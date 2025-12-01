https://ukraina.ru/20251201/vse-chto-uzhe-rossiyskoe--rossiyskoe-ischenko-o-neizmennoy-pozitsii-rossii-na-peregovorakh-po-ukraine-1072428084.html

"Все, что уже российское – российское": Ищенко о неизменной позиции Москвы на переговорах по Украине

Российская позиция на возможных переговорах остается неизменной и категоричной — суверенитет над "новыми" территориями РФ не подлежит пересмотру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя заявление спикера украинской Рады Стефанчука о "возврате" Крыма, эксперт ответил иронично: "Ага. И Камчатка тоже". Затем Ищенко подробно изложил позицию Москвы: "Позиция России такова: "Все, что уже российское – российское. Это вообще не обсуждается. Будете долго думать – еще что-нибудь станет российским. И по итогам НАТО должен убрать свою военную инфраструктуру от наших границ"".Эксперт также напомнил, что требования по денацификации и демилитаризации Украины остаются в силе. "А все, что касается нейтралитета, денацификации и демилитаризации Украины, остается в силе", — заявил Ищенко. Он также отметил, что противник пытается игнорировать реальный масштаб требований РФ. "Кстати, противник вообще не вспоминает про Херсон и Запорожье в своих мирных планах. Они делают вид, что уже договорились о том, будто бы русские отдадут только Донбасс. Но это же не так", — подчеркнул эксперт."Россия согласна прекратить огонь, если ВСУ выйдут из Донбасса, но требования отдать Херсон и Запорожье никуда не исчезли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".

