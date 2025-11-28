https://ukraina.ru/20251128/ekspert-chernyaev-konfiskatsiya-rossiyskikh-aktivov-prodlit-agoniyu-ukrainy-vsego-na-dva-goda-1072281943.html

Эксперт Черняев: "Конфискация российских активов продлит агонию Украины всего на два года"

Европейские страны оказались в финансовой ловушке, пытаясь найти средства для поддержки киевского режима. Специалисты подсчитали, что даже конфискация замороженных российских активов сможет обеспечить Украину лишь на два года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060964341_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_b234b7c0442e690eca3cb361830879a5.jpg

На вопрос о том, как долго Европа сможет финансировать Киев без поддержки США, эксперт дал четкий расчет. "Подсчитано, что конфискация российских активов позволила бы закрыть финансовые проблемы Украины примерно на два года", — заявил политолог.Черняев подчеркнул отсутствие альтернативных вариантов у европейских стран. "То есть потребуется либо вводить какие-то чрезвычайные вычеты из бюджетов европейских стран, либо пойти на фактическую конфискацию замороженных российских активов. Других источников у европейцев нет".Эксперт также отметил проблему с поставками вооружений Киеву, где ситуация выглядит очень неопределенно. "Второй вопрос — это поставки вооружений. Здесь все достаточно расплывчато, потому что в последнее время мы не видим крупных поставок бронетехники и артиллерии на Украину".По словам политолога, характер боевых действий изменился в сторону дронов, что снижает зависимость Киева от традиционных западных поставок. "С украинской стороны по большей части воюют дронами. А эта история, которая мало зависит от европейских поставок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.

