Россия против украинского членства в НАТО и размещения войск альянса на Украине
Украинское членство в военно-политическом блоке АНТО неприемлемо для России. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Москва против желания нынешнего руководства Украины разместить войска НАТО на украинской территории, так как это будет представлять опасность для России. Об этом Песков заявил на брифинге для индийских СМИ, который провел Sputnik India."Так что же будет с будущим Украины? Будет ли Украина продолжать стремиться к членству в НАТО? Мы против, потому что это будет представлять опасность для нашей страны. Будет ли Украина добиваться размещения иностранных войск или сил НАТО на своей территории, рядом с нашими границами? Нет, мы против, и есть много других вопросов, которые необходимо решить в ходе мирных переговоров. Так что это очень сложный вопрос", - сказал Песков.Он заявил также, сообщает РИА Новости, что Россия готова сделать все возможное для умиротворения и стабилизации ситуации."Мы готовы сделать все возможное, чтобы поспособствовать созданию атмосферы мира, предсказуемости и стабильности", - заявил руководитель пресс-службы Кремля.Ранее в новостях: Песков рассказал о встрече Путина и УиткоффаТем временем Президент Польши против договорённостей с РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:55 02.12.2025
 
Украинское членство в военно-политическом блоке АНТО неприемлемо для России. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Москва против желания нынешнего руководства Украины разместить войска НАТО на украинской территории, так как это будет представлять опасность для России. Об этом Песков заявил на брифинге для индийских СМИ, который провел Sputnik India.
"Так что же будет с будущим Украины? Будет ли Украина продолжать стремиться к членству в НАТО? Мы против, потому что это будет представлять опасность для нашей страны. Будет ли Украина добиваться размещения иностранных войск или сил НАТО на своей территории, рядом с нашими границами? Нет, мы против, и есть много других вопросов, которые необходимо решить в ходе мирных переговоров. Так что это очень сложный вопрос", - сказал Песков.
Он заявил также, сообщает РИА Новости, что Россия готова сделать все возможное для умиротворения и стабилизации ситуации.
"Мы готовы сделать все возможное, чтобы поспособствовать созданию атмосферы мира, предсказуемости и стабильности", - заявил руководитель пресс-службы Кремля.
Ранее в новостях: Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
Тем временем Президент Польши против договорённостей с Россией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина Россия Москва Дмитрий Песков Владимир Путин НАТО чем закончится война на Украине СВО переговоры по Украине 2025 международные отношения Международная политика Украина-НАТО Европа национальная безопасность национальные интересы
 
Лента новостейМолния