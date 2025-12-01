"Противник не смог найти противоядие": Рожин про преимущества ракетных комплексов "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" остается одним из ключевых средств поражения, успешно применяясь как в ближнем тылу противника, так и на большом удалении от ЛБС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о боевых качествах ОТРК "Искандер", созданного при участии Валериана Соболева, эксперт дал ему высокую оценку.
""Искандер" остается одним из главных наших ударных средств, которое решает и тактические, и оперативные задачи. Он наносит удары как вблизи линии фронта, так и где-то на западной Украине", — заявил Рожин.
Он отметил, что в ходе спецоперации ракеты комплекса были доработаны для повышения их живучести. "Ракета на СВО дорабатывалась в плане противодействия ЗРК. Мы могли оттестировать все свои ракеты на натовских системах ПВО. Их эффективность выросла", — пояснил аналитик.
По словам эксперта, комплекс "Искандер" давно доказал свою высокую эффективность против западных систем.
"Противник так и не смог найти им противоядие. Поражение командных пунктов, скопления войск и позиций западных ЗРК – все это происходит регулярно. В дальнейшем "Искандер" будет развиваться. Он доказал высокую эффективность в реальном бою против современной техники НАТО", — подытожил собеседник издания.
