое уже под руководством россиян, но об этом свидетельница знает со слов других людей, потому что сама к тому времени уволилась. Такого плана все показания. В них нет ни слова о выполнении обвиняемой конкретных организационных или хозяйственных функций по указанию "оккупантов".Нет в деле и не одного документа, подтверждающего факт принятия обвиняемой на должность при российской администрации. В найденных при обыске списках сотрудников ВГА фамилия Межерицкой отсутствует.Напомним, претензия к ней не в том, что она организовывала медпомощь в Херсоне (за такое судить категорически запрещено), а в том, что она устроилась на официальную должность при "оккупационной" администрации, то есть совершила акт коллаборационизма. Как мы видим, прямых доказательств вступления Светланы в какую-то должность нет, а все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемой.Единственное как бы прямое доказательство — письмо, обнаруженное при обыске в горсовете, где под графой "начальник Управления охраны здоровья Департамента социальной политики Херсонской ВГА" и фамилией не Межерицкой (как говорят, там стоял ее псевдоним) якобы стояла подпись Межерицкой. Подлинность подписи подтвердила судебно-почерковедческая экспертиза. Но адвокат заявил, что письмо не было признано вещдоком и его оригинал не был предоставлен стороне защиты, а предоставленная копия отличается от оригинала. Например, согласно данным экспертизы, на оригинале есть след штампа "объект исследования Кировоградским НДЕКЦ Украины", а на предоставленном защите документе никаких штампов нет. Кроме того, при исследовании подписи было взято слишком мало образцов почерка Межерицкой. Также в материалах дела нет разрешения на обыск кабинетов Херсонского горсовета. Нет и протокола изъятия и упаковки письма с якобы подписью обвиняемой. Это, конечно, не доказательства однозначной невиновности, но несоблюдение процедуры всегда ставит вопрос о правомерности привлечения человека к ответственности.А хуже всего то, что "обстоятельства совершенного уголовного правонарушения" подтверждены такими "доказательствами", как протокол осмотра раздела "Коллаборанты" на анонимном сайте evocation.info, где Межерицкая указана, как "руководитель управления охраны здоровья Херсонского городского совета, созданного оккупационной администрацией г. Херсон", а также протокол осмотра зарегистрированного вне Украины сайта "Миротворец"*. Такие никем не проверенные базы данных не могут быть в законном порядке использованы в суде, но ими регулярно пользуются.Итак, в ходе судебного процесса вина Межерицкой во вступлении в должность при "оккупационной" администрации объективно доказана не была. Но это не самое главное. Суть в том, что даже если бы у суда был неоспоримый документ о принятии Светланы в должность, ее все равно нельзя было привлекать к ответственности. Потому что есть Женевские конвенции. Причем суд в своем решении согласился, что действительно, "положения Женевской конвенции гарантируют право на медицинскую защиту гражданского населения и касаются гарантирования предоставления именно медицинской помощи персоналом больниц", однако заявил, что обвиняемая "не выполняла никаких функций по непосредственному предоставлению медицинской помощи пациентам". Это прямая ложь.Дальше суд делает просто поразительное. Он соглашается, что на обвиняемую распространяются гарантии, предусмотренные ст. 54 Конвенции. Но эта статья в данном случае защищает не от уголовного преследования Украиной, а от принудительного изменения Россией статуса должностных лиц на "оккупированных территориях", если они не хотят этого делать по соображениям совести, что не отменяет ст. 51, которая как раз позволяет России направлять людей на принудительную работу, связанную, например, со "здоровьем населения занятой местности". В деле не стоит вопрос, принудили ли Межерицкую. В деле стоит вопрос, можно ли ее судить за деятельность, связанную со "здоровьем населения занятой местности".Суд же пишет, что распространение на Светлану ст. 54 Конвенции "не исключает возможности уголовной ответственности по национальному законодательству". Да, ст. 54 не исключает, потому что она вообще не об этом. Исключает ст. 20, о которой уже было сказано. В международном гуманитарном праве нет никаких обстоятельств, при которых больным и раненым можно отказать в помощи, как и нет никаких обстоятельств, при котором тех, кто эту помощь оказал можно судить по национальному законодательству. Женевские конвенции выше национального законодательства.Мало того, Межерицкая, пребывая на своей "украинской" должности (от которой ее никто не освобождал), не имела права перестать обслуживать больницы (даже если ей при этом нужно было взаимодействовать с "оккупационной" администрацией), поскольку такое поведение Женевскими конвенциями трактуется как военное преступление, а Римским статутом — как жестокое, бесчеловечное обращение и даже пытка. Государства не имеют права создавать помехи медперсоналу в оказании помощи больным и раненым, а арест медперсонала за оказание такой помощи может считаться нарушением принципа обеспечения защиты от произвольного ареста и содержания под стражей, даже если это законно с точки зрения внутригосударственного законодательства. В резолюции 37/194 Генеральной Ассамблеи ООН о принципах медицинской этики говорится, что в таких ситуациях, как вооруженный конфликт, государства не должны наказывать медицинских работников, занимающихся медицинской практикой, соответствующей медицинской этике, или принуждать их к выполнению каких-либо действий в нарушение таких стандартов.Дело Светланы Межерицкой не требует доказывания вступления или не вступления ее в должность при российской ВГА. Светлану в принципе не имели права привлекать к уголовной ответственности. Это запрещено подписанными Украиной международными обязательствами. Тем не менее Межерицкую осудили на 7 лет лишения свободы.*Запрещено на территории РФ.Подробнее об уголовных делах, которые Украина возбуждает против работников системы здравоохранения — в материале "Преследуя медиков, лечивших раненых в новых регионах РФ, Украина совершает военное преступление".

украина, россия, херсон, вооруженные силы украины, оон, репрессии, международное право, военные преступления, эксклюзив, уголовное дело, майдан, кпу, всу, вс рф, миротворец