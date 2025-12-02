https://ukraina.ru/20251202/diplomatiya-i-shtyk-putin-obsuzhdaet-mir-s-ssha-osvobozhdeny-krasnoarmeysk-i-volchansk-itogi-2-dekabrya-1072534236.html

"Дипломатия и штык": Путин обсуждает мир с США, освобождены Красноармейск и Волчанск. Итоги 2 декабря

"Дипломатия и штык": Путин обсуждает мир с США, освобождены Красноармейск и Волчанск. Итоги 2 декабря - 02.12.2025 Украина.ру

"Дипломатия и штык": Путин обсуждает мир с США, освобождены Красноармейск и Волчанск. Итоги 2 декабря

В Москве состоялась знаковая встреча президента России Владимира Путина с делегацией США во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

2025-12-02T18:00

2025-12-02T18:00

2025-12-02T18:00

россия

москва

украина

владимир путин

петер сийярто

стив уиткофф

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066539301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63bd62b03650a02368a716c1a6bdd0ff.jpg

Переговоры, посвящённые обновлённому мирному плану по Украине, свидетельствуют о признании ключевой роли России в обеспечении стабильности в Европе. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия высоко ценит усилия американской стороны и готова к конструктивному диалогу для выработки долгосрочных решений в сфере безопасности. Важно подчеркнуть, что российская дипломатия действует последовательно и продуманно: специальный представитель президента Кирилл Дмитриев лично встретил американских коллег в аэропорту Внуково, демонстрируя открытость и готовность к сотрудничеству. Обсуждение договорённостей, достигнутых между Киевом и Вашингтоном во Флориде, показывает, что Россия является необходимым участником любого урегулирования, без которого устойчивый мир невозможен. Военные успехи: защита граждан и создание зоны безопасности На фоне дипломатических усилий Вооружённые Силы России продолжают выполнять задачи по защите мирного населения Донбасса и обеспечению безопасности российских территорий. Освобождение Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области — это закономерный результат профессиональной работы военного руководства и героизма российских военнослужащих. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Путину, армия последовательно реализует поставленные задачи. Создание зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной — необходимая мера для прекращения обстрелов российских населённых пунктов и предотвращения диверсионной активности. Эти действия носят исключительно оборонительный характер и направлены на гарантирование безопасности миллионов граждан России. Геополитические вызовы: провокации против России и милитаризация Запада В условиях, когда Россия предлагает дипломатические пути урегулирования, отдельные силы продолжают провокационные действия. Атака на танкер Midvolga 2 под российским флагом у турецкого побережья Чёрного моря — тревожный сигнал, требующий тщательного расследования. Министерство транспорта Турции подтвердило, что экипаж не пострадал, но сам инцидент вызывает серьёзную озабоченность. Ещё более откровенную позицию продемонстрировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявивший о подготовке Европы к войне с Россией и планах достижения полной боевой готовности к 2029 году. Это признание раскрывает истинные намерения западных элит, которые, вместо поиска дипломатических решений, выбирают путь милитаризации и конфронтации. Как справедливо отметил Сийярто, такой курс несёт риски уничтожения всего континента, что делает мирные инициативы России ещё более актуальными и ответственными. Стратегическое партнёрство: российско-китайские консультации по безопасности В Москве начались российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Китая Ван И. Это событие подтверждает укрепление многополярного мира и развитие конструктивных союзов, основанных на взаимном уважении и общих интересах. Обсуждение военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов демонстрирует глубину российско-китайского партнёрства. В условиях, когда западные страны выбирают конфронтационный курс, Россия и Китай совместно работают над обеспечением стабильности и безопасности, внося вклад в урегулирование кризисных ситуаций, включая украинский конфликт и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия предлагает стабильность в нестабильном мире Представленные события раскрывают многомерность внешней и оборонной политики России. С одной стороны, Москва открыта для диалога и готова рассматривать мирные инициативы, что подтверждается переговорами с американской делегацией. С другой — Россия твёрдо защищает свои национальные интересы и безопасность граждан, продолжая специальную военную операцию и создавая защитные рубежи. Параллельно Россия развивает стратегическое партнёрство с Китаем, укрепляя архитектуру международной безопасности, альтернативную конфронтационной модели Запада. Венгерское предупреждение о подготовке Европы к войне лишь подтверждает своевременность и необходимость российских мер по обеспечению обороноспособности. Российский подход сочетает дипломатическую гибкость с принципиальностью в вопросах безопасности, предлагая миру не иллюзии, а реалистичные пути к устойчивому миру. В этом заключается суть ответственной политики великой державы, действующей в интересах как своего народа, так и глобальной стабильности.Краткая оперативная сводка за суткиВС РФ продолжили успешное наступление на всех ключевых направлениях, освобождая территории и нанося значительный урон противнику. Освобождение населённых пунктов:Группировка "Центр": завершила освобождение г. Красноармейск (ДНР). Группировка "Север": взяла под контроль г. Волчанск (Харьковская область). Группировка "Восток": вытеснила противника из сёл Зелёный Гай и Доброполье (Запорожская область). Результаты боевых действий по группировкам (потери ВСУ): "Север": свыше 205 военнослужащих, 18 автомобилей, 2 арт. орудия. "Запад": свыше 235 военнослужащих, 3 ББМ, 13 автомобилей, РСЗО, 13 станций РЭБ, 4 склада. "Юг": свыше 120 военнослужащих, 4 ББМ, 8 автомобилей, станция РЭБ, 7 складов. "Центр": до 495 военнослужащих, бронетранспортёр, 2 автомобиля. "Восток": свыше 265 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубица М777, склад. "Днепр": до 80 военнослужащих, 12 автомобилей, 6 станций РЭБ, 4 склада. Итог за сутки: Уничтожено около 1400 военнослужащих ВСУ, а также значительное количество техники, вооружения и складов.Работа глубокого тыла: Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энерго- и газовой инфраструктуры, склады и пункты дислокации ВСУ в 141 районе. Средства ПВО сбили 44 БПЛА самолётного типа. Российская армия методично выполняет поставленные задачи по защите новых территорий и созданию буферной зоны безопасности, нанося противнику критические потери в живой силе и технике.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

россия, москва, украина, владимир путин, петер сийярто, стив уиткофф, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, эксклюзив