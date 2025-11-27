https://ukraina.ru/20251127/ukrainskiy-privatbank-pytaetsya-vzyskat-3-mlrd-s-kolomoyskogo-i--bogolyubova-1072276451.html
Украинский "ПриватБанк" пытается взыскать 3 миллиарда долларов с Коломойского* и Боголюбова
"ПриватБанк" анонсировал запуск принудительного взыскания более 3 млрд долларов по решению Высокого суда Англии. Об этом украинский банк проинформировал прессу 27 ноября
2025-11-27T14:06
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101887/68/1018876892_0:157:3383:2060_1920x0_80_0_0_f970eaf5d11124d5524c6632f00cd904.jpg
"ПриватБанк" объявил о запуске процедуры принудительного взыскания активов со своих бывших владельцев - Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Оба фигуранта находятся в непростых отношениях не только между собой и с властями Украины, но также с судебными и правоохранительными органами разных государств. В рамках добровольного исполнения решения Высокого суда Англии оба бывших олигарха должны были уплатить банку более $3 млрд. На это отводилось время до 24 ноября. Оба бывших владельца не перечислили банку ни цента."ПриватБанк" намерен взыскивать задолженность с Коломойского* и Боголюбова не только на Украине, но и в других странах в соответствии с британским правом."Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом", - признались в украинском банке.Там также отметили, что банк будет стремиться реализовать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объёме.Решением от 10 ноября Высокий суд Англии обязал Коломойского* и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" более $3 млрд. Суд установил, что бывшие совладельцы банка вывели из него около $2 млрд через "очень сложную схему перекредитования, которая действовала в интересах физических лиц-ответчиков". Коломойский* находится под стражей на Украине, а его коллега, соучредитель и совладелец группы "Приват" Боголюбов скрывается на Западе. * лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов; лицо, входящее в состав экстремистской организацииЧитайте также: Ахметов и его "комбинат Украина". Как поживает сегодня "уважаемый Ринат Леонидович"?Больше новостей дня представлено в обзоре Новый подход США по Украине, в ЕС планируют ответ на "атаки России". Хроника событий на 13:00 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:06 27.11.2025 (обновлено: 14:14 27.11.2025)
"ПриватБанк" объявил о запуске процедуры принудительного взыскания активов со своих бывших владельцев - Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Оба фигуранта находятся в непростых отношениях не только между собой и с властями Украины, но также с судебными и правоохранительными органами разных государств.
В рамках добровольного исполнения решения Высокого суда Англии оба бывших олигарха должны были уплатить банку более $3 млрд. На это отводилось время до 24 ноября. Оба бывших владельца не перечислили банку ни цента.
"ПриватБанк" намерен взыскивать задолженность с Коломойского* и Боголюбова не только на Украине, но и в других странах в соответствии с британским правом.
"Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом", - признались в украинском банке.
Там также отметили, что банк будет стремиться реализовать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объёме.
Решением от 10 ноября Высокий суд Англии обязал Коломойского* и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" более $3 млрд. Суд установил, что бывшие совладельцы банка вывели из него около $2 млрд через "очень сложную схему перекредитования, которая действовала в интересах физических лиц-ответчиков".
Коломойский* находится под стражей на Украине, а его коллега, соучредитель и совладелец группы "Приват" Боголюбов скрывается на Западе.
* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов; лицо, входящее в состав экстремистской организации
