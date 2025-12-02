Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря - 02.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря - 02.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 02.12.2025
2025-12-02T10:19
2025-12-02T10:19
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВСУ отступают в районе Гуляйполя, а ВС РФ после освобождения Волчанска и Красноармейска (Покровска) развивают свое наступление.
Видео, Россия, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Покровск/Красноармейск, ДНР, Донбасс, Гуляйполе, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря

10:19 02.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВСУ отступают в районе Гуляйполя, а ВС РФ после освобождения Волчанска и Красноармейска (Покровска) развивают свое наступление.
