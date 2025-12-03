https://ukraina.ru/20251203/ognevye-udary-po-tylam-alekhin-ob-uspeshnom-nastuplenii-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1072546807.html

Огневые удары по тылам: Алехин об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области

Огневые удары по тылам: Алехин об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области

Масштабные огневые удары по тылам противника в Харьковской области стали ответом на успешное наступление группировок "Север" и "Запад". Ключевые логистические узлы ВСУ находятся под постоянным давлением. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-12-03T07:10

Алехин заявил, что в ходе наступательных действий двух группировок войск в Харьковской области кратно увеличились огневые удары по тылам ВСУ в направлении Изюма, Балаклеи и Лозовой. "До недавнего времени они были основными логистическими узлами киевского режима для переброски дополнительных сил и средств в сторону Купянской агломерации и на территорию ДНР в район Краматорска и Славянска", — пояснил эксперт важность этих целей.По его словам, сложившаяся ситуация меняет оперативную картину на этом участке фронта. "Сейчас, по сути, они тесно смыкаются с линией боевого соприкосновения", — констатировал он."Отмечу также, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в зоне СВО — в материале "Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет" на сайте Украина.ру.

