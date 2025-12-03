https://ukraina.ru/20251203/istoriya-uroki-i-peremeny-chto-bylo-do-griven-stoyakin-i-kevorkyan-o-dengakh-na-ukraine-1072543643.html

История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине

2025-12-03T05:20

2025-12-03T05:20

2025-12-03T05:20

василий стоякин

константин кеворкян

В новом проекте Украина.ру "История, уроки и перемены" журналист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и публицист, руководитель группы ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян поговорили о том, как менялись денежные знаки на Украине в пору галопирующей инфляции и деноминации, а также поделились своими воспоминаниями на эту тему. Обсудили историю от гетманских денег до украинских купоно-карбованцев. Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

