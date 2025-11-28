https://ukraina.ru/20251128/lyudi-protiv-tekhnofashistov-eksperty-o-perspektivakh-voyny-i-mira-1072352711.html

Люди против технофашистов. Эксперты о перспективах войны и мира

Люди против технофашистов. Эксперты о перспективах войны и мира - 28.11.2025 Украина.ру

Люди против технофашистов. Эксперты о перспективах войны и мира

В мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" 28 ноября состоялась организованная изданием Украина.ру в рамках спецпроекта "Украинское досье" конференция на тему "Шок и трепет, или Мирный план Трампа".

2025-11-28T19:10

2025-11-28T19:10

2025-11-28T19:10

россия

украина

сша

дональд трамп

иван скориков

владимир путин

ес

украина.ру

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072197136_0:84:1474:913_1920x0_80_0_0_ecac94087c2bb8e100e7a453c2652cac.jpg

Открывая встречу, главред издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что неделю назад Дональд Трамп в очередной раз всколыхнул общественность и прессу своим мирным планом из 28 пунктов, после чего "пошла битва по всем фронтам". В четверг, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин на брифинге также выступил со своим видением ситуации.Почему Трамп стал "миролюбцем"Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Делягин описал планы участников процесса и ответил на вопрос, почему Трамп вдруг озаботился достижением мира на Украине.По мнению депутата, в силу этих причин дестабилизация Штатам, за исключением отдельных точек, сейчас не нужна. Что касается Украины, то она "полностью контролируется англичанами в политическом плане".В плане финансовом — европейцы и американцы финансировали Украину, соответственно, уворованные деньги из тех, что вкладывались в киевский режим, вывозились в Англию или в банки, связанные с англичанами.Трампу, по всей вероятности, такая ситуация не понравилась — как так, мы даём деньги, их воруют, а возвращают не в американскую финансовую систему, но отдают британцам? Или — что ещё хуже - отдают противникам Трампа внутри самих США."Поэтому возникла задача вытащить Украину под себя, под свой под американский контроль", - сказал Делягин. Он добавил, что, вырвав эти деньги из-под Англии, "американцы смогут нанести своему экзистенциональному врагу достаточно серьёзный урон, может быть, даже вообще подорвать их экономику и убрать их с конкурентной площадки".Для этого США используют НАБУ и САП, да и вообще все свои инструменты, созданные ранее - "и недовольство поведением Зеленского демонстрируется тем, что у (главы ОП — ред.) Ермака вчера прошёл обыск"."Англичанка гадит", но...Ангичанам же нужен хаос, продолжил Делягин, пояснив, что они для борьбы за восстановление гегемонии используют такие проекты, как "Великий Туран" и глобальный политический исламизм.Соответственно, британцам нужна не только Украина как "новая Индия", но и вся континентальная Европа как "новая Индия", и в этом они преуспевают благодаря экономическому обрушению Европы - "скажем, впервые они контролируют Германию"."ЕС в этой ситуации является лицом страдательным", - констатировал депутат. По его словам, то, что европейцы придумали после лишения Европы дешевых российских ресурсов (решение повысить госдолг Германии и пр.), рассчитано на короткий срок — а там видно будет.У Трампа один рычаг — прекращение финансовой помощи Киеву. В ЕС денег нет, точнее, есть только для себя - "значит, нужно грабить российские замороженные активы, направляя на поддержку бандеровцев не только проценты, но и основное тело долга".Но - "это деньги, которые находятся в распоряжении финансовой системы Европы, которая очень близка к лондонскому Сити, то есть, это подрыв позиций финансовых спекулянтов Европы в пользу производителей Европы"."Это большое обострение внутренних конфликтов и большое ослабление Англии", - обрисовал ситуацию Делягин.Реальный план достижения мира не обсуждаетсяЧто касается перспективы мира на Украине, то депутат считает, что реалистичный сценарий состоит всего из четырёх пунктов: отключение на Украине света, дезорганизация железнодорожного сообщения, "многократно обещанное" уничтожение центров принятия решений, расположенных на Украине, их около десятка.Наконец, чтобы Западу не было обидно, ещё один пункт - "отмена их права интеллектуальной собственности в России до полного возмещения нам материального ущерба". По словам Делягина, это обеспечит России бурное развитие."Но ни один из этих пунктов, насколько я могу судить, пока не обсуждается", - добавил депутат.Контакты спецслужб, шок и трепет в КиевеВ свою очередь, модератор встречи Искандер Хисамов напомнил о высказываниях российского лидера о контактах украинских и российских спецслужб и попросил экспертов пояснить, что это значит. Кроме того, всех интересует и такой вопрос — может ли Европа взять на себя войну с Россией? И сможет ли агентура США на Украине поспособствовать реализации мирных планов в том случае, если Америка будет продолжать проводить "миролюбивый курс Трампа"?Напомним, Путин сказал журналистам по итогам своего визита в Киргизию, что на Украине достаточно много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с РФ, поэтому в будущем Москва и Киев смогут договориться.Ни шока, ни трепета у руководства РФ, судя по брифингу Путина, нет, это в Киеве шок и трепет, считает политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, позиция РФ по мирному урегулированию украинского кризиса подтверждена выступлением Владимира Путина, а ВС РФ подтверждают это своим продвижением.Что касается взаимодействия спецслужб в Абу-Даби, о котором сказал президент РФ, то они касаются обмена пленными. Кроме того, предположил эксперт, такое заявление может преследовать цель внести сумятицу в ряды противника — "мол, на спецслужбы мы имеем выход". Учитывая турбулентность в Киеве, это будет иметь последствия, там усилится охота на ведьм, считает эксперт.Что до планов ЕС, то Европа готова взять войну на себя, только денег пока нет. Если будет мир на фундаментальных условиях РФ, тогда "евроскептики и укроскептики... скажут — мы же говорили, к чему эта украинизация Европа была?" Акции глобалистов резко упадут, а Европа Орбана и Фицо уже на марше - "это может похоронить всю эту мировую жабу".Глобалисты бьются не за своего любимого Зеленского, но бьются за себя. И для них угрозой является не только победа РФ на Украине, но и трампизм. Европейцы затягивают переговоры, рассчитывают дотянуть до выборов в США, рассчитывают на то, что Трампа удастся скрутить, объявить, что Украина — это его "Афганистан". Пока Европа зависит от Америки, лебезит перед Трампом, но она раскачивает свой ВПК, готовится к войне, констатировал Скориков."Повестку диктует русский солдат"Что-то подписывать с нынешним руководством Украины нет смысла — даже по украинскому законодательству просрочены не только Зеленский, но и Верховная Рада, и правительство Украины, отметил Скориков, подтвердив это ссылками на украинское законодательство.Потому условие России — проведите выборы, тогда будет с кем говорить — будет ключевым. При этом в РФ проводились все выборы и в условиях СВО, о чем напомнил российский лидер, подчеркнул эксперт.Особого внимания на все эти мирные планы обращать не стоит, переговорную позицию РФ формирует продвижение российских войск на фронте. А впереди зима, которая станет холодной для Киева. Пока что время работает на русскую армию, считает Скориков.С этим согласился Хисамов, отметив, что сегодня "повестку диктует русский солдат".В свою очередь, Скориков добавил — есть единое с США понимание, что Зеленский должен уйти. Но вот вопрос денацификации (а это ключевой для России вопрос) Трамп и его окружение ни разу не поднимали. А славить Бандеру можно и на русском языке, что мы и наблюдаем. Вывод простой - всю систему надо менять.Люди и грядущий технофашизмВоенный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что государство — это некие абстракции, а важны люди. Мы сейчас будем наблюдать крах нынешней государственности Украины, на её месте будет что-то новое — с другими границами и с новой проектностью.Запад тоже ищет новую проектность. Вот папа Римский впервые за 500 лет провёл совместное богослужение с королём Карлом Третьим, главой англиканской церкви. Это о многом говорит.Россия же сказала, что из глобального проекта выходит, мы не видим смысла в догоняющем развитии - "в чём вас догонять, в количестве полов, гендеров?"."Россия поставила в первую очередь свою проектность - и сейчас её реализует на Украине", - считает эксперт. Впрочем, добавим от себя, что тут нужно бы внести больше ясности — в чём заключается эта новизна проекта, пока далеко не всем понятно и в России.Что касается Запада, то, по мнению Анпилогова, не стоит упрощать, Великобритания, например, ведёт себя аккуратно, ждёт победы другой проектности в тех же США. В целом можно сказать, что на Западе выстраивается система технофашизма.Технофашисты понимают, что Украину придётся делить. И делить так, чтобы им достался больший кусок. Россия как будто бы пока не встраивается в новую глобальную техносистему. По мнению эксперта, "где-то будут точки взаимодействия, а где-то будет очень жёсткая конфронтация".Пока проекты пытаются выстроить границы взаимодействия (Трамп то "наш", то не наш). А есть ещё китайский проект. И будет ли Украина мостом или санитарным кордоном между разными проектами — пока вопрос, сказал Анпилогов.А миролюбец ли Трамп?Принимавший участие в конференции по видеосвязи автор издания Украина.ру Олег Хавич задал вопрос — а существует ли мирный план Трампа? План у него, конечно, есть, но - мирный ли?Трамп обещал закончить войну на Украине за один день, и он вполне в состоянии это сделать, достаточно отключить Starlink — и война закончится.Но Трамп на это не пошёл, он хочет остановить войну на своих условиях — чтобы Украина, то, что осталось, перешло под американский контроль (пока Киев под контролем Лондона). Удар по главе ОП Ермаку. Обыски у него — возможно, совпадение, но вряд ли.Вопрос в том, приемлем ли план Трампа для России? Там приемлем лишь пункт о добровольном выводе ВСУ с территории ДНР. Но ни один политик в Киеве не пойдёт на это, уверен Хавич. Поэтому нет смысла обсуждать другие пункты.Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что, помимо официальных встреч, ведётся закулисная работа, о которой мы мало знаем. Это объясняется опасением утечек, которые могут помешать процессу.То, что сейчас против дипломатических усилий РФ и США выступает оппозиция миру, говорит о том, что договорённости реальны, что есть понимание с обеих сторон — РФ и США. Других субъектов в этом конфликте нет, участие ЕС или Киева в переговорах было бы токсично для переговоров. А цель переговоров — мир, полагает эксперт.Киев и ЕС в этом не заинтересованы, это потеря финансов, а для некоторых людей это политическая смерть, а может быть и не только политическая."Толкают в бездну ядерной войны"По мнению Ордуханяна, сейчас интересы США и РФ на какое-то короткое время совпали, как совпали когда-то во время Второй мировой войны, это замечательный опыт исторического взаимодействия, полагает эксперт.Он подчеркнул, что Украина для России — что-то своё, нечто особенное, выходящее за рамки только политических или экономических интересов. И это видно по щадящим методам ведения войны.В США колоссальные внутренние проблемы администрации Трампа выводят на решение украинского вопроса. Конечно, предложения Трампа вызывают только улыбку и вопросы — мирные усилия США мы видим на Ближнем Востоке и т. д. - это не очень успешные попытки.А вот на Украине США могут просто перестать передавать Киеву разведданные, отключить Starlink, и это значительно ускорит падение бандеровского режима.Но в США сейчас огромные внутренние проблемы, там колоссальная турбулентность, какой никогда не было. Жители США не голодали во время войны, трудности американцам переносить не так просто. Всё это - результат потери роли мирового гегемона. И украинский вопрос является частью этого процесса, этой проблемы. Появились новые игроки, новые полюса — РФ и Китай. Как американцам делиться с ними влиянием? И возможно ли это?Глобалисты и мировой олигархат вполне понимают опасность для себя - и делают всё, что могут для того, чтобы повернуть процесс в свою пользу.Экономически Китай опередил США, в военном плане РФ и Китай превосходят Запад, но у глобалистов пока ещё сохраняется контроль над информацией и финансами, отметил эксперт.По его словам, Европа не хочет воевать, а кто хочет — представители глобалистов, Макрон и другие представители глобалистов - они толкают Европу в бездну ядерной войны — потому что видят, как теряют контроль.Стоит ли доверять Трампу?Россия старается этого ядерного апокалипсиса не допустить, Москва ищет партнёров и союзников. Путин скоро едет в Индию, там намечаются новые соглашения. Но именно на Украине сейчас решается судьба глобалисткого проекта, считает Ордуханян.В свою очередь, Хисамов отметил, что поездка президента РФ в Среднюю Азию показала, что настроения там меняются, там видят усиление России.Ордуханян добавил — в нынешнем конфликте не только мы (Россия — ред.) спасаем Донбасс, Новороссию — но и они спасают нас, побуждают побыстрее перестроиться и навести порядок внутри. И это очень важно для всех нас.На это Алексей Анпилогов сказал, что нельзя забывать о триедином русском народе. По его мнению, у России и у Белоруссии без Украины просто не будет собственной проектности, нужно отдавать себе в этом отчёт.А Скориков отметил, что он не согласен с тем, что США хотят просто мира. Нет, американцы хотят спасти именно нынешний украинский бандеровский проект, суть всех этих мирных соглашений заключается в этом. И поэтому не стоит Трампу особенно доверять.Да, сейчас конкурируют два проекта - "мир по Трампу" и "мир по Путину", продолжил эксперт. При этом, по его словам, "мир по Трампу" предполагает зависимость, и нам всем надо об этом помнить.На эту тему- Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Сергея Зуева "Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима"

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, сша, дональд трамп, иван скориков, владимир путин, ес, украина.ру, миа "россия сегодня"