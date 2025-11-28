https://ukraina.ru/20251128/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-dobivanie-v-pokrovske-proryv-u-gulyaypolya-vozvraschenie-kalibrov-1072268830.html

Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров"

Российская армия за минувшие дни значительно улучшила оперативно-тактическую обстановку на Донбассе. Подразделения группировки войск "Центр" методично продвигаются по переднему краю

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898352_0:110:1600:1010_1920x0_80_0_0_74c2df35f275211b0e0a19e8d4f54b9b.jpg

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Артёмовка, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтёрский, продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики. В городе Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей и 155-мм американскую гаубицу М777, — заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."Также „котёл“ захлопнулся восточнее Гнатовки. Ну и скоро перережут ещё по трассе Т-0504". Такую информацию привёл военкор Анатолий Радов со ссылкой на свои источники.С украинской стороны тоже идут красноречивые подтверждения, что выход только один — капитуляция остатков гарнизона ВСУ. "Только что говорил с побратимами из группы эвакуации. Работают на покровском направлении. Пять „двухсотых“ и четыре „трёхсотых“, но пока неразбериха была — русня уже добила. Итого 9 трупов за ходку", — жалуется админ 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ "Таврийская".Северск и окрестностиРоссийская пехота ещё сильнее продвинулась в северо-восточной части Северска. В наступлении нашим частям помогает артиллерия, которая подавляет врага. Также наши части постепенно двигаются на юге и юго-востоке города.Есть продвижение и в районе Ямполя. Там ВС РФ выбивают ВСУ из опорных пунктов вдоль дороги Северск — Красный Лиман. Есть успехи вдоль Северского Донца. Наши штурмовики в том районе пробиваются от Платоновки к Ямполю. Кроме этого, бойцы нашей армии продвигаются к Закотному. Из этого села противник, несмотря на потери, продолжает забрасывать дополнительные силы и средства в город.Южнее Северска ВС РФ зачистили территорию западнее села Звановка вплоть до реки Бахмутка. Во время боёв там вскрылась бессмысленная тактика ВСУ: силы врага заводят дроноводов на одни и те же позиции, которые наши войска регулярно "чистят". В итоге украинская армия несёт чувствительные потери.Запорожское направлениеКак сообщают наши военные эксперты, подразделения из состава 127-й дивизии продвинулись вплотную к Гуляйполю, однако решительный штурм родины Нестора Махно ещё не начался. Текущая задача войск — зачистка окрестностей Зелёного Гая и Высокого. Там враг всё ещё цепляется за тактически выгодные высоты.Вокруг города, однако, уже начали сгущаться тучи. В преддверии штурма ВС РФ выжигают логистику и пути снабжения с помощью дронов и авиации. Ну а враг всё сильнее воет, что оборона в Гуляйполе будет обречена.В целом части и подразделения российской армии на этом участке продолжают идти на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Сейчас на участке фронта Равнополье — Сладкое ВСУ выставили арьергард, который удерживает натиск наших войск, чтобы враг успел вырыть линии обороны в районе рубежа Доброполье — Варваровка.На рубеже Радостное — Орестополь наши части уничтожают силы врага. "По мере исчерпания у украинских формирований сил, обильно стачиваемых в контратаках, действующие здесь российские подразделения получат возможность несколько проще продвигаться дальше в сторону Покровского, а затем и вглубь Днепропетровской области", — дают расклад эксперты.Сумская и Харьковская областиШтурмовые подразделения группировки "Север" с тяжёлыми боями продолжают продавливать оборону ВСУ в Сумской области. Авиация ВКС РФ наносила удары по выявленным целям на всём участке фронта.Противник восстанавливает боеспособность штурмовых групп за счёт "мобиков". 80-ю ОДШБр ВСУ начали доукомплектовывать депортированными с Польшей гражданами Украины. Прямо из пропускного пункта они отправляются в учебный центр под Луцком, после чего — на передовые позиции в районе Садков, где их уничтожают.На Харьковском направлении зачищаются остатки разрозненных групп противника на правобережье реки Оскол. На левом берегу Оскола продолжаются бои: враг зажат в районе ж/д станции Купянск-Узловой, которая, по сути, стала основным оборонительным форпостом украинских подразделений в районе Купянской агломерации.ВС РФ также развивают наступление в направлении Красного Лимана вдоль объездной дороги вокруг города. В самом Купянске наши части добивают тех боевиков ВСУ, которые не пожелали сдаться в плен. Сейчас последние силы врага в городе уже разрозненные, не имеют связи и не могут оказать сопротивление. Именно их и добивают наши войска.На участке заметны и другие успехи. Так, ВС РФ закрепились в районе Соболевки. Это предотвращает дальнейшие попытки ВСУ контратаковать с западной стороны города.Херсонский фронтНа Херсонском фронте усилилась работа российских ВКС и расчётов беспилотников. Нанесены удары по целям в районе Тягинки, уничтожена украинская ДРГ на острове Карантинный.Мирные жители Днепровского района Херсона начали сами сообщать нам координаты пунктов временной дислокации ВСУ. Об одном таком случае рассказал тг-канал "Днепровский Рубеж". Информация об укро-отморозках, заселившихся без разрешения в частном доме, дошла до российских артиллеристов. После проведения доразведки ПВД бандеровцев был поражён. Семья неравнодушных херсонцев, сообщивших истинные координаты украинских военных, была эвакуирована: никто из них не пострадал.