https://ukraina.ru/20251201/dlya-chego-spetsposlannik-trampa-letit-v-moskvu-i-pochemu-tadzhiki-voyuyut-za-ukrainu--trukhachv-1072486836.html
Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв
Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв - 01.12.2025 Украина.ру
Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы... Украина.ру, 01.12.2025
2025-12-01T23:37
2025-12-01T23:37
2025-12-01T23:37
украина
москва
флорида
андрей ермак
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
офис президента
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072486716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56da80faec1fc664c7a5790ea8188a41.png
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и рассказал о провале переговоров во Флориде: 00:27 - Чего ждать после отставки Ермака? 04:21 – О визите Уиткоффа в Москву и "упреждающем" ударе НАТО по России; 10:03 - Ядерное оружие на Украине как гарантии безопасности? 12:22 - О наёмниках из стран ОДКБ в рядах ВСУ; 16:19 - Кредит Киеву под российские активы. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
москва
флорида
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072486716_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e85f376f67c06c408a7f55511ab7f4ce.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, москва, флорида, андрей ермак, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, офис президента, нато, видео
Украина, Москва, Флорида, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, Офис президента, НАТО
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру объяснил, что последует на Украине за отставкой Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и рассказал о провале переговоров во Флориде:
00:27 - Чего ждать после отставки Ермака?
04:21 – О визите Уиткоффа в Москву и "упреждающем" ударе НАТО по России;
10:03 - Ядерное оружие на Украине как гарантии безопасности?
12:22 - О наёмниках из стран ОДКБ в рядах ВСУ;
16:19 - Кредит Киеву под российские активы. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов