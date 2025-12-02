https://ukraina.ru/20251202/1072481024.html

Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет

Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет - 02.12.2025

Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет

То, что Украина цепляется за каждое село, не означает, что Украина победит. У нее даже технически нет возможности для победы. Но это показывает, что ВСУ еще достаточно сильны, снабжены и организованы. Морального упадка у них нет, они будут продолжать воевать. Их упорство говорит о том, что война продлится еще долго

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев- Герман Умаралиевич, в одном из своих недавних выступлений вы сказали, что победа на Украине будет достигнута не в высоких кабинетах, а чудесным образом будет дарована нам на поле боя. С первой частью вашего утверждения я полностью согласен, а со второй поспорил бы. Осенняя кампания показала, что наша армия не рассчитывает на чудо, а проводит системную работу: полки беспилотных систем, изоляция поля боя, усиление ударов по тылам...- Конечно, сейчас ведется много системной работы. Самое главное, что у нас наконец-то появилось достаточно дронов. Мы же месяцами говорили, что нам не хватает беспилотников всех типов: разведывательных и ударных, дальних и ближних. Нам их не хватало как воздуха. Сейчас их стало достаточно, чтобы было легче работать. Тем не менее, военное противостояние по-прежнему находится в стратегическом тупике. Решительной победы мы пока не достигли. Потому я и говорю, что нам нужна особая милость Господа и особое чудо, чтобы это помогло нашим бойцам.- Мы именно количественно уступали по беспилотникам? Или все-таки качественно?- Мы уступали количественно и организационно. На Украине давно уже были созданы войска беспилотных систем и крупные соединения операторов БПЛА, а мы этим занялись сравнительно недавно. Только сейчас у нас выделили войска беспилотных систем в особый род войск и только сейчас у нас стали создаваться крупные соединения операторов.Нам по-прежнему не хватает аналога "Бабы-Яги" - большого сельскохозяйственного дрона, который украинцы приспособили для военных целей. В таком же массовом количестве у нас их пока нет. У нас есть большие БПЛА, но они пока не применяются системно.Кроме того, у нас нет собственных систем спутниковой связи и управления. Украинцы во многом базируются на "Старлинке", которую им любезно предоставляет наш "друг" Илон Маск. Причем сейчас уже появляются новые технологии относительно того, как использовать спутниковую связь для дронов. У нас такого пока нет. Хотя наши бойцы ухитряются и приспосабливают тот же самый "Старлинк" для своих целей.По официальным данным, наш военный интернет "Рассвет" должен заработать только к 2027 году. Видимо, пока бойцы продолжат приспосабливать "Старлинк". Во всяком случае, о других готовых решениях я не знаю.- Насчет аналогов "Бабы-Яги". У нас сейчас в боевых условиях испытываются грузовые дроны "Мангус" и "Слон". У какой из моделей больше перспектив?- Я смотрел на испытания этих дронов. "Слон" мне кажется более перспективной моделью. Но, повторюсь, здесь важна именно массовость. Должны быть не единичные экземпляры, которым "аналогов нет", а массовый выпуск. Промышленным производством таких беспилотников должны заниматься предприятия ВПК. Гаражным кооперативам это не под силу.- А если не брать дроны, то каких тяжелых вооружений нам не хватает?- В принципе, у нас все неплохо с тяжелыми вооружениями, но нам нужен более массовый аналог "Хаймарса". Да, у нас есть управляемые реактивные снаряды типа "Краснополя", но в массовости, системности и встроенности в общую структуру управления боем мы еще не делаем того, что могли бы сделать. Зато у нас есть другие вещи: корректируемые авиабомбы, "Герани" и ракеты.Сейчас это используется в основном для ударов по дальним тылам. Но я в интервью вашему изданию уже передавал пожелания бойцов, чтобы те же "Герани" и "Герберы" больше использовались на линии фронта. В частности, "Герани" могли бы подавить выявленные огневые точки, вместо того, чтобы лететь во Львовскую область. На фронте тоже есть работа.В общем, мы с вами и другие коллеги об этом поговорили, и сейчас сами военнослужащие отмечают, что мы стали именно для выполнения боевых задач массово использовать "Герани". Это сильно помогает.- Вы плотно общаетесь с бойцами и группировки войск "Север". Из района Волчанска как раз полно видео, как по украинским позициям прилетает "Торнадо-С".- Это так. Бойцы группировки "Север" рассказывают, что ракетно-артиллерийская поддержка сейчас им здорово помогает. Также они отмечают хорошую работу северокорейских самоходок. И разведка хорошая. Война качественно изменилась. Много чего поменялось в лучшую сторону. У нас уже нет ситуаций, когда пехоту посылают на неподавленные огневые точки. Но понятное дело, что все это должно работать еще лучше.- Как оцениваете оснащенность подразделений транспортом? В войска стали поставляться вездеходы "Уланы-2" на базе "Газели", о которых бойцы хорошо отзываются.- Любой транспорт – это расходник. Ты можешь поставить в войска много машин, но половина из них выходит из строя. И враг активно работает дронами, и различные поломки происходят. Транспорт надо поставлять много и регулярно. Нельзя отправить на фронт партию машин, забыть и успокоиться. Поэтому бойцы по-прежнему просят купить всякие УАЗики и "буханочки" у волонтерского сообщества.- Вы еще говорили, что нам нужно создать систему, которая работала бы по принципу торговых сетей, когда в единую электронную базу записывается все, чего тебе не хватает. Есть ли подвижки в этом вопросе?- У меня пока таких сведений нет. Нам действительно нужна автоматизированная система снабжения, когда моментально передавались бы заказы и более-менее в автоматическом порядке происходила бы порядка всего необходимого. Это касается не столько транспорта, но и определенных запчастей. Поэтому нам нужна такая же система, которая используется в гражданской жизни.Если вам нужны запчасти, вы же не бегаете за ними с высунутым языком и не пишите обращения во все органы. Вы приходите в любой магазин, вашу запчасть с вин-номером вбивают в базу данных, и она моментально находится и поставляется. Поэтому я еще раз повторю, что гражданские системы автоматизированной логистики должны быть внедрены на фронте.Пока я такого внедрения не замечаю.- Как у нас с личным составом? Наверняка дефицита нет, но накапливается усталость, и люди на фронте лишними не будут.- Усталость накапливается. Особенно устали мобилизованные, которые воюют почти четыре года. Многие не видят своих семей по полгода. Дети растут без них. Тем более, эти люди не добровольно пошли на контракт – их выдернули из обычной жизни. И я считаю, что нам нужно вернуть мобилизованных домой, потому что они отслужили большой срок.У нас на контракт приходит достаточно добровольцев, чтобы их заменить. Поэтому надо выработать специальную программу постепенной демобилизации тех, кто служит с осени 2022 года. Понятно, что одномоментно сделать это не получится. Они стали опытными бойцами и заняли определенное положение в военной машине: разведчики, операторы БПЛА, снабженцы, штабные работники. То есть нужна продуманная программа замещения их контрактниками, чтобы новые кадры готовились, вводились в боевую работу и освобождали мобилизованных.Эту программу можно было бы продумать и реализовать. Но, по моему личному мнению, этому мешают наши ожидания скорого мира. "Продержитесь еще полгодика, а потом все закончится и пойдете домой". В этом плане ожидания скорого мира вредны.Мне кажется, нам с точки зрения своего планирования надо понять, что скорого мира не будет и что война продлится еще два-три года. И если мы это поймем, то сможем ротировать личный состав на фронте. Потому что нет человека, который может воевать восемь лет.Я уже приводил вам статистику, что в Великую Отечественную войну боец, который год служил в армии, непосредственно на передовой находился всего три-четыре месяца, а все остальное время проводил в госпитале, на переформировании и переобучении. В среднем боец менял две-три профессии. Начинал как пехотинец, потом становился артиллеристом, разведчиков и чуть ли не в летчики уходил. Удивительные были истории.