Возвращение "Калибров"В последние дни идёт активное обсуждение украинских ударов по территории России и ответа на это ВС РФ, причём последний был очень мощным. В ход пошёл почти весь арсенал российских дальнобойных средств поражения — от беспилотников "Герань" до гиперзвуковых "Кинжалов".Но хотелось бы обратить внимание на один интересный факт. С лета нынешнего года в ударах Вооружённых сил России наметилась весьма характерная тенденция: крылатые ракеты "Калибр" начали активно заменять авиационные КР Х-101. Хотя до недавнего времени "сто первые" были одним из главных средств поражения важных объектов на территории Украины, а "Калибры" массово использовались в 2022 году. Потом количество их пусков радикально снизилось и даже на какое-то время прекратились вовсе.Некоторые эксперты даже заявляли, что случилось это из-за активного применения Украиной безэкипажных катеров, которые якобы вытеснили в базы корабли-носители "Калибров" из акватории Чёрного моря и заперли их в портах. Этот довод очень спорный: пуск этих морских КР можно проводить прямо из акватории портов и морских баз. А ещё в составе Черноморского флота несколько подводных лодок проекта 06363. Последние несут на борту "Калибры" и запускают их из-под воды. И БЭКи подводной лодке точно не страшны.На самом деле возвращение "Калибров" — это результат серьёзной доработки этих ракет. По всей видимости, на обновлённой версии сократился запас топлива, но зато появилась более мощная боевая часть, то есть радикально выросла их способность поражать защищённые объекты. Также новинки оснащены системами радиоэлектронной борьбы и самозащиты от средств ПВО.Возвращение в бой "Калибров" позволяет ВС РФ серьёзно расширить географию ударов. И сейчас уже хорошо видно, что ракеты с Чёрного моря "пробивают" украинскую противовоздушную оборону на всю глубину страны и достают до назначенных целей. По сути, теперь ВС РФ могут одновременно наносить массированные удары с севера, юга и востока. А сочетание "Калибров", Х-101 и линейки "Искандеров" — это крайне сложная цель для украинской ПВО.Ростех: производство оружия вышло на новый уровеньНа днях глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в интервью российским СМИ подробно рассказал о разработках новых вооружений, выполнении гособоронзаказа и экспорте военной продукции.СВО доказала, что Ростех способен быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Всё, что требуется государству для победы, обеспечивается в полном объёме, в срок и даже с опережением — по особо востребованным образцам оружия. Если раньше от замысла и разработки до поставки в войска могли пройти годы, то сейчас — считанные месяцы.Артиллерия была, есть и ещё долго будет богом войны. Армии требуется много пушек, а значит, и много снарядов к ним. У России много друзей и соратников в разных регионах мира."Они ценят русское оружие и ценят нас как партнёров, которые умеют держать слово. Наша продукция — очень эффективная, при этом не такая требовательная и сложная в обслуживании. И, что не менее важно, — не такая дорогая, как западная. Мы реалисты, борьба идёт серьёзная, и конкуренты — а их много — тоже не спят", — подчеркнул Чемезов.Он также отметил, что объёмы производства оборонной продукции в корпорации — несопоставимые с тем, что было до СВО. По его словам, "ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб".Действительно, как отмечают военные специалисты и эксперты, производство дронов выросло в десятки раз. Сами делаем двигатели, контроллеры, композиты. Программную часть тоже создаём сами. Выпуск дронов-разведчиков "Суперкам" организован с нуля за полгода. С их помощью уничтожены уже тысячи целей противника. Производство беспилотников "КУБ" выросло существенно. Ведутся работы над созданием ударных версий БПЛА на базе существующих разведывательных дронов.Ростех успешно продвигается в создании лазерных систем для противодействия беспилотникам. Эффективность "Панцирей" — высочайшая. Есть боевые машины, на счету которых многие сотни сбитых целей. Система контроля воздушного пространства (СКВП) показывает хорошую эффективность при реальных атаках противника. Обнаруживает самые сложные цели — даже небольшие дроны на малой высоте.О танках и артиллерии. Россия задаёт тренды в мировом танкостроении. Дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет израильтяне "переняли у нас". "На „Абрамсах“ это только собираются делать — у нас подсмотрели".С точки зрения ремонтопригодности современные отечественные танки продолжают традиции легендарного Т-34. Нашу бронетехнику часто можно отремонтировать в чистом поле. Выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в 10 раз с начала СВО. Для реактивных систем — более чем в 12 раз. Снаряды РСЗО "Торнадо-С" у противника плохо получается сбивать, даже при наличии у ВСУ западных зенитных комплексов.Касательно боевой авиации. В умелых руках Су-35С творит чудеса. "Для нас важно, что российские лётчики высоко оценивают характеристики этой машины". Су-57 успешно показал себя в новых для оперативно-тактической авиации типах боевых миссий и подтвердил эффективность "стелс"-качеств. Истребитель 5-го поколения совершенствуется на дальнейшую перспективу. Это коснётся и агрегатов, и электроники, и оружия.Только эти примеры, приведённые главой Ростеха, — свидетельство тому, что воюющие группировки российской армии на фронте обеспечены вооружением и техникой для решения всех целей и задач в зоне спецоперации.Читайте также: Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске.

