"Все, что уже российское – российское": Ищенко о неизменной позиции Москвы на переговорах по Украине - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/vse-chto-uzhe-rossiyskoe--rossiyskoe-ischenko-o-neizmennoy-pozitsii-rossii-na-peregovorakh-po-ukraine-1072428084.html
"Все, что уже российское – российское": Ищенко о неизменной позиции Москвы на переговорах по Украине
"Все, что уже российское – российское": Ищенко о неизменной позиции Москвы на переговорах по Украине - 01.12.2025 Украина.ру
"Все, что уже российское – российское": Ищенко о неизменной позиции Москвы на переговорах по Украине
Российская позиция на возможных переговорах остается неизменной и категоричной — суверенитет над "новыми" территориями РФ не подлежит пересмотру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-01T05:00
2025-12-01T10:25
новости
политика
россия
украина
херсон
ростислав ищенко
украина.ру
руслан стефанчук
миа "россия сегодня"
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039295667_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_d68c2516946a802881b7e010dcf02751.jpg
Комментируя заявление спикера украинской Рады Стефанчука о "возврате" Крыма, эксперт ответил иронично: "Ага. И Камчатка тоже". Затем Ищенко подробно изложил позицию Москвы: "Позиция России такова: "Все, что уже российское – российское. Это вообще не обсуждается. Будете долго думать – еще что-нибудь станет российским. И по итогам НАТО должен убрать свою военную инфраструктуру от наших границ"".Эксперт также напомнил, что требования по денацификации и демилитаризации Украины остаются в силе. "А все, что касается нейтралитета, денацификации и демилитаризации Украины, остается в силе", — заявил Ищенко. Он также отметил, что противник пытается игнорировать реальный масштаб требований РФ. "Кстати, противник вообще не вспоминает про Херсон и Запорожье в своих мирных планах. Они делают вид, что уже договорились о том, будто бы русские отдадут только Донбасс. Но это же не так", — подчеркнул эксперт."Россия согласна прекратить огонь, если ВСУ выйдут из Донбасса, но требования отдать Херсон и Запорожье никуда не исчезли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".
россия
украина
херсон
запорожье
днепропетровская область
донбасс
днр
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039295667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2367b1717ddc12cebf2e2eb68a6053eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политика, россия, украина, херсон, ростислав ищенко, украина.ру, руслан стефанчук, миа "россия сегодня", запорожье, дональд трамп, дмитрий медведев, днепропетровская область, донбасс, днр, лнр, денацификация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров
Новости, политика, Россия, Украина, Херсон, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Руслан Стефанчук, МИА "Россия сегодня", Запорожье, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Днепропетровская область, Донбасс, ДНР, ЛНР, денацификация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров

"Все, что уже российское – российское": Ищенко о неизменной позиции Москвы на переговорах по Украине

05:00 01.12.2025 (обновлено: 10:25 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская позиция на возможных переговорах остается неизменной и категоричной — суверенитет над "новыми" территориями РФ не подлежит пересмотру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя заявление спикера украинской Рады Стефанчука о "возврате" Крыма, эксперт ответил иронично: "Ага. И Камчатка тоже".
Затем Ищенко подробно изложил позицию Москвы: "Позиция России такова: "Все, что уже российское – российское. Это вообще не обсуждается. Будете долго думать – еще что-нибудь станет российским. И по итогам НАТО должен убрать свою военную инфраструктуру от наших границ"".
Эксперт также напомнил, что требования по денацификации и демилитаризации Украины остаются в силе. "А все, что касается нейтралитета, денацификации и демилитаризации Украины, остается в силе", — заявил Ищенко.
Он также отметил, что противник пытается игнорировать реальный масштаб требований РФ. "Кстати, противник вообще не вспоминает про Херсон и Запорожье в своих мирных планах. Они делают вид, что уже договорились о том, будто бы русские отдадут только Донбасс. Но это же не так", — подчеркнул эксперт.
"Россия согласна прекратить огонь, если ВСУ выйдут из Донбасса, но требования отдать Херсон и Запорожье никуда не исчезли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиполитикаРоссияУкраинаХерсонРостислав ИщенкоУкраина.руРуслан СтефанчукМИА "Россия сегодня"ЗапорожьеДональд ТрампДмитрий МедведевДнепропетровская областьДонбассДНРЛНРденацификацияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния