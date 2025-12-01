https://ukraina.ru/20251201/dlya-chego-spetsposlannik-trampa-letit-v-moskvu-i-pochemu-tadzhiki-voyuyut-za-ukrainu--trukhachv-1072486836.html

Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы...

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и рассказал о провале переговоров во Флориде: 00:27 - Чего ждать после отставки Ермака? 04:21 – О визите Уиткоффа в Москву и "упреждающем" ударе НАТО по России; 10:03 - Ядерное оружие на Украине как гарантии безопасности? 12:22 - О наёмниках из стран ОДКБ в рядах ВСУ; 16:19 - Кредит Киеву под российские активы. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

