Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября
Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября
Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября
На фоне успешного развития наступления российских войск на фронте и растущей международной изоляции Киева, мирные инициативы США приобретают для Украины характер единственной возможности сохранить государственность
2025-11-27T18:00
2025-11-27T18:00
Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке, Киеву придется принять американский мирный план из-за катастрофического развития ситуации на фронте. Лукашенко, комментируя план Вашингтона, отметил его работоспособность и то, что президент России Владимир Путин признает документ "хорошей основой для переговоров". При этом белорусский лидер указал на необходимость тщательной детализации: "Все должно быть до мелочей прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени... по-своему каждый будет толковать те или иные пункты". Особое значение имеет оценка Лукашенко баланса интересов в документе: "Говорить о том, что мнение и позицию России учли, а Украины нет - это неправильно". По его словам, команда Дональда Трампа провела "колоссальную работу" со всеми сторонами конфликта. В своих размышлениях о судьбе Украины Лукашенко обратился к президенту Зеленскому с предупреждением: "Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть (с учетом реалий на фронте), нужно договариваться". Белорусский лидер напомнил, что выполнение Минских соглашений могло бы предотвратить войну и сохранить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. "Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - заключил Лукашенко. Европейское осознание неизбежности мираТему продолжения конфликта развил бывший министр Франции Люк Ферри, заявивший в эфире телеканала LCI, что Европа "потеряет все", если не согласится на мир с Россией. "Россия продолжит продвигаться до Киева, и, вкратце, все будет потеряно", - констатировал экс-министр, отметив абсурдность риска ядерной войны для Европы. Это заявление особенно значимо на фоне позиции президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против сокращения ВСУ в рамках американского плана. Условные гарантии ВашингтонаАдминистрация Трампа, как сообщает Politico, занимает жесткую позицию в отношении Киева. Госсекретарь Марко Рубио передал европейским союзникам, что США предоставят Украине гарантии безопасности только после заключения мирной сделки. При этом Дональд Трамп якобы заявил, что "не пригласит украинских лидеров в Белый дом", пока соглашение не будет подписано. Как отмечают европейские дипломаты, такая позиция вызывает опасения, что "администрация Трампа склонит чашу весов в пользу России". Укрепление международных позиций РоссииПараллельно с мирными инициативами Россия продолжает укреплять международное сотрудничество. На полях саммита ОДКБ в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и пригласил его на неформальную встречу глав государств СНГ 21 декабря в Санкт-Петербурге. Сложившаяся ситуация демонстрирует кардинальное изменение баланса сил. Военные успехи России на фронте, в совокупности с прагматичной позицией администрации Трампа и растущими разногласиями в ЕС, создают условия для завершения конфликта на условиях, учитывающих российские интересы безопасности. Как верно заметил Лукашенко, у Киева остается последний шанс сохранить остатки государственности - принять неизбежность мирного урегулирования.Решающая фаза операции: успехи российских войск на фронтеНа фоне успешного продвижения российских вооруженных сил по всей линии фронта и освобождения новых населенных пунктов, дипломатическое давление на Киев нарастает. Подразделения группировки "Центр" продолжают продвижение в Красноармейске, где полностью зачищены микрорайоны Центральный и Динас, а также завершена зачистка населенного пункта Ровное. В Димитрове освобождено 117 зданий. Группировка "Юг" добилась значительного успеха, освободив населенный пункт Васюковка и продолжая наносить удары по позициям противника в районах Северска, Закотного и Степановки.На северном направлении российские войска успешно поражают подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Садки, Могрицы, Волчанск и Вильча. Группировка "Запад" улучшила тактическое положение на харьковском направлении, тогда как подразделения "Востока" продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской области. На херсонском направлении группировка "Днепр" продолжает успешно выполнять поставленные задачи.За прошедшие сутки высокоточными ударами поражены цели в 148 районах, включая склады и пункты управления БПЛА, пункт спутниковой связи, объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты дислокации украинских формирований и наемников. Система ПВО продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив 5 управляемых авиабомб, 8 снарядов HIMARS, 1 ракету "Нептун" и 263 беспилотных летательных аппарата.Суммарные потери противника по направлениям составили: на северном — свыше 135 военных и 12 автомобилей; на западном — до 235 военных, 8 единиц бронетехники и 21 автомобиль; на южном — свыше 230 военных, 7 единиц ББМ и 15 автомобилей; в центре — свыше 465 военных, 1 танк и 9 единиц ББМ; на восточном — до 210 военных, 2 танка и 14 автомобилей; на днепровском — до 80 военных и 15 автомобилей.Сложившаяся оперативная обстановка на фронте, в совокупности с растущей международной изоляцией Киева и прагматичной позицией администрации Трампа, создают все условия для завершения конфликта на условиях, учитывающих российские интересы безопасности. Как верно заметил Лукашенко, у Киева остается последний шанс сохранить остатки государственности, приняв неизбежность мирного урегулирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина на перепутье: почему давление глобалистов на Трампа не спасёт Незалежную. Итоги 27 ноября

