https://ukraina.ru/20251127/ukraina-na-perepute-pochemu-davlenie-globalistov-na-trampa-ne-spast-nezalezhnuyu-itogi-27-noyabrya-1072287565.html

Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября

Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября - 27.11.2025 Украина.ру

Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября

На фоне успешного развития наступления российских войск на фронте и растущей международной изоляции Киева, мирные инициативы США приобретают для Украины характер единственной возможности сохранить государственность

2025-11-27T18:00

2025-11-27T18:00

2025-11-27T18:00

украина

киев

россия

дональд трамп

александр лукашенко

владимир путин

politico

вооруженные силы украины

одкб

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072150058_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5357e33218f49865b1990c2eb26db3ce.jpg

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке, Киеву придется принять американский мирный план из-за катастрофического развития ситуации на фронте. Лукашенко, комментируя план Вашингтона, отметил его работоспособность и то, что президент России Владимир Путин признает документ "хорошей основой для переговоров". При этом белорусский лидер указал на необходимость тщательной детализации: "Все должно быть до мелочей прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени... по-своему каждый будет толковать те или иные пункты". Особое значение имеет оценка Лукашенко баланса интересов в документе: "Говорить о том, что мнение и позицию России учли, а Украины нет - это неправильно". По его словам, команда Дональда Трампа провела "колоссальную работу" со всеми сторонами конфликта. В своих размышлениях о судьбе Украины Лукашенко обратился к президенту Зеленскому с предупреждением: "Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть (с учетом реалий на фронте), нужно договариваться". Белорусский лидер напомнил, что выполнение Минских соглашений могло бы предотвратить войну и сохранить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. "Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - заключил Лукашенко. Европейское осознание неизбежности мираТему продолжения конфликта развил бывший министр Франции Люк Ферри, заявивший в эфире телеканала LCI, что Европа "потеряет все", если не согласится на мир с Россией. "Россия продолжит продвигаться до Киева, и, вкратце, все будет потеряно", - констатировал экс-министр, отметив абсурдность риска ядерной войны для Европы. Это заявление особенно значимо на фоне позиции президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против сокращения ВСУ в рамках американского плана. Условные гарантии ВашингтонаАдминистрация Трампа, как сообщает Politico, занимает жесткую позицию в отношении Киева. Госсекретарь Марко Рубио передал европейским союзникам, что США предоставят Украине гарантии безопасности только после заключения мирной сделки. При этом Дональд Трамп якобы заявил, что "не пригласит украинских лидеров в Белый дом", пока соглашение не будет подписано. Как отмечают европейские дипломаты, такая позиция вызывает опасения, что "администрация Трампа склонит чашу весов в пользу России". Укрепление международных позиций РоссииПараллельно с мирными инициативами Россия продолжает укреплять международное сотрудничество. На полях саммита ОДКБ в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и пригласил его на неформальную встречу глав государств СНГ 21 декабря в Санкт-Петербурге. Сложившаяся ситуация демонстрирует кардинальное изменение баланса сил. Военные успехи России на фронте, в совокупности с прагматичной позицией администрации Трампа и растущими разногласиями в ЕС, создают условия для завершения конфликта на условиях, учитывающих российские интересы безопасности. Как верно заметил Лукашенко, у Киева остается последний шанс сохранить остатки государственности - принять неизбежность мирного урегулирования.Решающая фаза операции: успехи российских войск на фронтеНа фоне успешного продвижения российских вооруженных сил по всей линии фронта и освобождения новых населенных пунктов, дипломатическое давление на Киев нарастает. Подразделения группировки "Центр" продолжают продвижение в Красноармейске, где полностью зачищены микрорайоны Центральный и Динас, а также завершена зачистка населенного пункта Ровное. В Димитрове освобождено 117 зданий. Группировка "Юг" добилась значительного успеха, освободив населенный пункт Васюковка и продолжая наносить удары по позициям противника в районах Северска, Закотного и Степановки.На северном направлении российские войска успешно поражают подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Садки, Могрицы, Волчанск и Вильча. Группировка "Запад" улучшила тактическое положение на харьковском направлении, тогда как подразделения "Востока" продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской области. На херсонском направлении группировка "Днепр" продолжает успешно выполнять поставленные задачи.За прошедшие сутки высокоточными ударами поражены цели в 148 районах, включая склады и пункты управления БПЛА, пункт спутниковой связи, объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты дислокации украинских формирований и наемников. Система ПВО продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив 5 управляемых авиабомб, 8 снарядов HIMARS, 1 ракету "Нептун" и 263 беспилотных летательных аппарата.Суммарные потери противника по направлениям составили: на северном — свыше 135 военных и 12 автомобилей; на западном — до 235 военных, 8 единиц бронетехники и 21 автомобиль; на южном — свыше 230 военных, 7 единиц ББМ и 15 автомобилей; в центре — свыше 465 военных, 1 танк и 9 единиц ББМ; на восточном — до 210 военных, 2 танка и 14 автомобилей; на днепровском — до 80 военных и 15 автомобилей.Сложившаяся оперативная обстановка на фронте, в совокупности с растущей международной изоляцией Киева и прагматичной позицией администрации Трампа, создают все условия для завершения конфликта на условиях, учитывающих российские интересы безопасности. Как верно заметил Лукашенко, у Киева остается последний шанс сохранить остатки государственности, приняв неизбежность мирного урегулирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

украина, киев, россия, дональд трамп, александр лукашенко, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, одкб, эксклюзив