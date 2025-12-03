Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще" - 03.12.2025 Украина.ру
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще" - 03.12.2025 Украина.ру
Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
Зимняя кампания может изменить расстановку сил в пользу российской армии. После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвижение станет проще, а также ожидается активизация наступления на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
Отвечая на вопрос о гипотетических перспективах зимней кампании, Камкин заявил, что динамика развивается в пользу Армии России. Касаясь судьбы киевского режима на фоне военных неудач, политолог отметил, что поражения на фронте могут привести к кризису на Украине. "Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария", — пояснил он."В целом динамика развивается в пользу российской армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
Украина.ру
Зимняя кампания может изменить расстановку сил в пользу российской армии. После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвижение станет проще, а также ожидается активизация наступления на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
Отвечая на вопрос о гипотетических перспективах зимней кампании, Камкин заявил, что динамика развивается в пользу Армии России.
"После того, как будут прорваны укрепрайоны в Донбассе, продвигаться будет попроще, — сказал эксперт. — Также я бы ожидал активизации нашего наступления в Харьковской и Сумской областях, чтобы создать новые реалии на поле боя".
Касаясь судьбы киевского режима на фоне военных неудач, политолог отметил, что поражения на фронте могут привести к кризису на Украине.
"Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария", — пояснил он.
"В целом динамика развивается в пользу российской армии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