Повторюсь, если мы поймем, что война будет еще много лет, мы продумаем системную работу по ротации и замены личного состава на фронте. А там, глядишь, будет та самая милость Господа, который чудесным образом дарует нам победу.- Какой у вас будет прогноз на зимнюю кампанию? Какого реалистичного максимума мы можем достичь за эти три месяца?- Все эти годы СВО показали, что смена погодных условий не особенно влияют на интенсивность операций. Нет такого, что осенью и весной из-за распутицы бои затихнут, а летом по сухим дорогам разгорятся снова". Бывают и летом затишье, и осенью активизация. Поэтому я считаю, что никакого зимнего затишья у нас не будет. Но и маневренной войны я бы тоже не ожидал, потому что ее и летом не было из-за дронов.- Если ВСУ сумеют удержать все эти города, которые они рискуют потерять – это будет для нас просто неприятно? Или это станет показателем того, что враг еще очень опасен?- Маловероятно, что ВСУ все эти города удержат. Но на то, что они побегут, я бы тоже не рассчитывал, если не будет чуда Господня. Противник просто отойдет на следующие позиции.Возьмем ту же Славянско-Краматорскую агломерацию — это очень большой укрепрайон. К концу зимы мы будем сражаться на подступах к нему, но фронт не рухнет и брать его будет очень тяжело. Еще тяжелее, чем Часов Яр и Покровск. Но может быть удастся что-то поменять структурно.То, что Украина цепляется за каждое село, не означает, что Украина победит. У нее даже технически нет возможности для победы. Но это показывает, что ВСУ еще достаточно сильны, снабжены и организованы. Морального упадка у них нет, они будут продолжать воевать. Их упорство говорит о том, что война продлится еще долго.Хотя окончится она победой России. Другого варианта историей не предусмотрено.- Последний вопрос будет не про Украину, а про Запад. Перерастут ли атаки на наш танкерный флот в полноценное пиратство, с которым надо будет что-то делать? Пойдет ли Европа на конфискацию наших активов, несмотря на то, что для нее это приведет к тяжелым последствиям?- Эти активы уже можно считать конфискованными. О них уже можно забыть, нам их не вернут. Проценты от использования этих активов регулярно передаются Украине, на них закупается оружие. Да, они лежат в виде депозита, но весь процентный доход от этих активов используется в войне против России.То, что их одномоментно не отдают Украине — это не из-за нежелания обидеть Россию. Просто есть финансово-технические вещи, которые препятствуют тому, чтобы выкинуть на рынок 300 млрд долларов из депозитов. Им гораздо удобнее, чтобы эти деньги лежали на депозите, а на проценты они финансировали Украину.Что касается атак на танкерный флот, то это очень сложный вопрос. Я даже предположить не могу, как будут развиваться события, потому что это эскалация, которую мы даже не предусматривали.Как отвечать, если начнется полноценная пиратская война на море, когда Украина попытается устроить морскую блокаду России и станет топить суда третьих стран? Тоже топить суда третьих стран, которые идут с грузом в Одессу? Это очень странная ситуация, которая нарушает все принципы международного права и торговли. Такие прецеденты в последний раз были во время Второй мировой войны, когда Фашистская Германия пыталась устроить морскую блокаду Англии, когда подлодки немцев топили все гражданские и торговые суда, которые шли в Великобританию.Не знаю, как будут развиваться события. Но это может перерасти в такую эскалацию, которая поменяет все.- Простые решения, вроде, перерезать подводные кабеля, которые питают Англию, здесь тоже не работают?- Простых решений здесь нет. Перекусить кабеля, взорвать газопроводы, потопить десяток судов третьих стран, которые идут на Украину — это неоднозначные решения. У них есть и плюсы, и минусы, и я не знаю, что из этого перевесит.Есть надежда, что международные хозяева Украины не захотят пойти на столь радикальное разрушение мировой экономики и запретят Украине пиратскую войну, или хотя бы ограничат ее. Но полной уверенности в этом нет. Запад уже столько раз демонстрировал самоубийственный идиотизм, что и в этот раз мы не можем гарантировать, что он не примет решение, которое станет убийством мировой экономики.Самого худшего варианта исключать нельзя. Но надо надеяться на остатки разума.Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией

