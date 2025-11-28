https://ukraina.ru/20251128/chto-zadumal-tramp-na-globalnoy-arene-i-chego-on-khochet-ot-ukrainy--evstafev-ob-igre-na-kraynostyakh-1072319498.html
Что задумал Трамп на глобальной арене и чего он хочет от Украины — Евстафьев об игре на крайностях
Что задумал Трамп на глобальной арене и чего он хочет от Украины — Евстафьев об игре на крайностях - 28.11.2025 Украина.ру
Что задумал Трамп на глобальной арене и чего он хочет от Украины — Евстафьев об игре на крайностях
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о трёх целях Дональда Трампа в урегулировании... Украина.ру, 28.11.2025
2025-11-28T10:15
2025-11-28T10:15
2025-11-28T10:15
видео
дональд трамп
дмитрий евстафьев
украина
сша
илон маск
украина.ру
демократы
республиканская партия
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072319192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1410c7e37b519be461b856b81fabc443.png
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о трёх целях Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, а также обозначил главные риски для американского президента в политической борьбе внутри США: 00:32 - Планы и интересы по мирному процессу; 09:52 - Есть ли европейская вовлечённость в мирное урегулирование конфликта? 18:19 - Какой режим нужен Трампу на Украине? 19:59 - О настроениях в среде демократов и республиканцев; 27:38 - Вернёт ли Трамп Илона Маска? ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072319192_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3aa789f7412be7fb7d1256396630c27c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина, сша, илон маск, украина.ру, демократы, республиканская партия, война на украине, мир, переговоры по украине 2025, переговоры, европа, война, конфликт, видео
Видео, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Украина, США, Илон Маск, Украина.ру, демократы, Республиканская партия, война на Украине, мир, переговоры по Украине 2025, переговоры, Европа, война, конфликт
Что задумал Трамп на глобальной арене и чего он хочет от Украины — Евстафьев об игре на крайностях
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о трёх целях Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, а также обозначил главные риски для американского президента в политической борьбе внутри США:
00:32 - Планы и интересы по мирному процессу;
09:52 - Есть ли европейская вовлечённость в мирное урегулирование конфликта?
18:19 - Какой режим нужен Трампу на Украине?
19:59 - О настроениях в среде демократов и республиканцев;
27:38 - Вернёт ли Трамп Илона Маска?
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir