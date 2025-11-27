https://ukraina.ru/20251127/posledniy-kozyr-kto-i-zachem-sryvaet-peregovory-po-miru-na-ukraine-1072249381.html

Последний козырь: кто и зачем срывает переговоры по миру на Украине

Последний козырь: кто и зачем срывает переговоры по миру на Украине

Ястребы войны отчаянно сопротивляются любом диалогу и изо всех сил пытаются его сорвать. "Чем мы ближе к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны", — так Кирилл Дмитриев прокомментировал вбросы с якобы телефонной прослушкой членов переговорной группы России и США.

А еще добавил, что это фейк. Действительно, противники мирного урегулирования и те спецслужбы, которые за ними стоят, пошли по тому же пути, что и в первый президентский срок Трампа, когда пытались провести его импичмент, обнародовав телефонные переговоры с Зеленским. Но не учли того, что с тех пор позиции Трампа сильно укрепились, а авторитет демократов несколько пострадал. Нынешнее свое президенство Трамп усилил двухпалатной поддержкой, ослабил влияние либеральных СМИ, да и украинская власть сейчас скована коррупционной паутиной и ограничена в манёврах. А вот общественная внутри американская поддержка Трампа в вопросах миротворчества высока. Как пишет спецкор Валентин Богданов, против военной помощи Украине выступает уже 56% республиканцев. А 80% американцев (то есть и республиканцев и демократов и независимых избирателей) обеспокоены потенциальным военным столкновением с Россией, к которому поддержка Киева как раз может привести. Но сам факт использования или прослушки, или её подделки говорит о том, что за мирный план ещё предстоит побороться всем. Больше мнений о ситуации с переговорами и фейковой прослушкой - в социальных сетях экспертов.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСразу следует отметить, что Ушаков не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных разговоров, а лишь заявил, что часто общается с Уиткоффом, но разговоры не комментирует, поскольку они носят закрытый характер. А насчёт разговора с Дмитриевым он подчеркнул, что может поговорить по телефону с любым человеком. Выверенный дипломатический ответ. Если верить стенограмме от 14 октября, Уиткофф дал совет Владимиру Путину сделать звонок Дональду Трампу до визита Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Как известно, такой разговор состоялся 16 октября. И в ходе его президент РФ убедил президента США пока не передавать "Томагавки" Украине. И это большой плюс. Другими словами, если этот совет Уиткоффа был на самом деле, то он оказался полезным. Что касается стенограммы разговора от 29 октября, то в ней затрагивается тема "Плана-28". И в первую очередь, обращает на себя внимание вложенная в уста Ушакова фраза "Нам нужно по-максимуму", что представляется абсолютно логичным. Как и предостережение: "есть опасность", что американцы могут российскую версию мирного плана "не взять, а скажут что это с нами согласовано". После чего "они могут потом переиначить, и всё". При этом, как уже отмечалось, в нынешней итерации "Плана-28" далеко не все пункты выглядят максимальными для России. В частности, в нём фигурирует пункт 14 — о выплате Россией, по сути, репараций на $100 млрд за счёт замороженных ЗВР. Или пункт 6 — о численности ВСУ в 600 тыс. человек, хотя в проекте Стамбульского договора было прописано 85 тыс. Или пункт 21 — о фактическом отказе РФ от части территорий Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, "План-28", очевидно, предполагает также принятие гарантий безопасности Украине, которые предоставят ей то же, что закреплено в ст. 5 Североатлантического договора. Наши западные "партнёры" — большие мастера играть краплёными картами, придумывать правила по ходу игры, а то и переворачивать доску, если игра не пошла совсем. Об этом говорят не только те или иные сливы, но и долгая практика переговорных процессов между Россией и США. Когда уже обговорённые вещи переиначиваются, а железные договорённости — отменяются. Всё это надо держать в уме, когда имеешь дело с англосаксами, причём по обе стороны Атлантики. В Москве это прекрасно известноПолитический аналитик Аббас ДжумаСлив "прослушки" переговоров Ушакова, Уиткоффа и Дмитриева, за которым торчат британские уши, - провокация с целью сорвать переговорный процесс, как уже было когда-то. Тут думаю даже уточнять не нужно, но мало ли. Фейк или нет - не знаю. Но даже если нет. И что? Что такого Уиткофф сказал? Советы как советы. Трамп любит, когда его хвалят, поздравляют. Европейцы как никто это знают. План по Газе - единственное серьезное достижение Трампа за год. Разумеется, надо это упомянуть. А что, Зеленскому советов не дают? Дают. Да только тот плохо слушает видимо. Жалкое зрелище.Политолог Максим Жаров"Прослушки" Bloomberg не привносят почти ничего нового в историю с "28 пунктами" Трампа. В корневом сливе Axios, с которого и начиналось описание всей этой истории в хронологическом порядке, говорилось, что "план" был придуман Уиткоффом и Кушнером на базе "плана по Газе". Потом этот "план" показали Кириллу Дмитриеву в Майями и оттуда же по телефону в присутствии Умерова пересказали Зеленскому. Так что "прослушки" Bloomberg (если поверить в их подлинность) сделаны в США, и зафиксирован на них именно момент перекрестного общения представителей США, России и Украины на вилле Джареда Кушнера в Майями. И с учетом того, что Кэш Патель не контролирует ситуацию внутри ФБР, скорее всего, прослушиванием всех этих разговоров занималось именно ФБР. К слову, вилла Джареда Кушнера в Майями фигурирует как источник "прослушек" и в многочисленных сливах в мейнстримные СМИ по переговорному треку Израиль-ХАМАС по Газе. Да, это крупный внутриполитический скандал в Америке. Но то, что вся история с "28 пунктами" направлена прежде всего на дискредитацию Стива Уиткоффа, было ясно с самого начала. Так что удивляться тут нечему: в ближнем круге Трампа регулярно "течёт" как из ведра и поэтому все внешние контакты этого окружения находятся под постоянной угрозой нарушения конфиденциальности тех переговоров, которые они с окружением Трампа ведут.Блогер Алексей АнтоновКстати, про т.н. "ястребов". Тут мы подходим к самой главной проблеме, которая проходит мимо обывателя. Буквально у каждой из сторон внутри есть несколько групп влияния, которые договорнячок (и его необходимость в целом) видят очень по-разному. И всеобщее "договорнячковое противостояние" это не Россия vs США и даже не Россия vs Украина. Это "российские + американские + европейские + украинские ястребы" vs "российские + американские + европейские + украинские голуби (мира)". На кону судьба планеты, не говоря уже про сотни миллиардов долларов и евро. Поэтому информационная война (выжигающая обывателю его неподготовленные мозги индуцированием в них тревоги, обиды, сомнений и ресентимента) сейчас ведется с утроенной силой. Поэтому наш Песков говорит "сейчас очень много людей в разных странах, включая США, попытаются сорвать мирные инициативы". И поэтому "кто-то" (из России? из США? вариантов, на самом деле, масса) слил разговоры Ушакова и Уиткоффа. Это дорогая операция! Она рисковая и одноразовая. Свои своих за такое не простят, да и к партнерам вопросы возникают. Плюс, канал "прослушки" теряется. Но, этот выстрел был сделан, чтобы американские ястребы имели аргументы типа "Трамп нанял переговорщиком марионетку Кремля, это недопустимо". Значит, договорнячок IS REAL и стороны уже где-то близко, раз его противникам приходится доставать из рукава вот такие вот козыри.О том, что стоит за сливом переговоров внутри США - в статье Михаила Павлива "Кто срывает мирные переговоры, и при чем тут Рубио и Вэнс".

