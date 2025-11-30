https://ukraina.ru/20251130/delo-ne-v-ukraine-politolog-obyasnil-pochemu-zapadnye-sanktsii-sokhranyatsya-na-dolgie-gody-1072275158.html
"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы
"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы - 30.11.2025 Украина.ру
"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы
Западные санкции против России сохранятся на долгие годы, независимо от исхода ситуации на Украине. Даже после прекращения войны холодное противостояние с НАТО продолжится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-30T04:50
2025-11-30T04:50
2025-11-30T04:50
новости
россия
украина
европа
владимир зеленский
нато
украина.ру
нефть
газ
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383f55ce09c58bc791bce0414cb51e43.jpg
Комментируя вопрос о будущем отношений с Западом, эксперт высказал собственную оценку. "Чтобы НАТО убрало инфраструктуру от наших границ — это даже не вопрос победы в украинском конфликте", — заявил Бавырин.Даже если через год закончится война, откроются границы и возобновится торговля, холодная война с Европой и НАТО не закончится, подчеркнул политолог. "Щемить нас на рынке нефти и газа американцы нас будут в любом случае", — отметил он.По словам эксперта, это борьба с конкурентом нерыночными методами. "Дело тут не в Украине. Это просто борьба с конкурентом нерыночными методами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
россия
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f03df5c03381cc1a348c3b64fdfa75e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, европа, владимир зеленский, нато, украина.ру, нефть, газ, российский газ, санкции, антироссийские санкции, холодная война, торговля, будет ли война с нато, война, война на украине, аналитики
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, нефть, газ, российский газ, санкции, антироссийские санкции, холодная война, торговля, будет ли война с НАТО, война, война на Украине, аналитики
"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы
Западные санкции против России сохранятся на долгие годы, независимо от исхода ситуации на Украине. Даже после прекращения войны холодное противостояние с НАТО продолжится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин