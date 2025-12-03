https://ukraina.ru/20251203/ekspert-o-zimney-kampanii-vs-rf-posle-proryva-ukreprayonov-v-donbasse-prodvigatsya-budet-poprosche-1072535584.html
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще" - 03.12.2025 Украина.ру
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
Зимняя кампания может изменить расстановку сил в пользу российской армии. После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвижение станет проще, а также ожидается активизация наступления на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
2025-12-03T06:50
2025-12-03T06:50
2025-12-03T06:50
новости
украина
донбасс
россия
украина.ру
владимир зеленский
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:99:980:650_1920x0_80_0_0_a4ff2629e1de6f60c9223cd10676660a.jpg
Отвечая на вопрос о гипотетических перспективах зимней кампании, Камкин заявил, что динамика развивается в пользу Армии России. Касаясь судьбы киевского режима на фоне военных неудач, политолог отметил, что поражения на фронте могут привести к кризису на Украине. "Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария", — пояснил он."В целом динамика развивается в пользу российской армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
украина
донбасс
россия
харьков
харьковская область
сумская область
харьков новости
харьковскийфронт
наступление на сумы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:0:868:650_1920x0_80_0_0_b32e046bfd72a2570978e32669be3d9c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, россия, украина.ру, владимир зеленский, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, харьков, харьковская область, сумская область, харьков новости, харьковскийфронт, наступление на сумы, спецоперация
Новости, Украина, Донбасс, Россия, Украина.ру, Владимир Зеленский, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Харьков, Харьковская область, Сумская область, Харьков новости, ХарьковскийФронт, наступление на Сумы, Спецоперация
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
Зимняя кампания может изменить расстановку сил в пользу российской армии. После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвижение станет проще, а также ожидается активизация наступления на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин