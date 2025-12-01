https://ukraina.ru/20251201/obezumivshiy-evrokomissar-grozit-kremlyu-tyurmoy-kogo-pokryvaet-dezhurnyy-po-demokratii-v-es-1072471362.html

Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС

Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС - 01.12.2025 Украина.ру

Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС

Еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт разродился на днях призывом к Дональду Трампу. Бывший бухгалтер заклинает американского президента: урегулирование на Украине не должно привести к тому, что власти РФ "уйдут от ответственности"

2025-12-01T16:48

2025-12-01T16:48

2025-12-01T16:48

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072443241_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_bf0123f2c718cd2c29707b5ef021903e.jpg

"Бухгалтер, милый мой бухгалтер"Пока Вашингтон мечется между Москвой и Киевом в попытках утрясти разногласия между всеми сторонами конфликта, в Брюсселе не оставляют попыток подкинуть дровишек в огонь войны. Делать очередные громкие заявления на этот раз отрядили еще одну европейскую политическую посредственность по фамилии Макгарт."Возьму с собой я на прогулку кавалера, он песенки мои все знает наизусть. Не иностранец и не сын миллионера, бухгалтер он простой да ну и пусть". Нетленные строчки перестроечного хита группы "Комбинация" как будто написаны про Макгарта.Бухгалтер по образованию, член ассоциации дипломированных ирландских бухгалтеров, Макгарт из счетовода при местной радиостанции дорос до целого министра финансов Ирландии, а потом перешел на работу в Еврокомиссию (ЕК).О существовании этого ирландца не искушенная в европейских политических хитросплетениях публика так бы и не узнала, если бы этой моське не приспичило вдруг полаять на слона. Именно на сценку из известной басни похоже поведение разбушевавшегося евробюрократа.Так, Макгарт призвал Трампа обеспечить мир на Украине таким образом, чтобы российское руководство не избежало скамьи подсудимых.Оказывается, этот воинственный кадр заправляет в Еврокомиссии вопросами юстиции и соблюдения верховенства права. На этом моменте все в принципе становится понятным, поскольку Еврокомиссия при начальнице Макгарта Урсуле фон дер Ляйен давно превратилась в клоаку, где о действительном соблюдении верховенства права уже давно не вспоминают.Взять хотя бы историю с замороженными российскими активами, которые ЕК с упорством достойным лучшего применения хочет присвоить себе и поделиться ими с Украиной, что иначе как форменным грабежом среди бела дня назвать трудно.Теперь устами недалекого Макгарта европейцы пытаются вдохнуть вторую жизнь в изначально мертворожденную идею суда над российским руководством, которая за последнее время уже изрядно подзабылась.Неонацистский режимРазумеется, этот медийный выстрел Макгарта не произошел просто так. Попытка увязать мирное урегулирование на Украине с судом над руководством России призвана перевернуть все с ног на голову. Если кому и положено идти под трибунал, то это верхушке правящего в Киеве режима, а заявление еврокомиссара лишь призвано спихнуть все с больной головы на здоровую.Совсем недавно тему суда над украинскими властями поднимали в контексте 80-й годовщины начала работы Нюрнбергского трибунала, который осудил главных нацистских преступников и, как казалось тогда, положил конец идеологии нацизма.Сегодня эти человеконенавистнические идеи получили второе дыхание на Украине, причем прямых заимствований в Киеве не стесняются. Восхваление дивизии СС "Галичина", воспевание бандеровцев, демонстрация нацистской символики, возле которой регулярно светится Владимир Зеленский – на уровне смыслов и символов киевский режим буквально вопиет о своих корнях.На все вышеназванное можно было бы и закрыть глаза, если бы подобная самоидентификация не была подкреплена конкретной госполитикой и соответствующими решениями. Чего стоит преступное отношение к Конституции, что вылилось в отмене выборов президента в 2024 году, с того момента стартовала фактическая узурпация власти Зеленским и переход страны в режим авторитаризма.За время правления Зеленского в стране решением суда были запрещены несколько десятков партий и движений, которые были объявлены "пророссийскими". Что касается самого судопроизводства, то и здесь властями сделано все, чтобы взять и эту сферу под свой контроль.Так, Зеленский в 2021 году в обход закона уволил председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, на которого вскоре завели уголовные дела. После этого суд остался без председателя, у нескольких судей истек срок полномочий, и работа КСУ в значительной степени оказалась парализованной.Именно Украина при Зеленском стала изобретателем такого явления как санкции против собственных граждан. Такая мера блокирует практически любую активность человека – общественную, политическую и экономическую.Война со всем русским идет на Украине с 2014 года, а в последние несколько лет в особенности, регулярно арестовываются обычные граждане, которые имели неосторожность поздравить у себя в соцсетях своих друзей с Днем Победы, за то, что поставили лайк под каким-нибудь "пророссийским" по мнению властей постом и т.д. Все это происходит при прямом участии властей и государственных органов, которые находятся в тесной спайке с неонацистскими и криминальными структурами.За что еще нужно судить власти УкраиныКиевский режим за годы пребывания Зеленского у власти окончательно свернул какие-либо гуманитарные свободы и права. Русский и другие языки нацменьшинств полностью вытеснены из сферы образования, обслуживания и медиа.Не осталось на Украине ничего и от свободы слова. Сначала власти под предлогом борьбы с олигархами отняли у них телеканалы, а с 2022 года запустили т.н. телемарафон, когда несколько каналов одновременно транслируют одно и тоже, то есть позицию государства и откровенные фейки про Россию и ход боевых действий.Также печально обстоит дело со свободой совести. Каноническая Украинская православная церковь де-факто объявлена вне закона, ее священнослужители преследуются, арестовываются по надуманным предлогам: от простых симпатий к РФ, до якобы работы на российские спецслужбы.Не счесть преступлений, которые так или иначе связанны с идущими в стране боевыми действиями. Зеленский и его команда идут на чистый терроризм, последние такие случаи произошли на днях, когда морские дроны ВСУ атаковали несколько танкеров в суверенных водах других стран. Такие выкрутасы получают одобрение на Западе, где давно отбросили прежние гуманистические маски и потворствуют откровенным террористам.Перечислять все это можно еще долго. Для любого независимого трибунала этого достаточно, чтобы отправить украинское руководство туда, где даже летом в пальто холодно.Где-то в тех же краях по-хорошему должны оказаться и те западные политики и чиновники, которые курируют киевский режим и которых теперь пытаются прикрыть Макгарт и ему подобные.О перспективах судебного процесса над руководством Украины - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив.

https://ukraina.ru/20251201/1072461649.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, еврокомиссия