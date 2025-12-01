https://ukraina.ru/20251201/menshe-sveta-bolshe-moshennicheskikh-skhem-ot-gosudarstva-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-dekabre-1072379709.html

Меньше света, больше мошеннических схем от государства. Что ожидает украинцев в декабре

Меньше света, больше мошеннических схем от государства. Что ожидает украинцев в декабре

Последний месяц года - самый тёмный, поэтому украинские энергетические эксперты ожидают увеличения потребления электроэнергии и, соответственно, более длительных отключений света. Компания "Укрэнерго" предупреждает, что графики отключений могут длиться всю зиму. Во время сильных морозов продолжительность и частота отключений могут увеличиться.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун говорила в конце ноября, что ситуация со светом не станет лучше, а только усугубится по мере похолодания. Она отметила, что даже при теплой погоде конца осени были отключения, значит, достигнута "максимальная мощность системы", поэтому "прогнозы пессимистичные". С другой стороны, украинские синоптики прогнозируют в декабре лишь небольшое похолодание, дождь, обильные туманы и преимущественно плюсовую температуру.В декабре также принято подводить итоги уходящего года и делать прогнозы на год следующий. Украинский финансовый эксперт Даниил Монин в конце ноября сообщал, что Украинский институт будущего (контора западных "ястребов" и "соросят") организовал "мозговой штурм", чтобы представить свой прогноз. В целом, по его словам, сценарий продолжения войны с достаточным финансированием Украины набрал больше всего процентов среди экспертов. Однако генсек НАТО Марк Рютте в те же дни заявил, что ожидает конца войны уже в декабре текущего года, хотя пока вероятность этого относительно невелика. Букмекеры казино Polymarket пока делают ставки и полагают, что вероятность заключение перемирия между Россией и Украиной к 31 декабря 2025 года составляет 18%, а к 31 марта 2026 года - 35%.С декабря украинцам, чьи дома остались на подконтрольных РФ территориях, обещают по 2 млн грн на новое жильё, сообщили в Министерстве развития общин. Ваучер предоставят только тем, у кого нет другого жилья на подконтрольной Киеву территории, кто ранее не получал господдержку на покупку жилья и имеет официальный статус внутренне перемещённого лица.Однако статьи расходов на эти программы пока никак не отражены в бюджете, что напоминает лишь рекламный трюк с целью завлечь жителей новых российских территорий. Тем более, что украинцы, чьи дома разрушены, но находятся на подконтрольной Киеву территории, компенсаций не получают, а проживают зачастую в подвалах.Украинским внутренним переселенцам весь 2025 год сокращали пособия по требованию западных кредиторов, поэтому вряд ли переселенцы с российских территорий смогут что-то получить. Государство недавно растянуло выплаты семьям погибших на 6,5 лет, за которые эти деньги явно обесценятся, а тут вдруг решило завлечь жителей подконтрольных РФ территорий, когда не может обеспечить своих внутренних переселенцев жильем.С 4 декабря начинают действовать новые правила бронирования от службы в армии, которые, скорее, должны способствовать мобилизации, посредством "выведения военнообязанных из тени". Критически важным предприятиям разрешили бронировать работников, даже если они не состоят на военном учете, не обновили вовремя данные в ТЦК или находятся в розыске. Однако бронь обещают максимум на 45 дней, при этом от штрафов за нарушение воинского учета такое бронирование не освобождает. Проще говоря, такие "льготы" призваны сначала содрать с работника штраф, чтобы затем его все же мобилизовать.Как и в случае с обещанием денег для переселенцев с подконтрольных РФ территорий, обещание бронирования военнообязанных в данном случае имеет все признаки мошеннических схем.Кабмин Украины планирует принять Госбюджет-2026 2 декабря 2025 года. Но, по сообщениям ряда депутатов, голосов для этого пока нет из-за коррупционного скандала и политической турбулентности. Бюджет сверстан с огромной "дырой". На 2026 год нужно где-то взять 52 миллиарда евро (или $60 миллиардов) внешнего финансирования, чтобы избежать вероятного коллапса. Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов рассказывает, что если бюджет не удастся принять до 20 декабря, то это сразу же ударит по финансированию ВСУ.Издание "Экономическая правда" в связи с этим пишет, что страна находится в шаге от финансового коллапса в 2026 году, не имея источников финансирования львиной части расходов.К середине декабря украинцам стоит ожидать резкого скачка цен на продукты. Накануне новогодних праздников это обычное явление. Украинские эксперты ожидают среднего повышения цен на 30% с оговоркой, если не будет резкого обвала гривны, что зависит от поступления западного финансирования и хороших отношений с администрацией США.Политолог Руслан Бортник рассказывает, что денег от европейцев может и не быть. "Некоторые из моих коллег европейских утверждают, что всё, с деньгами закончено, и 7-8 декабря станет абсолютно понятно, что Украина денег не получит, ее ждет огромный финансовый разрыв. И это ключевая проблема для будущего Украины", - сказал Бортник.Однако он уверен, что благодаря внутренним резервам и девальвации гривны Украина еще сможет протянуть 6-9 месяцев. Правда, при резкой девальвации гривны упадет и реальная зарплата украинских военнослужащих, что демотивирует даже тех из них, кого мотивировали деньги.О том, что говорят украинские эксперты о ситуации в стране - в статье "Мир с Россией и транзит власти без "вора на каблуках". Украинские эксперты и политики о своих пожеланиях"

2025

