История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине - 03.12.2025 Украина.ру
История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине
История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине
2025-12-03T05:20
василий стоякин
константин кеворкян
В новом проекте Украина.ру "История, уроки и перемены" журналист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и публицист, руководитель группы ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян поговорили о том, как менялись денежные знаки на Украине в пору галопирующей инфляции и деноминации, а также поделились своими воспоминаниями на эту тему. Обсудили историю от гетманских денег до украинских купоно-карбованцев. Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Василий Стоякин, Константин Кеворкян

История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине

05:20 03.12.2025
 
В новом проекте Украина.ру "История, уроки и перемены" журналист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и публицист, руководитель группы ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян поговорили о том, как менялись денежные знаки на Украине в пору галопирующей инфляции и деноминации, а также поделились своими воспоминаниями на эту тему.
Обсудили историю от гетманских денег до украинских купоно-карбованцев.
Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
