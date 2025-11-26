https://ukraina.ru/20251126/kto-sryvaet-mirnye-peregovory-i-pri-chem-tut-rubio-i-vens-1072239373.html

Кто срывает мирные переговоры, и при чем тут Рубио и Вэнс

Кто срывает мирные переговоры, и при чем тут Рубио и Вэнс

Самая обсуждаемая новость дня, публикация от Блумберга о неких материалах прослушки, якобы состоявшегося общения между Стивеном Уиткоффом и помощником президента России Юрием Ушаковым, а также о прослушке разговора Ушакова с Кириллом Дмитриевым.

И уже тема раскручивается в США в привычной скорее для незалежной манере истерики: мол, зрада, предательство американских интересов, катастрофа, паника. Якобы Россия передала какой-то документ, а Уиткофф, лопух и вредитель (некоторые и предателем обозвали), просто взял его и понёс Трампу как готовый план, разработанный неизвестно кем. Именно так всё это описывают сейчас в Европе, на Украине и в Соединённых Штатах.И речь не только о демократах. Даже не столько о них. Некоторые республиканцы тоже сорвались, что называется, с цепи. Не все конечно, но некоторые и вполне конкретные фигуры, представляющие, так сказать, консервативное крыло команды Трампа, истеблишмент Республиканской партии, ориентированный на Марко Рубио. Это тот самый республиканский истеблишмент, который годами определял общую линию партии (это все сплошь неоконы, выкормыши гнезда Чейни и Рамсфельда) и который сегодня находится в прямой конкуренции с новыми правыми в Белом доме, той самой MAGA Трампа, фронтменом которых является вице-президент Джей Ди Вэнс.И важно учитывать, что здесь уже присутствует сильный фактор внутрипартийной борьбы. Идёт конкуренция за влияние в Конгрессе, за контроль над утверждением кандидатов в обе палаты, и, конечно же, речь идёт о стратегических планах на президентскую кампанию. За последний год Трамп называл и Вэнса, и Рубио хорошими кандидатами, не отдавая никому окончательного предпочтения. Теперь важное уточнение для понимания произошедшего. В команде Дональда Фредовича украинский кейсе оказался так же разделён между двумя упомянутыми центрами влияния. Условно говоря, Рубио отвечает за международную повестку (то есть, все что к токовой в украинском вопросе можно отнести), что ему, собственно, по штату и положено. И по должности главы Госдепа и как советник Трампа по безопасности (де факто это статус руководителя Совбеза). А Джей Ди Вэнс, как подтверждают инсайдеры, начиная ещё с весны, курирует направление Европы и Украины в целом, и отвечает за внутриукраинскую линию — то есть всё, что происходит внутри страны. Традиционно этим еще со времен Кучмы и Гора занимаются у американцев вице-президенты, как это было, например, и при Порошенко*, которого курировал тогдашний вице-президент Байден. Ну и, вот, теперь это зона ответственности Джей Ди. Дальше к главному.К самому вбросу от Блумберга. Совершенно очевидно, что опубликованные записи это только полуправда. Ну и очевидно, что это информационная спецоперация, у которой две цели. Первая — попытка сорвать переговорный трек или разрушить его в том виде, в котором он начал формироваться после Анкориджа. Вторая — удар команды Рубио по команде Вэнса, потому что разработчиком документа была именно команда Вэнса, конечно же, при участии Стивена Уиткоффа, вероятно с участием российской стороны, а также зятя Трампа Джареда Кушнера, который консультировал часть, связанную с восстановлением Украины, финансированием программ и будущим российских резервов. Кушнер, будучи связан с финансовым сектором, логично выступал консультантом в этой зоне.Что касается сути, то предполагать, что разговор именно Уиткоффа и Ушакова мог быть — более чем разумно. Это частично подтверждает и сам Ушаков. А Трамп отвечает в своей манере: мол, ну и что тут такого. И действительно, в этом нет ничего сенсационного. Обычный доверительный разговор дипломатов.Но Блумберг и вся евроатлантическая медиасеть раскручивают историю в нужном им контексте через вторую часть вброса — якобы записанный разговор Ушакова и Дмитриева, где все подается так, будто план Трампа из 28 пунктов это по сути план России, и будто какие-то правки американцами будут, но незначительные. Всё подаётся в крайне токсичном для авторов плана, нагнетающем ключе, чтобы создать ощущение тайного сговора, идущего в обход американских интересов.По сути же это очередная попытка глобалистов вмешаться в процесс, который выходит из под их контроля, и нанести удар по переговорной инициативе Трампа, одновременно разжигая внутрипартийный конфликт между линией Вэнса и линией Рубио.Так всё это и подано, будто Уиткофф взял и подсунул Трампу готовый российский план, написанный в Москве, а Трамп, якобы не раздумывая, на него согласился. И, мол, скрывать уже было невозможно, раз просочился сам документ и его начали обсуждать. В этом нарративе Уиткофф выглядит то ли наивным, то ли хитрецом, то ли прямым предателем, как его называют некоторые особенно рьяные критики.При этом есть более чем достаточные основания считать, что вторая часть вброса — та, где речь идет о якобы записанном разговоре Ушакова и Дмитриева — представляет собой фальсификацию. Кирилл Дмитриев прямо сказал, что это фейк. И эта вторая часть действительно призвана создать именно образ зрады, придать происходящему оттенок государственной измены. Даже если предположить, что какие-то элементы разговора существовали или частично соответствуют действительности, ключевой вопрос остается прежним: а что происходило между этими фрагментами, как выглядел весь контекст.Но даже без него, если отбросить искусственное нагнетание, всё превращается в обычный переговорный процесс, в нормальный обмен мнениями между доверенными переговорщиками лидеров России и США. Именно поэтому я повторяю, что перед нами спецоперация. И она проводится ровно в тот момент, когда Трамп, увидев, что после швейцарской встречи под контролем Рубио план из двадцати восьми пунктов был переработан и видоизменен, а отдельные его части вытащены на якобы прямое обсуждение между Трампом и Зеленским, явно не с целью приблизить его к приемлемому для Кремля виду, изменил своё отношение к итогу этой встречи.Да, формально Трамп сначала заявил, что документ был откорректирован. Но по всей видимости, когда он вник в глубину этих изменений и увидел, что итоговый вариант плана становится категорически неприемлем для Москвы, последовала команда отменить прилет Зеленского и его группы сопровождения во главе с "Алибабой" Ермаком в Вашингтон. После этого же Уиткофф получил распоряжение лететь в Москву и обсуждать именно первоначальный план из двадцати восьми пунктов, возможно с минимальными замечаниями со стороны Киева и Европы, а Дрискол получил команду отправиться в Киев и заново поднимать то, что Киев считал уже согласованным и измененным.Это очевидная пощёчина Рубио, прямой удар по его команде. И именно после этого и появился вброс, направленный прямо против Стивена Уиткоффа и опосредованно против Джей Ди Вэнса. Вероятнее всего, именно эти двое вернули ситуацию к исходным позициям или близко к исходным позициям и убедили Трампа не спешить с личным подключением. Не проводить встречу с Зеленским, а дождаться, пока Москва даст согласие, а киевский режим будет вынужден последовать за ней. Только после этого, по их логике, Трамп должен подключаться лично.Именно поэтому и был организован этот вброс. Это попытка не дать лавры аппаратной победы группе, которая действительно продвигала переговорную архитектуру. Разумеется, публичные политические дивиденды получил бы лично Дональд Трамп. Но внутри команды, внутри аппарата и среди спонсоров было бы очень хорошо видно, кто реально принес результат. И если кризис на украинском направлении будет урегулирован на базе плана, разработанного командой Вэнса, то политический и аппаратный вес Джей Ди резко возрастет. А команда Рубио этого допустить не могла. Поэтому на срыв переговорного трека сейчас работает не только Киев и европейские столицы, но и неоконы в составе Республиканской партии, которых, по сути, вполне осознано, не поставили в известность о реальном содержательном наполнении плана и о том, как велась работа над ним.Другие подробности переговоров и скандала вокруг них - в статье "Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября"

