"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы

"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы - 30.11.2025 Украина.ру

"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы

Западные санкции против России сохранятся на долгие годы, независимо от исхода ситуации на Украине. Даже после прекращения войны холодное противостояние с НАТО продолжится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Комментируя вопрос о будущем отношений с Западом, эксперт высказал собственную оценку. "Чтобы НАТО убрало инфраструктуру от наших границ — это даже не вопрос победы в украинском конфликте", — заявил Бавырин.Даже если через год закончится война, откроются границы и возобновится торговля, холодная война с Европой и НАТО не закончится, подчеркнул политолог. "Щемить нас на рынке нефти и газа американцы нас будут в любом случае", — отметил он.По словам эксперта, это борьба с конкурентом нерыночными методами. "Дело тут не в Украине. Это просто борьба с конкурентом нерыночными методами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.

