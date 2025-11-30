https://ukraina.ru/20251130/ukraina-vkhodit-v-chrnuyu-zimu-rossiya-prodolzhit-e-razrushat-ukrainskie-eksperty-o-blizhayshem-buduschem-1072405859.html

"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем

"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем - 30.11.2025 Украина.ру

"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем

В экспертном обществе обсуждают, чем придётся пожертвовать Киеву ради мира или перемирия и думают над тем, долго ли ещё придётся этого ждать

2025-11-30T05:57

2025-11-30T05:57

2025-11-30T05:57

эксклюзив

россия

украина

киев

кость бондаренко

андрей ермак

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071076553_0:395:784:836_1920x0_80_0_0_898d507dad074f3d8c78f92d0613c741.jpg

Вера в победу в украинском обществе слабеет. Но ещё два года назад, в октябре 2023 года, Зеленский в одном из интервью говорил, что ему кажется, что никто, кроме него самого, в победу над РФ не верит, напомнил покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.По его словам, теперь уже есть ощущение, что все здравомыслящие люди "понимают, что некоторые территории ушли — и ушли надолго, если не навсегда".И потому надо предпринимать что-то, в частности, надо зафиксировать, например, статус новых беженцев. Их миллионы, и они меняют политические расклады в стране. Например, в западных областях теперь много выходцев из областей восточных, "со своими убеждениями, со своими традициями, которые не хотят ассимилироваться".Возможно, они не говорят сейчас о своих убеждениях вслух, но на выборах может получиться неожиданная картинка в том или ином регионе, сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он также отметил, что о восстановлении Украины никто не говорит, а Европа готовится "к новой Северной войне" с Россией, хотят закрыть "окно", которое ещё Пётр Первый прорубил в Европу… Потому-то в Женеве и говорили о сохранении ВСУ в размере 800 тысяч штыков — это будет "второй фронт", вторая армия, которая ударит РФ "в спину", тогда-то Украина и вернёт все утраченные территории. Этот резерв нужен европейцам.А война будет за контроль над Балтийским морем, за лишение России доступа к нему, пояснил политолог, сославшись на свои источники в европейском экспертном сообществе. Он подчеркнул, что "Женева — это не про мир", это про перемирие, про заморозку (с последующей разморозкой).В Европе рассчитывают, что отрезание РФ от Балтийского моря вызовет какие-то процессы внутри страны, расшатает ситуацию, пояснил эксперт, добавив, что "это мифы, которыми живёт Европа". Почему мифы? По словам Бондаренко, когда-то было много советологов, а вот "русологов" мало — и они не совсем в теме, часто ошибаются."Пока Зеленский при власти, никакого мира не будет"Спорят эксперты и о влиянии коррупционного скандала на ход мирных переговоров (если это вообще о мире). Ультрапатриоты беспокоятся. Зеленский направил на переговоры "коррупционеров на крови" Умерова и Ермака, которых "нагнуть, перегнуть и поломать очень и очень легко", считает экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.В эфире одного из ютуб-каналов он заявил, что, например, "по Умерову готово подозрение, его могут вручить в любой день".Добавим, что у Ермака прошли обыски, а в пятницу, 28 ноября, Зеленский подписал указ об отставке главы ОП.Но что это меняет для простых граждан?По словам экс-нардепа, Украина действительно "входит в чёрную зиму", энергетика практически разрушена, ВС РФ будут продолжать наносить удары, чтобы "выключить из сети страну".Киевский режим тоже наносит удары по энергообъектам в России, это означает, что ставки растут. Мосийчук* заявил, что в связи с угрозой чёрной зимы он — "против войны". Мир Киеву нужен немедленно. Во всяком случае, в дальнейшем условия мира для Киева будут куда хуже, чем предложены сейчас.Но "пока при власти эта шайка зелёных жуликов и воров, которую возглавляет сам Зеленский, никакого мира не будет, они его не допустят", уверен политик.Бывший "айдаровец"*, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин отметил, что украинские телеграм-каналы пишут о том, что будто бы был некий план россиян сорвать поездку главы ОП Ермака на переговоры в США вместе с Зеленским.Но на деле Ермак токсичен как для республиканцев, так и для демократов, там "даже Пашу Лазаренко больше любили", считает Лапин. Он также заявил в очередном выпуске своего видеоблога, что информацию об этом будто бы "российском" плане сначала обнародовали телеграм-каналы, подконтрольные самому Ермаку.