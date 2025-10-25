https://ukraina.ru/20251025/akhmetov-i-ego-kombinat-ukraina-kak-pozhivaet-segodnya-uvazhaemyy-rinat-leonidovich-1070670407.html

Ахметов и его "комбинат Украина". Как поживает сегодня "уважаемый Ринат Леонидович"?

Ахметов и его "комбинат Украина". Как поживает сегодня "уважаемый Ринат Леонидович"?

Долгие годы Ринат Ахметов считался самым богатым человеком Украины. Это удивительно, но он остаётся им и сейчас

Однако не все так просто с оценкой бизнеса человека, которому принадлежала, как говорили, "половина Украины". И добавляли "вместе с президентом".Город АхметоваРинат Ахметов многое потерял за три последних года, и в первую очередь – это заводы Мариуполя, знаменитые "Азовсталь" и комбинат имени Ильича.В совокупности два этих предприятия составляли около 40 процентов сталелитейной промышленности Украины.Два огромных завода с 2009 года принадлежали Ахметову, а Мариуполь называли никак иначе как "город Ахметова".Там были "ахметовские" мэр и администрация, "ахметовская" полиция и так далее.Оба знаменитых советских сталелитейных предприятия стали собственностью Ахметова, конечно, абсолютно незаконным путем.Он их заполучил через цепочку махинаций "в духе 90-х": создание акционерных обществ, выкуп акций, подкуп директоров и даже прямой подлог документов.Но этого было мало. Чтобы не зависеть от других олигархов или государства, Ахметов приобрёл рудные ГОКи и угольные шахты.Так "Метинвест" Ахметова стал вертикально интегрированной группой компаний. То есть сами производили руду, сами добывали уголь, сами производили сталь.Сталь вывозили в страны Европы: в Италию, Болгарию и Англию, там Ахметов зарегистрировал предприятия, и слябы, произведённые в Мариуполе, продавались в Европе без европейской пошлины.Но этого тоже было мало.Для успешного функционирования своей бизнес-империи Ахметов создал "вертикаль власти" на Украине.От Рады до президентаВ Верховной Раде у Ахметова были "свои" депутаты, которые лоббировали нужные ему законы.Дешёвые тарифы железных дорог "для уважаемого Рината Леонидовича".Пошлины и налоги, тарифы на морские перевозки, льготы на производство и добычу руды и многое другое.Всё делали специально обученные люди Рината Леонидовича для Рината Леонидовича. Если бы он захотел, то день рождения Ахметова сделали бы запросто национальным праздником.Но "уважаемый" – очень скромный человек. Он хотел всего лишь льгот на перевозки своей продукции и ноль налогов для неё же. И не более того! К чему эти барские привилегии.На Ахметова трудились не только депутаты, но и огромный пул украинских журналистов. Ахметову принадлежали телеканалы, интернет-ресурсы, радио, глянцевые журналы.Все президенты Украины в той или иной степени были интегрированы в бизнес Ахметова.В итоге вся Украина стала "вертикально интегрированной компанией" самого богатого украинца.После взятия Мариуполя эта цепочка рухнула.Нет дешевой стали – нет вертикально интегрированных бизнес-структур."Азовсталь"Про "Азовсталь" и сидение там "азовцев"* все, конечно, помнят.Нацистские формирования Украины превратили комбинат в огромную "неприступную крепость". Это была, наверное, первая "незламна фортеця" на Украине.Сколько их появилось потом.– Мариуполь – не сдадим!– Бахмут – не сдадим!– Я офицер, я присягу давал, я отвечаю!Вещал советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. И героически рубил воздух рукой.Ну и где теперь тот Арестович? Где "неприступные" Бахмут и Мариуполь?Все объявленные неприступными "фортеци" были в итоге взяты российскими войсками.Однако "Азовсталь" был не только самой первой такой "крепостью". Это был суперукреплённый, уходящий под землю рубеж обороны."Азовсталь" – это бетонированные и заминированные 11 квадратных километров площади. А также 25 километров тоннелей, подземных и наземных. Они были приспособлены для жизни под землёй нескольких тысяч человек.Говорили, что там находились специальные подземные производства и секретные биолаборатории США.Но это пока что недоказуемо и неизвестно: территория комбината до сих пор остаётся частично заминированной, шахты уходят далеко на глубину. На территории множество завалов, некоторые высотой до 10 метров.Комбинат сегодня восстановлению не подлежит, по крайней мере в качестве металлургического предприятия."Азов"* и АхметовЕщё в 2014 году "азовцы" захватили Мариуполь для Ахметова.Неподалёку, в местечке Урзуф на берегу Азовского моря, была их тренировочная база.Нацистский "Азов", по сути, был выкормлен Ахметовым. Олигарх снабжал его деньгами, обмундированием, оказывал поддержку в Раде.Это была одна из его "инвестиций", такая же, как "Азовсталь".Поэтому когда "азовцы", вместо того чтобы уйти из Мариуполя, побежали прятаться в "Азовстали", Ахметов был в бешенстве. Из-за его же тупых выкормышей завод был практически уничтожен.Не помогли даже воззвания Папы римского, которого Ринат Леонидович привлекал к "спасению "Азова".В Ватикане тогда побывали даже жёны "азовцев", сидевших взаперти в "Азовстали".Ринат Ахметов показал "вершины лоббизма": привлёк к своей пиар-кампании самого римского понтифика! Впрочем, наверное, это было для него не очень дорого?"Азов" сдался, по нему был нанесён сокрушительный медийный удар. "Непобедимый" "Азов" оказался распиаренной пустышкой.Ну а у Рината Ахметова в итоге – "минус Азовсталь", "минус Азов".Террористический "Азов", переименованный в "Третью штурмовую", продолжил своё существование. А их лидер Билецкий* хочет идти, по слухам, не только в Верховную Раду, но и на место президента Украины.Но "Азов" теперь – проект многих господ. Частично их перекупил вездесущий Андрей Ермак.Не зря же Билецкий получил звание генерала, а руководители "азовцев" – новенькие квартиры в Киеве, автомобили, и сами они, и их жёны не вылезают из заграничных поездок и хвастаются дорогими часами и сумками.Нечего и говорить, что они нигде не воюют, сидят в тылу и рассуждают о фронтовых буднях только с экранов телевизоров.А Ахметову они больше не нужны. Мариуполь ему не вернуть, а шахты Покровска – остаток его империи – защищают ВСУ. На фронте "Азов" не появляется.Хотя наверняка спонсорство продолжается. Мало ли, вдруг "Азов" станет серьёзной политсилой в Раде.Сталь АхметоваНо что же произошло со "стальной империей" Ахметова?В 2023 году Ахметов везде рассказывал, что за комбинаты "Азовсталь" и "Ильича" он подаст в суд на Россию. Сумма иска – 20 миллиардов.В 2022 году состояние Рината Ахметова составило 11,7 миллиарда долларов (это был мировой пик цен на сталь).То есть получить за мариупольские заводы он хотел в два раза больше, чем стоимость всех его активов в момент пика цен на продукцию сталелитейной промышленности.Но с ценой комбинатов вопрос ещё интереснее.В своё время сам Ахметов приобрёл завод имени Ильича в 2009 году за сумму, примерно равную 30 миллионам долларов. Покупка была осуществлена на четыре кипрских офшора.Так что можно задать вопрос самому Ахметову: насколько законной была приватизация и что такого он сделал с заводом, что его стоимость возросла за 10 лет больше, чем в 300 раз?Однако сегодня иски от Ахметова приостановлены, о них ничего не слышно. Даже если он чего-то в итоге и добьётся в судах Лондона, никто не собирается ему эти иски оплачивать.Сталь продолжает производиться в Запорожье.А сам Ахметов сегодня пытается спасти шахты коксующегося угля около Покровска. Частично шахты уже остановлены.Кокс АхметоваОколо Покровска находится единственное на сегодня месторождение коксующегося угля Украины.Потеря этих шахт станет для Ахметова серьёзным поражением. В 2023 году шахты Покровска произвели 3,1 миллиона тонн угольного концентрата. В 2024 заявляли о планах произвести 2,8 миллиона тонн.В 2024 "Метинвест" даже открыл новую лаву на шахте под Покровском.Потеря коксующегося угля – это для Ахметова почти то же самое, что и потеря мариупольских гигантов. А возможно, даже хуже.Ахметов пытается спасти свою "вертикаль власти" и идёт для этого на любые меры.Лобби в Вашингтоне и ЕвропеУкрепления для ВСУ возле Покровска в 2024–2025, как пишут украинские телеграм-каналы, строили инженеры ахметовского "Метинвеста".Именно Ахметова называют спонсором украинских лоббистов в Вашингтоне, которые пытаются "продавить Трампа" на заморозку военных действий по линии фронта.Ахметов является спонсором и европейского лобби, чиновников, которые вводят пошлины, санкции и квоты на сталь из России.Кстати, безуспешно. "Европейский кейс" Ахметов провалил, квоты на сталь из России не ввели.Конечно же, Ринат Леонидович – не единственный и не самый главный спонсор ВСУ, "Азова", "санкций против России" и "заморозки по линии фронта".Но тем не менее он по-прежнему один из влиятельных игроков комбината "Украина".Политики и доктораГотовит он и политическую группу: это партия "Разумная политика" во главе с депутатом Разумковым (бывшим спикером Рады, посадил его туда, конечно же, Ахметов).Это Денис Шмыгаль, менеджер Ахметова, которого тот сделал премьером Украины (теперь глава Министерства обороны).Это ушедший якобы на фронт бывший депутат Рады Олег Ляшко*, возглавлявший "голубое лобби" Рады. Выкормыш Рината Леонидовича.Это уехавший в Италию бывший всесильный министр МВД Аваков*. Тоже многим обязан Ринату Ахметову.Четыре года назад в Литве на день рождения подзабытого сегодня журналиста Савика Шустера съехались "птенцы политического гнезда" Ахметова: сам Ахметов, Аваков, семейство тупых пропагандистов Гордонов*, бывший премьер Гройсман и "доктор Комаровский", который теперь больше говорит о политике, а не о детских болезнях.Да и сами Зеленский с Ермаком тоже многим обязаны "уважаемому Ринату Леонидовичу".Сам же он демонстрирует шикарный образ жизни: владелец одной из самых дорогих в мире яхт. Владелец самой дорогой виллы в Европе (ранее принадлежала королю Бельгии). Владелец самой дорогой недвижимости Лондона.Его состояние сейчас – 7,9 миллиарда долларов (по версии Forbes). Он остаётся по-прежнему "самым богатым украинцем".Кроме сталелитейной компании, Ахметову принадлежат ДТЭК – энергетическая компания (ей принадлежало около 40 процентов рынка Украины), множество недвижимости, банк, футбольная команда, транспортные холдинги и агрохолдинги.Но "Метинвест" остаётся главным активом Ахметова, это примерно половина его бизнеса.Так что борьба Ахметова за комбинат "Украина" продолжается.* запрещённая в РФ террористическая организация; лицо, включённое в РФ в список экстремистов и террористовО другом украинском "элитарии": Гетьман Петро богатеет! Как Порошенко* готовится к "чёрной зиме"

