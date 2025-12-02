https://ukraina.ru/20251202/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-2-dekabrya-1072503127.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВСУ отступают в районе Гуляйполя, а ВС РФ после освобождения Волчанска и Красноармейска (Покровска) развивают свое наступление.
