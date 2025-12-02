https://ukraina.ru/20251202/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-2-dekabrya-1072503127.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря - 02.12.2025 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 02.12.2025

2025-12-02T10:19

2025-12-02T10:19

2025-12-02T10:19

видео

россия

александр "варяг" матюшин

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

покровск/красноармейск

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072502759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60d1f470769c76b90b8dd001e9b2c7cb.jpg

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВСУ отступают в районе Гуляйполя, а ВС РФ после освобождения Волчанска и Красноармейска (Покровска) развивают свое наступление.

россия

покровск/красноармейск

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, александр "варяг" матюшин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, покровск/красноармейск, днр, донбасс, гуляйполе, новости сво, сводка сво, спецоперация, видео