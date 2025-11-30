"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы - 30.11.2025 Украина.ру
"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы
"Дело не в Украине": политолог объяснил, почему западные санкции сохранятся на долгие годы
Западные санкции против России сохранятся на долгие годы, независимо от исхода ситуации на Украине. Даже после прекращения войны холодное противостояние с НАТО продолжится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о будущем отношений с Западом, эксперт высказал собственную оценку. "Чтобы НАТО убрало инфраструктуру от наших границ — это даже не вопрос победы в украинском конфликте", — заявил Бавырин.Даже если через год закончится война, откроются границы и возобновится торговля, холодная война с Европой и НАТО не закончится, подчеркнул политолог. "Щемить нас на рынке нефти и газа американцы нас будут в любом случае", — отметил он.По словам эксперта, это борьба с конкурентом нерыночными методами. "Дело тут не в Украине. Это просто борьба с конкурентом нерыночными методами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
Западные санкции против России сохранятся на долгие годы, независимо от исхода ситуации на Украине. Даже после прекращения войны холодное противостояние с НАТО продолжится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о будущем отношений с Западом, эксперт высказал собственную оценку. "Чтобы НАТО убрало инфраструктуру от наших границ — это даже не вопрос победы в украинском конфликте", — заявил Бавырин.
Даже если через год закончится война, откроются границы и возобновится торговля, холодная война с Европой и НАТО не закончится, подчеркнул политолог. "Щемить нас на рынке нефти и газа американцы нас будут в любом случае", — отметил он.
По словам эксперта, это борьба с конкурентом нерыночными методами. "Дело тут не в Украине. Это просто борьба с конкурентом нерыночными методами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния