Последний козырь: кто и зачем срывает переговоры по миру на Украине
Последний козырь: кто и зачем срывает переговоры по миру на Украине
Ястребы войны отчаянно сопротивляются любом диалогу и изо всех сил пытаются его сорвать. "Чем мы ближе к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны", — так Кирилл Дмитриев прокомментировал вбросы с якобы телефонной прослушкой членов переговорной группы России и США.
А еще добавил, что это фейк. Действительно, противники мирного урегулирования и те спецслужбы, которые за ними стоят, пошли по тому же пути, что и в первый президентский срок Трампа, когда пытались провести его импичмент, обнародовав телефонные переговоры с Зеленским. Но не учли того, что с тех пор позиции Трампа сильно укрепились, а авторитет демократов несколько пострадал. Нынешнее свое президенство Трамп усилил двухпалатной поддержкой, ослабил влияние либеральных СМИ, да и украинская власть сейчас скована коррупционной паутиной и ограничена в манёврах. А вот общественная внутри американская поддержка Трампа в вопросах миротворчества высока. Как пишет спецкор Валентин Богданов, против военной помощи Украине выступает уже 56% республиканцев. А 80% американцев (то есть и республиканцев и демократов и независимых избирателей) обеспокоены потенциальным военным столкновением с Россией, к которому поддержка Киева как раз может привести. Но сам факт использования или прослушки, или её подделки говорит о том, что за мирный план ещё предстоит побороться всем. Больше мнений о ситуации с переговорами и фейковой прослушкой - в социальных сетях экспертов.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСразу следует отметить, что Ушаков не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных разговоров, а лишь заявил, что часто общается с Уиткоффом, но разговоры не комментирует, поскольку они носят закрытый характер. А насчёт разговора с Дмитриевым он подчеркнул, что может поговорить по телефону с любым человеком. Выверенный дипломатический ответ. Если верить стенограмме от 14 октября, Уиткофф дал совет Владимиру Путину сделать звонок Дональду Трампу до визита Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Как известно, такой разговор состоялся 16 октября. И в ходе его президент РФ убедил президента США пока не передавать "Томагавки" Украине. И это большой плюс. Другими словами, если этот совет Уиткоффа был на самом деле, то он оказался полезным. Что касается стенограммы разговора от 29 октября, то в ней затрагивается тема "Плана-28". И в первую очередь, обращает на себя внимание вложенная в уста Ушакова фраза "Нам нужно по-максимуму", что представляется абсолютно логичным. Как и предостережение: "есть опасность", что американцы могут российскую версию мирного плана "не взять, а скажут что это с нами согласовано". После чего "они могут потом переиначить, и всё". При этом, как уже отмечалось, в нынешней итерации "Плана-28" далеко не все пункты выглядят максимальными для России. В частности, в нём фигурирует пункт 14 — о выплате Россией, по сути, репараций на $100 млрд за счёт замороженных ЗВР. Или пункт 6 — о численности ВСУ в 600 тыс. человек, хотя в проекте Стамбульского договора было прописано 85 тыс. Или пункт 21 — о фактическом отказе РФ от части территорий Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, "План-28", очевидно, предполагает также принятие гарантий безопасности Украине, которые предоставят ей то же, что закреплено в ст. 5 Североатлантического договора. Наши западные "партнёры" — большие мастера играть краплёными картами, придумывать правила по ходу игры, а то и переворачивать доску, если игра не пошла совсем. Об этом говорят не только те или иные сливы, но и долгая практика переговорных процессов между Россией и США. Когда уже обговорённые вещи переиначиваются, а железные договорённости — отменяются. Всё это надо держать в уме, когда имеешь дело с англосаксами, причём по обе стороны Атлантики. В Москве это прекрасно известноПолитический аналитик Аббас ДжумаСлив "прослушки" переговоров Ушакова, Уиткоффа и Дмитриева, за которым торчат британские уши, - провокация с целью сорвать переговорный процесс, как уже было когда-то. Тут думаю даже уточнять не нужно, но мало ли. Фейк или нет - не знаю. Но даже если нет. И что? Что такого Уиткофф сказал? Советы как советы. Трамп любит, когда его хвалят, поздравляют. Европейцы как никто это знают. План по Газе - единственное серьезное достижение Трампа за год. Разумеется, надо это упомянуть. А что, Зеленскому советов не дают? Дают. Да только тот плохо слушает видимо. Жалкое зрелище.Политолог Максим Жаров"Прослушки" Bloomberg не привносят почти ничего нового в историю с "28 пунктами" Трампа. В корневом сливе Axios, с которого и начиналось описание всей этой истории в хронологическом порядке, говорилось, что "план" был придуман Уиткоффом и Кушнером на базе "плана по Газе". Потом этот "план" показали Кириллу Дмитриеву в Майями и оттуда же по телефону в присутствии Умерова пересказали Зеленскому. Так что "прослушки" Bloomberg (если поверить в их подлинность) сделаны в США, и зафиксирован на них именно момент перекрестного общения представителей США, России и Украины на вилле Джареда Кушнера в Майями. И с учетом того, что Кэш Патель не контролирует ситуацию внутри ФБР, скорее всего, прослушиванием всех этих разговоров занималось именно ФБР. К слову, вилла Джареда Кушнера в Майями фигурирует как источник "прослушек" и в многочисленных сливах в мейнстримные СМИ по переговорному треку Израиль-ХАМАС по Газе. Да, это крупный внутриполитический скандал в Америке. Но то, что вся история с "28 пунктами" направлена прежде всего на дискредитацию Стива Уиткоффа, было ясно с самого начала. Так что удивляться тут нечему: в ближнем круге Трампа регулярно "течёт" как из ведра и поэтому все внешние контакты этого окружения находятся под постоянной угрозой нарушения конфиденциальности тех переговоров, которые они с окружением Трампа ведут.Блогер Алексей АнтоновКстати, про т.н. "ястребов". Тут мы подходим к самой главной проблеме, которая проходит мимо обывателя. Буквально у каждой из сторон внутри есть несколько групп влияния, которые договорнячок (и его необходимость в целом) видят очень по-разному. И всеобщее "договорнячковое противостояние" это не Россия vs США и даже не Россия vs Украина. Это "российские + американские + европейские + украинские ястребы" vs "российские + американские + европейские + украинские голуби (мира)". На кону судьба планеты, не говоря уже про сотни миллиардов долларов и евро. Поэтому информационная война (выжигающая обывателю его неподготовленные мозги индуцированием в них тревоги, обиды, сомнений и ресентимента) сейчас ведется с утроенной силой. Поэтому наш Песков говорит "сейчас очень много людей в разных странах, включая США, попытаются сорвать мирные инициативы". И поэтому "кто-то" (из России? из США? вариантов, на самом деле, масса) слил разговоры Ушакова и Уиткоффа. Это дорогая операция! Она рисковая и одноразовая. Свои своих за такое не простят, да и к партнерам вопросы возникают. Плюс, канал "прослушки" теряется. Но, этот выстрел был сделан, чтобы американские ястребы имели аргументы типа "Трамп нанял переговорщиком марионетку Кремля, это недопустимо". Значит, договорнячок IS REAL и стороны уже где-то близко, раз его противникам приходится доставать из рукава вот такие вот козыри.О том, что стоит за сливом переговоров внутри США - в статье Михаила Павлива "Кто срывает мирные переговоры, и при чем тут Рубио и Вэнс".
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ястребы войны отчаянно сопротивляются любом диалогу и изо всех сил пытаются его сорвать. "Чем мы ближе к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны", — так Кирилл Дмитриев прокомментировал вбросы с якобы телефонной прослушкой членов переговорной группы России и США.
А еще добавил, что это фейк. Действительно, противники мирного урегулирования и те спецслужбы, которые за ними стоят, пошли по тому же пути, что и в первый президентский срок Трампа, когда пытались провести его импичмент, обнародовав телефонные переговоры с Зеленским. Но не учли того, что с тех пор позиции Трампа сильно укрепились, а авторитет демократов несколько пострадал.
Нынешнее свое президенство Трамп усилил двухпалатной поддержкой, ослабил влияние либеральных СМИ, да и украинская власть сейчас скована коррупционной паутиной и ограничена в манёврах. А вот общественная внутри американская поддержка Трампа в вопросах миротворчества высока. Как пишет спецкор Валентин Богданов, против военной помощи Украине выступает уже 56% республиканцев. А 80% американцев (то есть и республиканцев и демократов и независимых избирателей) обеспокоены потенциальным военным столкновением с Россией, к которому поддержка Киева как раз может привести. Но сам факт использования или прослушки, или её подделки говорит о том, что за мирный план ещё предстоит побороться всем. Больше мнений о ситуации с переговорами и фейковой прослушкой - в социальных сетях экспертов.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Сразу следует отметить, что Ушаков не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных разговоров, а лишь заявил, что часто общается с Уиткоффом, но разговоры не комментирует, поскольку они носят закрытый характер. А насчёт разговора с Дмитриевым он подчеркнул, что может поговорить по телефону с любым человеком. Выверенный дипломатический ответ.
Если верить стенограмме от 14 октября, Уиткофф дал совет Владимиру Путину сделать звонок Дональду Трампу до визита Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Как известно, такой разговор состоялся 16 октября. И в ходе его президент РФ убедил президента США пока не передавать "Томагавки" Украине. И это большой плюс. Другими словами, если этот совет Уиткоффа был на самом деле, то он оказался полезным.
Что касается стенограммы разговора от 29 октября, то в ней затрагивается тема "Плана-28". И в первую очередь, обращает на себя внимание вложенная в уста Ушакова фраза "Нам нужно по-максимуму", что представляется абсолютно логичным. Как и предостережение: "есть опасность", что американцы могут российскую версию мирного плана "не взять, а скажут что это с нами согласовано". После чего "они могут потом переиначить, и всё".
При этом, как уже отмечалось, в нынешней итерации "Плана-28" далеко не все пункты выглядят максимальными для России. В частности, в нём фигурирует пункт 14 — о выплате Россией, по сути, репараций на $100 млрд за счёт замороженных ЗВР. Или пункт 6 — о численности ВСУ в 600 тыс. человек, хотя в проекте Стамбульского договора было прописано 85 тыс. Или пункт 21 — о фактическом отказе РФ от части территорий Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, "План-28", очевидно, предполагает также принятие гарантий безопасности Украине, которые предоставят ей то же, что закреплено в ст. 5 Североатлантического договора. Наши западные "партнёры" — большие мастера играть краплёными картами, придумывать правила по ходу игры, а то и переворачивать доску, если игра не пошла совсем. Об этом говорят не только те или иные сливы, но и долгая практика переговорных процессов между Россией и США. Когда уже обговорённые вещи переиначиваются, а железные договорённости — отменяются. Всё это надо держать в уме, когда имеешь дело с англосаксами, причём по обе стороны Атлантики. В Москве это прекрасно известно
Политический аналитик Аббас Джума
Слив "прослушки" переговоров Ушакова, Уиткоффа и Дмитриева, за которым торчат британские уши, - провокация с целью сорвать переговорный процесс, как уже было когда-то. Тут думаю даже уточнять не нужно, но мало ли. Фейк или нет - не знаю. Но даже если нет. И что? Что такого Уиткофф сказал? Советы как советы. Трамп любит, когда его хвалят, поздравляют. Европейцы как никто это знают. План по Газе - единственное серьезное достижение Трампа за год. Разумеется, надо это упомянуть. А что, Зеленскому советов не дают? Дают. Да только тот плохо слушает видимо. Жалкое зрелище.
Политолог Максим Жаров
"Прослушки" Bloomberg не привносят почти ничего нового в историю с "28 пунктами" Трампа. В корневом сливе Axios, с которого и начиналось описание всей этой истории в хронологическом порядке, говорилось, что "план" был придуман Уиткоффом и Кушнером на базе "плана по Газе". Потом этот "план" показали Кириллу Дмитриеву в Майями и оттуда же по телефону в присутствии Умерова пересказали Зеленскому. Так что "прослушки" Bloomberg (если поверить в их подлинность) сделаны в США, и зафиксирован на них именно момент перекрестного общения представителей США, России и Украины на вилле Джареда Кушнера в Майями. И с учетом того, что Кэш Патель не контролирует ситуацию внутри ФБР, скорее всего, прослушиванием всех этих разговоров занималось именно ФБР.
К слову, вилла Джареда Кушнера в Майями фигурирует как источник "прослушек" и в многочисленных сливах в мейнстримные СМИ по переговорному треку Израиль-ХАМАС по Газе. Да, это крупный внутриполитический скандал в Америке. Но то, что вся история с "28 пунктами" направлена прежде всего на дискредитацию Стива Уиткоффа, было ясно с самого начала. Так что удивляться тут нечему: в ближнем круге Трампа регулярно "течёт" как из ведра и поэтому все внешние контакты этого окружения находятся под постоянной угрозой нарушения конфиденциальности тех переговоров, которые они с окружением Трампа ведут.
Блогер Алексей Антонов
Кстати, про т.н. "ястребов". Тут мы подходим к самой главной проблеме, которая проходит мимо обывателя. Буквально у каждой из сторон внутри есть несколько групп влияния, которые договорнячок (и его необходимость в целом) видят очень по-разному.
И всеобщее "договорнячковое противостояние" это не Россия vs США и даже не Россия vs Украина. Это "российские + американские + европейские + украинские ястребы" vs "российские + американские + европейские + украинские голуби (мира)". На кону судьба планеты, не говоря уже про сотни миллиардов долларов и евро. Поэтому информационная война (выжигающая обывателю его неподготовленные мозги индуцированием в них тревоги, обиды, сомнений и ресентимента) сейчас ведется с утроенной силой. Поэтому наш Песков говорит "сейчас очень много людей в разных странах, включая США, попытаются сорвать мирные инициативы". И поэтому "кто-то" (из России? из США? вариантов, на самом деле, масса) слил разговоры Ушакова и Уиткоффа.
Это дорогая операция! Она рисковая и одноразовая. Свои своих за такое не простят, да и к партнерам вопросы возникают. Плюс, канал "прослушки" теряется. Но, этот выстрел был сделан, чтобы американские ястребы имели аргументы типа "Трамп нанял переговорщиком марионетку Кремля, это недопустимо". Значит, договорнячок IS REAL и стороны уже где-то близко, раз его противникам приходится доставать из рукава вот такие вот козыри.
О том, что стоит за сливом переговоров внутри США - в статье Михаила Павлива "Кто срывает мирные переговоры, и при чем тут Рубио и Вэнс".
Больше материалов по теме:
Россия США Украина Дональд Трамп Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев bloomberg ФБР Вооруженные силы Украины Эксклюзив Дмитрий Песков МИД РФ переговоры замороженные активы Владимир Путин "Томагавк" вооружения ВС РФ Газа ХАМАС Палестино-израильский конфликт Израиль Кремль
 
