"Время не работает на Украину": Данилов о тщетных попытках Киева торпедировать план Трампа
Украина отвергает ключевые пункты мирного плана Трампа по Донбассу и НАТО, пытаясь торпедировать процесс. Вашингтон не может отступить, чтобы не признать поражение как миротворец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Комментируя вопрос о бессмысленности участия США из-за позиции Киева, эксперт заявил, что "Вашингтон дал ясно понять, что заинтересован в продолжении процесса". Отход в сторону стал бы для президента США Дональда Трампа демонстрацией недееспособности."Администрация США прекрасно понимала, что, выдвигая 28 пунктов, она работает на повышение ставок с учетом российской стороны. Но при этом Европа и Украина будут работать на понижение ставок", — пояснил Данилов. При этом отметив, что "на понижение ставок бесконечно работать невозможно"."Трамп прав, когда говорит, что время не работает на Украину", — отметил эксперт. По его словам, Зеленский попал в патовую ситуацию без возможности обратного хода, а Украина с помощью европейцев пытается торпедировать мирный план Трампа.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.
