"Председатель земного шара": Евстафьев о глобальных амбициях Трампа через Совет мира

"Председатель земного шара": Евстафьев о глобальных амбициях Трампа через Совет мира

Идея создания Совета мира по Украине является для Дональда Трампа способом зафиксировать свое лидерство в западном мире через наднациональную структуру огромного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

Комментируя планы по созданию Совета мира под руководством президента США, эксперт назвал такую структуру "мечтой футуристов". "Это наднациональная структура, через которую он может стать председателем земного шара. Это не шутка. Мечта футуристов", — заявил Евстафьев.Политолог пояснил, что новая организация создается под конкретный кейс, но обладает колоссальными возможностями. "Это политическая фиксация лидерства Трампа в западном мире. Он создает организацию по украинскому кейсу, которая по своему потенциалу сравнима, а может и превосходит ООН", — отметил он.Ключевым финансовым инструментом, по словам эксперта, станет "система одного окна". "Самое важное, что с созданием этого Совета мира возникает система одного окна, куда надо заносить деньги на восстановление Украины", — сказал Евстафьев.Это, как считает аналитик, позволит Трампу перезаключить все прежние соглашения. "Он будет готов даже обнулить невыгодное соглашение для США по украинским минералам. Тогда он сможет перезаключить его так, как он хочет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.