По мнению Лапина, Ермак погряз в коррупционных скандалах, потому переговоры должен вести не он, а, например, глава ГУР Буданов*.Что ж, Ермака в офисе Зеленского больше нет.Сам Зеленский обещал когда-то уйти вместе с Ермаком, напоминает издание "Страна". Ждём…"Россия терпеть не будет"Ситуация меняется очень быстро. Но если Киев всё же принудят к проведению выборов, то кто же будет баллотироваться — Порошенко*, Тимошенко, Залужный, Шабунин? Такой вопрос задаёт вынужденно покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире у Шелеста. Впрочем, продолжила она, есть ощущение, что до выборов дело не дойдёт, а если дойдёт, то русские будут внимательно за этим процессом наблюдать — и могут не принять результатов. А в Бишкеке, вполне возможно, представители стран ОДКБ обсуждали не совсем тот или совсем не тот план замирения, который предлагают США.Государственность свою Украина практически уже утеряла. А терпеть под боком непонятное образование с 800-тысячной армией Россия не станет, особенно учитывая практически открытую подготовку Европы к войне. Так зачем же русским сейчас останавливать свою армию, сказала Егорова."ФСБ нервно курит в сторонке"Что касается коррупции, то скандал с "плёнками Миндича" не утихает. Игорь Лапин рассказал, что в так называемом бэк-офисе в Киеве обнаружили 527 досье с конфиденциальными данными (адреса, паспорта, перемещения) — "велась слежка за всеми, кто мешал или был интересен".В частности, обнаружены "папки" на детективов НАБУ, на некоторых депутатов Рады, на министров и их заместителей, имеются сведения о десяти журналистах-расследователях, есть "папки" на некоторых сотрудников СБУ, на топ-менеджеров корпораций."Короче говоря, в нашем государстве было построено другое (ещё одно — ред.) государство. И поверьте мне, это точно уже не Миндич", — сказал Лапин, пояснив, что "Миндич не мог сам по себе дать команду силовикам осуществлять тотальную слежку за людьми, которые мешают, слежку за коллегами из других силовых структур, слежку за СБУшниками".По мнению бывшего "айдаровца", масштаб слежки был такой, что "ФСБ тихо и нервно курит в сторонке", вот разве что НКВД когда-то был на такое способен."Мне интересно, какая структура имеет такие возможности такой слежки, сбора информации", — сказал Лапин, добавив, что все эти сотни досье — "это уголовные дела, потому что сбор такой информации является уголовно наказуемым деянием (если это происходит не в рамках какого-либо расследования)"."Не думал, что европейцы такие мерзавцы"Украинский адвокат и блогер Тарас Никифорчук отметил, что, по его мнению, европейская "партия войны" на данный момент сорвала переговоры — вообще "война держится на европейцах"."Не думал, что европейцы такие мерзавцы, честно говоря, никогда у меня таких мыслей не было… Вы представляете, они готовы всех нас с вами сдать, кинуть в огонь войны, чтобы… поживиться немножко деньгой", — сказал юрист в очередном выпуске своего видеоблога.По его мнению, если бы конфликт был между РФ и США, то они давно бы обо всём договорились, но тут — Зеленский и за ним вся европейская партия войны, которые просто наживаются на конфликте. А украинцам предстоит сидеть без воды, без света и без отопления.А украинский экономист Алексей Кущ, комментируя варианты мирного плана в эфире канала "Власть vs Влащенко", отметил, что план должен носить двусторонний характер, иначе это просто декларация. По мнению эксперта, именно Киев должен был бы составить декларацию о мире, при том — максимально реалистичную.Но пока реализма мало. Например, вопрос о вступлении Украины в НАТО — это "вообще парадокс"."Нас официально никто туда не звал, а мы даже прописали это в Конституции, и теперь этот вопрос превращаем в краеугольный камень мирного соглашения, говорим о том, что здесь тоже есть какие-то "красные линии", — сказал эксперт, напомнив, что есть заявления некоторых стран НАТО о том, что они против вступления Украины в Альянс, а ведь в НАТО все решения принимаются консенсусом.При этом, по его мнению, если в будущем произойдёт системное ослабление России, то ничто не удержит Украину от вступления в этот блок, пусть даже этот отказ будет прописан в каких угодно соглашениях.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Люди против технофашистов. Эксперты о перспективах войны и мира"

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, киев, кость бондаренко, андрей ермак, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, рада, сво, прогнозы сво, новости сво