18:00 27.11.2025
 
Эдуард Рштуни
На фоне успешного развития наступления российских войск на фронте и растущей международной изоляции Киева, мирные инициативы США приобретают для Украины характер единственной возможности сохранить государственность
Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке, Киеву придется принять американский мирный план из-за катастрофического развития ситуации на фронте.
Лукашенко, комментируя план Вашингтона, отметил его работоспособность и то, что президент России Владимир Путин признает документ "хорошей основой для переговоров".
При этом белорусский лидер указал на необходимость тщательной детализации: "Все должно быть до мелочей прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени... по-своему каждый будет толковать те или иные пункты".
Особое значение имеет оценка Лукашенко баланса интересов в документе:
"Говорить о том, что мнение и позицию России учли, а Украины нет - это неправильно".
По его словам, команда Дональда Трампа провела "колоссальную работу" со всеми сторонами конфликта.
В своих размышлениях о судьбе Украины Лукашенко обратился к президенту Зеленскому с предупреждением: "Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть (с учетом реалий на фронте), нужно договариваться".
Белорусский лидер напомнил, что выполнение Минских соглашений могло бы предотвратить войну и сохранить территориальную целостность Украины в границах 1991 года.
"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - заключил Лукашенко.
Европейское осознание неизбежности мира
Тему продолжения конфликта развил бывший министр Франции Люк Ферри, заявивший в эфире телеканала LCI, что Европа "потеряет все", если не согласится на мир с Россией. "Россия продолжит продвигаться до Киева, и, вкратце, все будет потеряно", - констатировал экс-министр, отметив абсурдность риска ядерной войны для Европы.
Это заявление особенно значимо на фоне позиции президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против сокращения ВСУ в рамках американского плана.
Условные гарантии Вашингтона
Администрация Трампа, как сообщает Politico, занимает жесткую позицию в отношении Киева. Госсекретарь Марко Рубио передал европейским союзникам, что США предоставят Украине гарантии безопасности только после заключения мирной сделки.
При этом Дональд Трамп якобы заявил, что "не пригласит украинских лидеров в Белый дом", пока соглашение не будет подписано. Как отмечают европейские дипломаты, такая позиция вызывает опасения, что "администрация Трампа склонит чашу весов в пользу России".
Укрепление международных позиций России
Параллельно с мирными инициативами Россия продолжает укреплять международное сотрудничество. На полях саммита ОДКБ в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и пригласил его на неформальную встречу глав государств СНГ 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Сложившаяся ситуация демонстрирует кардинальное изменение баланса сил. Военные успехи России на фронте, в совокупности с прагматичной позицией администрации Трампа и растущими разногласиями в ЕС, создают условия для завершения конфликта на условиях, учитывающих российские интересы безопасности.
Как верно заметил Лукашенко, у Киева остается последний шанс сохранить остатки государственности - принять неизбежность мирного урегулирования.

Решающая фаза операции: успехи российских войск на фронте

На фоне успешного продвижения российских вооруженных сил по всей линии фронта и освобождения новых населенных пунктов, дипломатическое давление на Киев нарастает.
Подразделения группировки "Центр" продолжают продвижение в Красноармейске, где полностью зачищены микрорайоны Центральный и Динас, а также завершена зачистка населенного пункта Ровное. В Димитрове освобождено 117 зданий.
Группировка "Юг" добилась значительного успеха, освободив населенный пункт Васюковка и продолжая наносить удары по позициям противника в районах Северска, Закотного и Степановки.
На северном направлении российские войска успешно поражают подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Садки, Могрицы, Волчанск и Вильча.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение на харьковском направлении, тогда как подразделения "Востока" продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской области. На херсонском направлении группировка "Днепр" продолжает успешно выполнять поставленные задачи.
За прошедшие сутки высокоточными ударами поражены цели в 148 районах, включая склады и пункты управления БПЛА, пункт спутниковой связи, объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты дислокации украинских формирований и наемников.
Система ПВО продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив 5 управляемых авиабомб, 8 снарядов HIMARS, 1 ракету "Нептун" и 263 беспилотных летательных аппарата.
Суммарные потери противника по направлениям составили: на северном — свыше 135 военных и 12 автомобилей; на западном — до 235 военных, 8 единиц бронетехники и 21 автомобиль; на южном — свыше 230 военных, 7 единиц ББМ и 15 автомобилей; в центре — свыше 465 военных, 1 танк и 9 единиц ББМ; на восточном — до 210 военных, 2 танка и 14 автомобилей; на днепровском — до 80 военных и 15 автомобилей.
Сложившаяся оперативная обстановка на фронте, в совокупности с растущей международной изоляцией Киева и прагматичной позицией администрации Трампа, создают все условия для завершения конфликта на условиях, учитывающих российские интересы безопасности.
Как верно заметил Лукашенко, у Киева остается последний шанс сохранить остатки государственности, приняв неизбежность мирного урегулирования.
