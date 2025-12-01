Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв - 01.12.2025 Украина.ру
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы...
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и рассказал о провале переговоров во Флориде: 00:27 - Чего ждать после отставки Ермака? 04:21 – О визите Уиткоффа в Москву и "упреждающем" ударе НАТО по России; 10:03 - Ядерное оружие на Украине как гарантии безопасности? 12:22 - О наёмниках из стран ОДКБ в рядах ВСУ; 16:19 - Кредит Киеву под российские активы. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина, москва, флорида, андрей ермак, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, офис президента, нато, видео
Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв

23:37 01.12.2025
 
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и рассказал о провале переговоров во Флориде:
00:27 - Чего ждать после отставки Ермака?
04:21 – О визите Уиткоффа в Москву и "упреждающем" ударе НАТО по России;
10:03 - Ядерное оружие на Украине как гарантии безопасности?
12:22 - О наёмниках из стран ОДКБ в рядах ВСУ;
16:19 - Кредит Киеву под российские активы. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
УкраинаМоскваФлоридаАндрей ЕрмакДональд ТрампСтив УиткоффУкраина.руОфис президентаНАТО
 
