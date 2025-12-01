https://ukraina.ru/20251201/es-ugovarivaet-ssha-ne-vyvodit-voyska-1072457445.html

ЕС уговаривает США не выводить войска

ЕС уговаривает США не выводить войска

Евросоюз не имеет возможности противостоять России в случае её нападения и переживает за вывод войск США из Европы. Об этом 30 ноября сообщило информагентство Bloomberg

2025-12-01T14:50

2025-12-01T14:50

2025-12-01T16:32

"США сократили своё военное присутствие в Европе, планируя вывод войск из нескольких стран, и европейские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу своей способности защитить себя без поддержки США", - сказано в публикации.По данным информагентства, официальные лица стран Европы работают над укреплением своего оборонного потенциала. Они реализуют такие инициативы, как фонд "Действия по обеспечению безопасности в Европе" и направляют инвестиции в местную военную промышленность. При этом они "по-прежнему сталкиваются с трудностями в таких областях, как логистика и стратегическое обеспечение". Французский вертолёт "Кайман" пролетает низко над живописной долиной Трансильвании, сбрасывая трёх солдат на траву. Холмы взрываются грохотом пушек "Цезарь" и боевых танков "Леклерк" под командованием НАТО. Ноябрьские военные учения стран НАТО в румынской Трансильвании дали представление о вероятном будущем альянса в условиях сокращения президентом США Дональдом Трампом американского присутствия в Европе. "На естественной линии обороны в Карпатских горах европейские солдаты под французским командованием, развернутые на уровне бригады, защищали континент, в основном, без участия США", - обратило внимание издание. По его мнению, "актуальность этой подготовки станет ещё более очевидной на этой неделе, поскольку Вашингтон расширяет связи с Россией благодаря визиту [спецпосланника президента США] Стива Уиткоффа в Москву". "В то время как Белый дом настаивает на прекращении войны на Украине, его угрозы в этом месяце прекратить оставшуюся военную поддержку Киева повысили вероятность того, что европейским державам придётся защищать Украину, а возможно, и остальную часть её восточной границы, при ограниченной поддержке США. Нет никаких гарантий, что европейцы добьются успеха", - констатировало издание.По его информации, присутствовавшие на учениях в Чинку официальные лица ЕС, выразили обеспокоенность тем, сколько времени потребуется союзникам по НАТО, чтобы добраться до фронта. По их словам, из-за ограничений транспортной инфраструктуры это может занять несколько недель."Тем временем война Путина уже перекидывается через границу в Европу опасными способами: от вторжений беспилотников и ракет до случаев саботажа и поджогов, в которых политики обвиняют Москву", - резюмирует американское информагентство.Глава МИД ФРГ Йохан Вадепуль предупредил во вторник, что по данным немецкой разведки "Россия может напасть на страну-члена НАТО в течение следующих четырех лет".США сократят свое военное присутствие "на континенте, чтобы сосредоточиться на Азии, и попросили своих союзников в Европе позаботиться о собственной обороне", поведало информагентство.На самом деле Азия и Европа являются частями одного континента. Видимо, авторы и редакция Bloomberg не знают об этом. Зато авторы издания заметили, что в конце октября Вашингтон объявил, что в Румынии, где размещено несколько баз НАТО, численность войск США сократилась с 1700 до примерно 1000 человек. Также планируется вывод войск США из Болгарии, Словакии и Венгрии."Когда речь идёт о так называемых "стратегических средствах обеспечения" — а именно о противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке — континент по-прежнему зависит от американцев", - констатирует Bloomberg, демонстрируя своё особенное понимание термина "континент".По его данным, за закрытыми дверями европейские чиновники изо всех сил пытаются убедить своих американских союзников не выводить войска. Вашингтон пытается успокоить своих партнёров, заявляя, что не бросит их в одиночестве.В публикации также обращено внимание на то, что Румыния является вторым по величине получателем оборонного кредитного фонда Евросоюза в размере 150 млрд евро ($174 млрд ) под названием "Действия по безопасности для Европы" (SAFE). Через него Румыния получила 16 млрд евро. Программа SAFE имеет строгие ограничения "покупать европейское" новое военное снаряжение. Она также позволяет получателям оживить местную военную промышленность, что является приоритетом для Бухареста.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

