"Время не работает на Украину": Данилов о тщетных попытках Киева торпедировать план Трампа - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/vremya-ne-rabotaet-na-ukrainu-danilov-o-tschetnykh-popytkakh-kieva-torpedirovat-plan-trampa-1072294753.html
"Время не работает на Украину": Данилов о тщетных попытках Киева торпедировать план Трампа
"Время не работает на Украину": Данилов о тщетных попытках Киева торпедировать план Трампа - 28.11.2025 Украина.ру
"Время не работает на Украину": Данилов о тщетных попытках Киева торпедировать план Трампа
Украина отвергает ключевые пункты мирного плана Трампа по Донбассу и НАТО, пытаясь торпедировать процесс. Вашингтон не может отступить, чтобы не признать поражение как миротворец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-11-28T04:10
2025-11-28T04:10
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
украина.ру
нато
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_0:41:1138:681_1920x0_80_0_0_81bd0e327a46aaf2e5a78f2bb9fc5fd5.jpg
Комментируя вопрос о бессмысленности участия США из-за позиции Киева, эксперт заявил, что "Вашингтон дал ясно понять, что заинтересован в продолжении процесса". Отход в сторону стал бы для президента США Дональда Трампа демонстрацией недееспособности."Администрация США прекрасно понимала, что, выдвигая 28 пунктов, она работает на повышение ставок с учетом российской стороны. Но при этом Европа и Украина будут работать на понижение ставок", — пояснил Данилов. При этом отметив, что "на понижение ставок бесконечно работать невозможно"."Трамп прав, когда говорит, что время не работает на Украину", — отметил эксперт. По его словам, Зеленский попал в патовую ситуацию без возможности обратного хода, а Украина с помощью европейцев пытается торпедировать мирный план Трампа.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_90:0:1050:720_1920x0_80_0_0_25a682bfd001773881b769f6e5a58013.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, украина.ру, нато, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, мир, план, главные новости, война на украине
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, мир, план, Главные новости, война на Украине

"Время не работает на Украину": Данилов о тщетных попытках Киева торпедировать план Трампа

04:10 28.11.2025
 
© Украина.руПереговоры Путин - Зеленский 2025
Переговоры Путин - Зеленский 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Украина отвергает ключевые пункты мирного плана Трампа по Донбассу и НАТО, пытаясь торпедировать процесс. Вашингтон не может отступить, чтобы не признать поражение как миротворец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Комментируя вопрос о бессмысленности участия США из-за позиции Киева, эксперт заявил, что "Вашингтон дал ясно понять, что заинтересован в продолжении процесса". Отход в сторону стал бы для президента США Дональда Трампа демонстрацией недееспособности.
"Администрация США прекрасно понимала, что, выдвигая 28 пунктов, она работает на повышение ставок с учетом российской стороны. Но при этом Европа и Украина будут работать на понижение ставок", — пояснил Данилов. При этом отметив, что "на понижение ставок бесконечно работать невозможно".
"Трамп прав, когда говорит, что время не работает на Украину", — отметил эксперт. По его словам, Зеленский попал в патовую ситуацию без возможности обратного хода, а Украина с помощью европейцев пытается торпедировать мирный план Трампа.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампУкраина.руНАТОВладимир Зеленскийпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраинымирпланГлавные новостивойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41‼‼ США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими территориями, занятыми российскими войсками, чтобы заключить соглашение, — The Telegraph
16:38Проблему гражданских пленных из Украины вчера поднял в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов
16:38Российские ФАБы уничтожают логистику ВСУ в районе Красноармейска (Покровска)
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
Лента новостейМолния