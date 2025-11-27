https://ukraina.ru/20251127/khvatit-nyt-nado-krast-kaya-kallas-nashla-kak-zabrat-zamorozhennye-aktivy-rossii-1072261411.html

Все прогрессивное европейское человечество, изнывающее под зудом звериной русофобии, вынуждено с сожалением констатировать: современный ЕС – на пути к четвертому рейху, но пока еще не рейх.

2025-11-27T13:16

Ни четвертый, ни – тем более! – третий, служащий идеальным образцом для подражания и макетом для нового строительства. В третьем рейхе и представить было невозможно, чтобы министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп мог покатить бочку на самого фюрера Адольфа Гитлера, а в будущем четвертом – запросто. Риббентроп так верно служил Гитлеру, что когда фюрер впопыхах в апреле 1945-го откушал цианистого калия и околел в бункере, то его министра изловили и просто повесили по приговору Нюрнбергского трибунала. Несмотря на то, что Риббентроп лично не стрелял и даже в Москву к Иосифу Сталину приезжал во фраке, казнили его за военные преступления и преступления против человечности.В современном рейхе под названием Евросоюз уже есть и свой фюрер – глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, и свой эрзац-риббентроп – главная по дипломатии, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Более того, немка фон дер Ляйен сама выбрала себе в помощницы эстонку Каллас, надеясь на ее звериную русофобию и ответное чувство благодарности за возвышение, которое подразумевает верное служение.Но, как говорят в Одессе, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал – бабы поссорились из-за мужика, который стал яблоком раздора, потому как для Урсулы означал уменьшение ее политического веса, а для Каи – усиление ее позиций.Ну, как не поделили мужика… В Европе сейчас трудно разобраться, как само себя идентифицирует существо в штанах, имеющее все первичные половые признаки мужчины, – сексуальные девиации строго по ЛГБТ*-повестке ведут ко сну рассудка и выдают на гора такие девиации, что даже не каждый опытный психиатр сразу определит, что с клиентом не так. Любой может оказаться желающим жениться на кактусе или по брачному контракту оседлать козу.Некто Мартин З(С)ельмайр, которому 5 декабря сего года стукнет 55 лет, ни в чем таком извращенчески-фривольном замечен не был. Более того, когда он работал генеральным секретарем Еврокомиссии с 2018 по 2019 год и начальником штаба ее главы Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год, то в Европарламенте утверждали, что он – "самый могущественный бюрократ в мире". За очень жесткий стиль руководства, безбашенную непредсказуемость и неимоверно возросшее влияние в евроструктурах у него даже были клички "Распутин" и "Монстр Берлаймонта" (Берлемона).Чтобы не было неясностей, Берлемон – это здание в Брюсселе, в котором заседает эта самая Еврокомиссия. И чертовщиной от него несет изначально: Берлемон был возведен в 1967 году на месте монастыря ордена Святого Августина. Но с применением асбеста, который в одно время был назван крайне вредным стройматериалом. Еврочиновников вывезли из здания и 13 лет его ремонтировали. За 600 млн евро. Получилось красиво: сарай из стекла и металла, 14 этажей общей площадью в 240 тысяч квадратных метров, 47 лифтов и 123 эскалатора.Нормальные люди в Берлемон попадают раз в год – 9 мая, в День Европы. В остальные дни там и плел свою паучью европаутину Зельмайр, нагибая к ногтю всякого.Пока в 2019 году главой Еврокомиссии не стала Урсула фон дер Ляйен, по ночам, похоже, перед зеркалом примеряющая усики от сапожной щетки, чтобы походить на кумира. Два паука в банке не ужились, и властная Урсула отправила Мартина восвояси. Сначала послом ЕС в Австрию, потом в Ватикан.А мини-риббентропом при Урсуле на первом ее сроке работал испанец, некто Жозеп Боррель – пришибленное и по виду вечно пьяное существо, считающее себя геополитическим садовником, который рулит окружающими мировыми джунглями и решает, как кому жить и кем себя чувствовать. Психиатры его не трогали, и Жозеп просидел пять лет вполне спокойно.Но в 2024 году состав Еврокомиссии сменился. Урсула должность сохранила, но крупно лоханулась с Жозепом. Вместо него она сама выбрала Каю Каллас, надеясь, что по виду такая же пришибленная, как и Жозеп, "деффачка" будет ее послушной помощницей. А че? Явно дура (что в Европе установили уже в первые месяцы пребывания Каи в должности), зоологическая русофобка (как всякая ненормальная прибалтийка до одури боится Россию), врунья (что угодно сморозит, только похвали), жадная (легко подкармливать коррупционно) – чем не настоящая современная демократка, несущая общечеловеческие ценности и демократические идеалы на помойку?