Делят бюджет ЕС и решают, кто продолжит войну с Россией. Чем занимаются украинские элиты в эти дни

Представители украинской политической элиты на этой неделе пытаются урвать свою долю в бюджете Украины на следующий год, в котором основная часть доходов – деньги европейских налогоплательщиков.

2025-12-03T05:00

2025-12-03T05:00

2025-12-03T14:44

В связи с этим в парламенте украинские депутаты стараются протолкнуть своих людей на место отставного главы Офиса президента Андрея Ермака. Одни ради этого требуют сформировать так называемое правительство национального единства. Другие делают ставку на будущие выборы, считая Зеленского тоже "сбитым летчиком".Даже Telegram-каналы Офиса президента отмечают, что украинские элиты сейчас дезориентированы, но предлагают им ориентироваться исключительно на Зеленского.Чтобы контролировать процесс "пересменки" в Киеве, Лондон срочно выслал на родину бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Перед вылетом из Лондона он опубликовал в британской Telegraph статью с призывом разместить на Украине ядерное оружие. Он называет это "гарантией безопасности" для Украины, хотя, по сути, это должно стать гарантией продолжения боевых действий и отказа РФ от перемирия с государством, от которого впоследствии может исходить ядерная угроза.Сам Залужный ранее в том же издании писал, что мир будет временным - до следующей войны, которую он (вернее его британские кураторы) теперь желает сделать ядерной. "Мир возможен только через победу, а не через иллюзию договоренностей с Россией", - написал Залужный 11 ноября.В связи с этим одесский анархист Вячеслав Азаров задает вопрос: "Согласится ли Путин на перемирие ради выборов или заподозрит, что так Украина с союзниками просто хотят получить передышку и продолжить войну во главе с тем же Залужным?"Однако даже тот факт, что сейчас он допускает временное перемирие с Россией, вызвал недовольство некоторых "слуг народа", которые соревнуются с ним в пафосной воинственности. Нардеп от партии Зеленского Олег Дунда косвенно называл его коллаборационистом, сравнив с французским маршалом Анри Петеном (главой коллаборационистского правительства Франции период нацистской оккупации 1940-1944).Тем временем Петр Порошенко* на фоне коррупционного скандала и отставки Ермака пытается продать западным спонсорам идею правительства национального единства. Как отмечает из СИЗО опальный нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, под этим лозунгом скрывается слово в слово европейский "мирный план", который является планом продолжения войны под громкими речевками про европейскую солидарность.Нардеп Алексей Кучеренко рассказывает, что элементом борьбы за новую коалицию в Раде может стать процесс принятия госбюджета на следующий год. Как пишет издание "Страна", часть депутатов поддерживает проект бюджета, но другая часть выдвигает "разные условия". Украинские СМИ сообщают, что встреча фракции "Слуги народа" с премьер-министром Юлией Свириденко (креатурой Ермака) по бюджету и пакету непопулярных законов МВФ провалилась: значительная часть депутатов даже не пришла. "Слуги" отказываются голосовать и за бюджет, и за требования Фонда, понимая, что кредит на $8 млрд пойдёт лишь на обслуживание старых долгов, то есть, их "интересы" никак не учтены.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский утверждает, что по непонятной причине абсолютно все, включая Верховную Раду, совершенно не обращают внимания на то, что процесс выделения европейской помощи на финансирование бюджета 2026, висит в воздухе. "Висеть в воздухе", этот вопрос будет до 18 декабря, поэтому Бужанский считает, что нужно еще до одобрения европейцами своего бюджета внести в украинский бюджет все расходы, которые украинские депутаты от них хотят. "Нам нужно принять его раньше, чем европейцы вынесут свой вердикт, более того, уверен, что от нашего принятия этот вердикт в какой-то степени зависит", - пишет Бужанский, предлагая поставить ЕС перед фактом, что он уже "должен" Киеву миллиарды.Однако, как пишет украинский оппозиционный Telegram-канала "Резидент", депутаты почувствовали кровь и будут "дожимать" Зеленского, а саботаж элит и в первую очередь олигархов будет заметен в ближайшие дни.Нардеп Ярослав Железняк пишет, что "оппозиция" снова собирается блокировать трибуну в Раде на этой неделе. "Евросолидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко требуют полной перезагрузки Кабмина и встречи с Зеленским по международным вопросам. "И есть чувство, что сейчас к этой позиции присоединятся и другие группы + часть "Слуг народа"", - пишет Железняк.Издание "Зеркало недели" пишет, что для "возвращения доверия" и ради одобрения государственного бюджета Зеленскому сейчас нужно привлечь того же Залужного. Издание предлагает "перезагрузку" Кабмина, чтобы отдать должность премьера экс-главкому ВСУ и послу в Лондоне.Учитывая, что это предполагает перераспределение финансовых потоков, Зеленский без Ермака, без контроля над Радой и Кабмином остается до поры до времени лишь номинальным главой страны. Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что для элит Зеленский становится "козлом отпущения", которого можно мягко вывести из игры, не доводя до выборов.В то же время "заговорщики" (Залужный, Порошенко, Тимошенко и часть "слуг") должны обеспечить продолжение военных действий и отказ от мирного плана Трампа, если тому все же удастся уговорить Зеленского пойти на какие-нибудь уступки России.О том, какие еще напасти ожидают граждан Украины в ближайшие недели - в статье "Меньше света, больше мошеннических схем от государства. Что ожидает украинцев в декабре".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

