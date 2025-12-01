"Противник не смог найти противоядие": Рожин про преимущества ракетных комплексов "Искандер" - 01.12.2025 Украина.ру
"Противник не смог найти противоядие": Рожин про преимущества ракетных комплексов "Искандер"
"Противник не смог найти противоядие": Рожин про преимущества ракетных комплексов "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" остается одним из ключевых средств поражения, успешно применяясь как в ближнем тылу противника, так и на большом удалении от ЛБС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-12-01T04:50
2025-12-01T04:50
новости
россия
борис рожин
украина.ру
нато
"искандер"
ракеты
пво
сво
дзен новости сво
Отвечая на вопрос о боевых качествах ОТРК "Искандер", созданного при участии Валериана Соболева, эксперт дал ему высокую оценку. Он отметил, что в ходе спецоперации ракеты комплекса были доработаны для повышения их живучести. "Ракета на СВО дорабатывалась в плане противодействия ЗРК. Мы могли оттестировать все свои ракеты на натовских системах ПВО. Их эффективность выросла", — пояснил аналитик.По словам эксперта, комплекс "Искандер" давно доказал свою высокую эффективность против западных систем. "Противник так и не смог найти им противоядие. Поражение командных пунктов, скопления войск и позиций западных ЗРК – все это происходит регулярно. В дальнейшем "Искандер" будет развиваться. Он доказал высокую эффективность в реальном бою против современной техники НАТО", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.
новости, россия, борис рожин, украина.ру, нато, "искандер", ракеты, пво, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, оружие, вооружения, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика
новости, россия, борис рожин, украина.ру, нато, "искандер", ракеты, пво, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, оружие, вооружения, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика

"Противник не смог найти противоядие": Рожин про преимущества ракетных комплексов "Искандер"

© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" остается одним из ключевых средств поражения, успешно применяясь как в ближнем тылу противника, так и на большом удалении от ЛБС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о боевых качествах ОТРК "Искандер", созданного при участии Валериана Соболева, эксперт дал ему высокую оценку.
""Искандер" остается одним из главных наших ударных средств, которое решает и тактические, и оперативные задачи. Он наносит удары как вблизи линии фронта, так и где-то на западной Украине", — заявил Рожин.
Он отметил, что в ходе спецоперации ракеты комплекса были доработаны для повышения их живучести. "Ракета на СВО дорабатывалась в плане противодействия ЗРК. Мы могли оттестировать все свои ракеты на натовских системах ПВО. Их эффективность выросла", — пояснил аналитик.
По словам эксперта, комплекс "Искандер" давно доказал свою высокую эффективность против западных систем.
"Противник так и не смог найти им противоядие. Поражение командных пунктов, скопления войск и позиций западных ЗРК – все это происходит регулярно. В дальнейшем "Искандер" будет развиваться. Он доказал высокую эффективность в реальном бою против современной техники НАТО", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Россия, Борис Рожин, НАТО, "Искандер", ракеты, ПВО, СВО, Спецоперация, оружие, вооружения, военный эксперт, аналитики, Аналитика
 