Две фюрерши ЕС Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас пока улыбаютсяИ Кая несла, пока окончательно не распробовала вкус власти. Тут она сразу же решила подвинуть благодетельницу Урсулу при помощи – бинго! – опытного царедворца "Распутина" Зельмайра. Кая решила назначить его "генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС по геоэкономике и институциональным вопросам". Кая специально создала этот пост, чтобы Мартин отвечал за организацию совещаний глав МИД стран Евросоюза. И, пользуясь своим опытом монстра, нагибал в нужной позе малоопытных дурачков, которые в своих странах стали министрами иностранных дел, как правило по недоразумению, то бишь квоте.Узнав об этом, Урсула чуть усики фюрера не проглотила от бешенства. И решила навести порядок. Борьба ее с Каей напоминала классическую древнегреческую батрахомиомахию – схватку гадюки с жабой. Качая желваками взаимной ненависти под дряблыми щечками, обе разновозрастные девушки обратились за помощью к своим в страны ЕС и Европарламент. И оказалось, что Урсула – еще о-го-го, а вот Каю не поддержал никто. Даже в родной Эстонии, где помнили, каким тупым, вороватым и ничтожным премьер-министром она была.И Мартину Зельмайру предложили утешительный приз – ничтожную должность комиссара ЕК по религиозной свободе. Под полным подчинением Урсуле и ее непосредственным руководством.Он понял, что означает фраза "я тобою зад подотру", и поспешно ретировался на старое место, в Ватикан. Там он и сидит, замаливая грехи властолюбия. А вот на Кае Урсула решила отыграться по полной. И начала с самого простого – с общей оценки ее когнитивных (то бишь умственных) способностей.Оказалось, что у Каи в этом плане оценивать нечего. Общее мнение в Европе свелось к тому, что Кая – дура, которая не выполняет даже свою главную функцию налаживания связей с МИД стран ЕС и координации их действий в пользу Европы. И вот пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) в мае текущего года, изучив евронастроения, констатировало: в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на ее пост."В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС. Теперь уже всем очевидно, что она "не в состоянии учитывать нюансы по­зиций стран и может строить только упрощенные схемы, кото­рые зачастую лишены всякого смысла". "Неуемную эстонку" в Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти от­крыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам". …В ЕК приходят к выводу, что Каллас …фактически не справ­ляется со своей основной должностной обязанностью – коорди­нацией работы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Недовольство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подго­товки документов стратегического планирования в области обо­ронной политики ЕС. Роль Каллас также практически сведена к нулю в обсуждении темы украинского урегулирования", – написала СВР России.Однако Кая не сдается и продолжает войну на двух главных направлениях. Во-первых, на спонтанно, от страха возникшем антиамериканизме европолитиков, которые боятся, что США при президенте Дональде Трампе не просто заставят их покупать американское оружие, но и кинут с защитой перед лицом "агрессии России". Каллас, критикуя Трампа, недавно заявила, что "свободному миру нужен новый лидер". Слова Каи вогнали в дрожь многих европейцев, и СВР России констатировала: Госдепартамент США просто игнорирует "бестактную дипломатку", что существенно затрудняет Брюс­селю налаживание диалога с главным союзником.И это правда: как сообщило издание Politico, буквально на днях госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с Каллас из-за ее критики мирного плана Трампа. Кая заявила, что условия любого соглашения по урегулированию украинской проблемы "должна определять Украина", а Рубио ее послал. По-джентльменски – в пеший эротический тур. "Каллас сейчас фактически выпала из сферы внимания из-за сложных отношений с командой Трампа", – написало Politico.Во-вторых,Каллас разгоняет русофобию. Дичайшую, тупую и лживую. Чего стоят ее два последних заявления о России и ее руководстве. Для начала она сообщила, что президент России Владимир Путин ведет переговоры по достижению мира на Украине вынужденно. Потому что Россия проигрывает на поле боя специальной военной операции (СВО). Да-а, так и сказала: "Путин не сможет достичь своих целей на поле боя, поэтому он попытается добиться этого путем переговоров".И поэтому, призвала Каллас, надо наращивать давление на Россию и в Европе вооружаться.А потом она вообще призвала к введению ограничений для Вооруженных сил России и сокращению ее военного бюджета. Принудительному и силовому. Так и заявила: "Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет". Ага, вот так вот пришли и все ограничили…Конечно, к Кае надо было бы вызвать опытного мозгоправа-психиатра и парочку дебелых санитаров со смирительной рубашкой. Но беда-то европейская в том, что Кая в своих воззрениях не одинока. Многие в Европе исходят из того, что:– мир на Украине для нее и для Европы означает одно – поражение России на поле боя. Чтобы можно было диктовать ей условия и дорваться до ее ресурсов;– на победу над Россией нужны деньги, а взять их негде, кроме как украсть замороженные в Европе российские активы.На последнем вопросе Кая намеревается и может помириться с Урсулой. Ибо на воровство и отъем этих активов России направлены усилия и главы Еврокомиссии. И если Урсула недавно предложила европейцам на выбор три способа финансирования войны в Украине – безвозвратные подарки европейцев, их кредиты украинцам с возвратом и воровство российских денег, то Кая ничуть не сомневается: надо воровать и отнимать. И не бояться никаких судов.Против воровства и отъема выступает Бельгия, потому что опасается, что без гарантий ЕС именно ей придется отвечать материально за это воровство. Плюс если ее Euroclear — одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализирующаяся на обслуживании транзакций с ценными бумагами, – просто отдаст эти деньги (на счетах хранятся от 170 млрд до 195 млрд евро в бумагах) в режиме свободного грабежа, то это подорвет и инвестиционный климат в Бельгии и во всей Европе, и доверие к нему во всем мире. Бельгия совершенно справедливо опасается ответных мер России. И тупо не согласна поддержать меры, "истолковываемые как конфискация", требуя "распределения рисков" среди членов ЕС.Но, как сообщил портал Euractiv, в Страсбурге на встрече с парламентариями из Европейской народной партии (ЕНП) Кая буквально потребовала поддержать воровство. "Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд обратилась бы Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?", – рассказал источник Euractiv о поведении Каллас, которая пренебрежительно попутно опустила ниже плинтуса репутацию европейской судебной системы и всего европейского правосудия."Хватит ныть!", – вот был главный посыл Каи своим европейским коллегам, которые еще помнят о праве и о деловой репутации.Но действительно: такой подход близок и Урсуле, и две еврочиновницы могут на этой почве забыть про разделившего их мужика и действовать сообща. В том числе, и от безысходности. Потому что на встрече с официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл, назначенный спецпредставителем Трампа на переговорах по Украине, дал мрачную оценку ситуации на фронтах СВО. По его словам, как информирует NBC, ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск. При этом Дрисколл предупредил укро-неонацистов, что Вашингтон не сможет продолжать обеспечение непрерывных поставок оружия и систем ПВО в объемах, необходимых для защиты всей украинской инфраструктуры.А 68-летний итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, в январе этого года назначенный председателем Военного комитета НАТО (высшего военного органа Альянса), недавно констатировал: без помощи США и без их непосредственного участия НАТО не способно самостоятельно противостоять России – кишка тонка.Для Европы это страшно, а у страха, как известно, глаза велики. Особенно когда его разгоняют неуравновешенные дамочки.И что толку, что буквально на днях член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х** написал: "Катастрофическая политика Каллас еще не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас, настоящая психопатка, одержимая войной, вместе с фон дер Ляйен представляет угрозу безопасности Европы при принятии внешнеполитических решений". Это правильный диагноз, но он же не психиатр и не санитар с расширенными успокоительными полномочиями…Еще о западной политике читайте в статье Владимира Скачко "Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей".*признано экстремистской организацией.**заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

