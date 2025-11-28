https://ukraina.ru/20251128/chto-zadumal-tramp-na-globalnoy-arene-i-chego-on-khochet-ot-ukrainy--evstafev-ob-igre-na-kraynostyakh-1072319498.html

Что задумал Трамп на глобальной арене и чего он хочет от Украины — Евстафьев об игре на крайностях

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о трёх целях Дональда Трампа в урегулировании... Украина.ру, 28.11.2025

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал о трёх целях Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, а также обозначил главные риски для американского президента в политической борьбе внутри США: 00:32 - Планы и интересы по мирному процессу; 09:52 - Есть ли европейская вовлечённость в мирное урегулирование конфликта? 18:19 - Какой режим нужен Трампу на Украине? 19:59 - О настроениях в среде демократов и республиканцев; 27:38 - Вернёт ли Трамп Илона Маска? ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Наш сайт: https://ukraina.ru

