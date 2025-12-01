https://ukraina.ru/20251201/mir-s-rossiey-i-tranzit-vlasti-bez-vora-na-kablukakh-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-svoikh-1072427237.html
Мир с Россией и транзит власти без "вора на каблуках". Украинские эксперты и политики о своих пожеланиях
В экспертном обществе обсуждают, доберётся ли до фронта отправленный в отставку глава ОП Андрей Ермак, защитит ли его там личная охрана. Думают и над тем, не обрушится ли фронт ещё до того, как на Украине появится какое-либо легитимное руководство
Обсуждают эксперты и общее состояние украинского общества, в котором далеко не все рвутся отдать жизнь за клику Зеленского. В течение ближайшего десятилетия по миру будут только искры лететь в ходе схватки глобалистов и антиглобалистов, предрекает Золотарёв. При этом, по его словам, в Белом доме никак не разберутся, с кем они и против кого. Бывшего главу ОП покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий назвал "мозгом Зеленского", пояснив, что "без него Зеленский — безмозглый". У Ермака есть и защитники. Сам Ермак в комментарии New York Post заявил, что он "готов к любым репрессиям", назвал себя "честным и порядочным человеком" и заявил, что отправляется на фронт (по информации украинских СМИ, он уже отбыл туда… в сопровождении охраны — ред.). И в завершение ещё о коррупционном скандале в той его части, что связана с НАЭК "Энергоатом". Зима будет сложной.

* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

На эту тему — Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем
Развитие событий на фронте может приобрести катастрофический для Украины характер, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, многое будет зависеть от состояния ВСУ — а это состояние блестящим не назвать, во всяком случае, уже "много времени упущено".
Что касается отставки главы ОП Андрея Ермака, эксперт считает, что в этом деле стоит обратить внимание не только на внешние факторы, но и на внутренние — "войну спецслужб".
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у Ермака обыски, затем тот подал заявление об отставке, Владимир Зеленский подписал его в пятницу, 28 ноября.
Обсуждают эксперты и общее состояние украинского общества, в котором далеко не все рвутся отдать жизнь за клику Зеленского. Судя по соцсетям, воевать до последнего готовы в основном те, кто находится далеко от места событий и от границ Украины, констатировал Золотарёв.
Да и вообще, воевать до последнего украинца — за что? За путь в Европу? По словам политтехнолога, "украинцам продали миф о Европе десятилетней давности, и большинство абсолютно не понимает, что, двигаясь в сторону этого европейского вчера, у нас будет довольно печальное украинское завтра".
Он объяснил показной ультрапатриотизм перебравшихся в Европу украинцев в том числе соображениями личной выгоды — "все понимают, что война закончится, и им скажут: пора бы и восвояси, пора бы и честь знать".
В течение ближайшего десятилетия по миру будут только искры лететь в ходе схватки глобалистов и антиглобалистов, предрекает Золотарёв. При этом, по его словам, в Белом доме никак не разберутся, с кем они и против кого. Часть американского истеблишмента считает, что нужно сторговаться с Россией и повернуться против глобалистов, другая часть, напротив, настроена сторговаться с глобалистами против России.
Но вернёмся к теме отставки Ермака. Бывшего главу ОП покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий назвал "мозгом Зеленского", пояснив, что "без него Зеленский — безмозглый".
Блогер подчеркнул, что Ермак "выстроил всю архитектуру правоохранительных-левоохранительных органов" в стране", повсюду расставлял своих людей, назначал министров и вместе с Зеленским руководил преступным сообществом, которое называют "ОПГ Миндича", хотя в этой ОПГ далеко не Миндич был главным, а "главными там были Зеленский и Ермак".
Ермак знал, что против него готово подозрение, как знает об этом и Рустем Умеров, считает Шарий. По его словам, НАБУ и САП провели большую работу по накоплению материалов — "на Ермака уже есть всё".
Ермак в интервью рассказывает, что на него будто бы оказывается "колоссальное давление" за то, что он не хочет сдать территории России — что ж, кто-то и поверит, сказал Шарий. Он добавил, что, по его информации, у НАБУ есть записи, которые могут значительно осложнить ситуацию для бывшего главы ОП.
У Ермака есть и защитники. Так, глава "Братства" националист Дмитро Корчинский* назвал отставку Ермака праздником Уиткоффа, Вэнса и "всех пораженцев и капитулянтов" на Украине.
Издание "Страна" в связи с этим отмечает, что, по одной из версий, отставка Ермака связана с отказом Банковой и лично бывшего главы ОП принимать ключевые пункты мирного плана Трампа (в частности, пункт о выводе ВСУ из Донбасса).
"Вместе с отставкой с должности главы ОП Ермак потерял и должность руководителя украинской делегации, которая вела переговоры с американцами", — поясняет издание.
Добавим, что делегацию на переговорах теперь возглавляет секретарь украинского Совбеза Умеров, который вместе с Ермаком фигурирует в коррупционном скандале с плёнками Миндича.
Сам Ермак в комментарии New York Post заявил, что он "готов к любым репрессиям", назвал себя "честным и порядочным человеком" и заявил, что отправляется на фронт (по информации украинских СМИ, он уже отбыл туда… в сопровождении охраны — ред.).
Эти его слова о фронте прокомментировал находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
"Мои адвокаты, которых он (Ермак — ред.) приказал насильно отловить на улицах и отправить на фронт в течение суток, очень ждут его в своих частях", — написал нардеп в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин "занял позицию, согласно которой подписание мирного соглашения возможно только с "легитимным руководством" Украины", а это — парламент.
"Впереди транзит власти в Раду, избрание нового спикера, ратификация мирного соглашения. Вор на каблуках (так элегантно опальный нардеп окрестил Зеленского — ред.) в этом процессе не может и не будет принимать никакого участия. А если вам кажется, что парламент "не проголосует", то если вопросом займутся американцы — проголосуют аж бегом", — считает Дубинский.
Он добавил, что при этом "патриоты" и не пикнут.
И в завершение ещё о коррупционном скандале в той его части, что связана с НАЭК "Энергоатом".
Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, эта компания показывает баснословную прибыль в размере 560 % в год, но эти деньги вымываются из бюджета страны.
По словам эксперта, которые приводит телеграм-канал "ПолитНавигатор",
, так скоро можно приблизиться к маржинальности наркобизнеса, проституции и торговли людьми — возникнет четвёртый самый маржинальный бизнес: электроэнергия на Украине.
При этом простые украинцы будут сидеть без света и тепла. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру,
, сейчас подконтрольная Киеву часть страны располагает около 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, а при сильных морозах — 18 ГВт.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов