Опередить и обвинить Россию. Что стоит за немецким планом восстановления Бундесвера, и выполним ли он

Германия разрабатывает план на случай вооруженного конфликта с Россией, пишет 26 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники

2025-11-27T18:13

План включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток к гипотетической линии фронта, отмечает издание.Источники газеты утверждают, что разрабатываемый документ детален: на картах обозначены мосты, порты, автотрассы и реки, по которым планируется перебрасывать войска.Американская газета напоминает, что разработка подобного плана началась более двух лет назад."Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать", — пишет WSJ.В соответствии с документом, который носит название OPLAN DEU, сама Германия должна стать только плацдармом для переброски сил, а линия фронта по её территории проходить не будет.Ключевыми проблемами Германии остаются бюрократия, ориентированная на мирное время в контексте призыва военнослужащих и защиты данных, неподготовленность инфраструктуры к конфликту и необходимость учёта новых угроз, таких, как массовое применение беспилотников, комментирует издание готовность Германии к возможной войне в Европе.Когда в 2023 году министром обороны Германии стал Борис Писториус, он понял, что в ведомстве дела обстоят совсем плохо, а армия полностью развалена, рассказал Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Писториус тут же начал прилагать усилия, чтобы восстановить Бундесвер до боеспособного состояния, напомнил эксперт."На усилия министра обороны Германии наложилось требование президента США Дональда Трампа, чтобы каждая страна НАТО выделяла до 5 % ВВП на вооружение. С Трампом было достигнуто согласие, чтобы часть ВВП Германии уходила на Бундесвер, а часть — на проекты, связанные с инфраструктурой. Всё, что Германия сделает, — это в рамках подготовки НАТО к войне с Россией", — рассказал Борисов.Деньги, которые Германия ежегодно вносит в бюджет НАТО, частично уйдут на строительство мостов, продолжил политолог. В рамках плана по переброске войск альянса на восток фигурирует реконструкция до 6000 мостов, отметил он. Причина в том, что немецкие мосты, особенно те, которые находятся на территории бывшей ГДР, технически не приспособлены для западной бронетехники."В ГДР они так проектировались преднамеренно. Мы отлично знали, что западные танки очень тяжёлые, и там мосты строились так, чтобы не выдерживать эту нагрузку. Теперь всё это нужно реконструировать, и это требует колоссальных денег", — сказал Борисов.По его словам, мосты, виадуки и путепроводы в западной части страны тоже обветшали, так как Германия долгое время не выделяла денег на ремонт дорожной инфраструктуры. Сейчас эта задача поставлена, добавил эксперт.Кроме того, относительно недавно в Берлине прошли учения по поводу переоборудования больниц для приёма раненых, напомнил Борисов."Здесь ничего тайного нет, учения довольно широко освещались. Кстати, в рамках учений отрабатывался совершенно циничный план. Согласно ему, все гражданские больные, которые там лежали до наступления условного момента X, просто будут выгнаны из больницы, а все койки займут раненые Бундесвера. При этом называлась даже цифра: до 1000 раненых в день должно поступать при начале войны высокой интенсивности с Россией", — рассказал политолог.Ещё одна задача, которую министерству обороны Германии предстоит решить, чтобы осуществить данный план, — это восстановление численности самой армии, продолжил Борисов. По его словам, предшественницы Писториуса — Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристина Ламбрехт — уничтожили Бундесвер."Армия небоеспособная — самолёты не летают, боеспособных подводных лодок нет, флот стоит у причальной стенки. Невозможно набрать никаких дополнительных рекрутов, потому что Бундесвер наполовину состоит из русских немцев и турок. Русские немцы, если что, воевать с Россией не будут, о чём они уже и заявляли", — заявил Борисов.В результате план сделать немецкую армию боеспособной и довести её численность с нынешних 182 тыс. до 260 тыс. просто нереализуем, полагает эксперт. По его словам, здесь нужно понимать, что немцев невозможно заставить идти в Бундесвер, так как это право гарантировано им основным законом страны."В 2011 году призыв на срочную службу в Германии был приостановлен. Его возможно возобновить, но нельзя заставить немцев идти в боевые части. Одна статья основного закона говорит, что нельзя заставить немцев брать в руки оружие, можно их послать только на альтернативную службу. Например, строить окопы или выносить горшки за ранеными", — уточнил эксперт.Вторая статья гарантирует, что первую нельзя отменить, продолжил Борисов. Даже во время войны её нельзя подправить никаким составом Бундестага, никакими решениями конституционного суда или канцлера, подчеркнул он. Такое положение было придумано в 1945 году после того, как фашистская Германия проиграла войну. Делалось это именно для того, чтобы с территории Германии никогда больше не исходила угроза войны, напомнил политолог."Поэтому невозможно устроить в Германии что-то на подобие украинского ТЦК", — подчеркнул Борисов.По сути, громкая статья в The Wall Street Journal не содержит никакой новой информации. Существование такого плана Германия уже давно не скрывает, констатировал Борисов. При этом газета сильно сгущает краски, считает он."В публикации написано, что Писториус сказал, будто в 2029 году Россия будет готова напасть на Германию. На самом деле он говорил, что к 2029 году Россия будет готова к войне с Европой. Его послание такое — давайте попробуем подготовиться раньше, чтобы опередить Россию и обвинить её. Как это сделал Геббельс, когда заявил, что Сталин готовился напасть на Гитлера", — подытожил Тимофей Борисов.Как Европа готовится в войне с Россией в материале Сергея Котовицкого Подготовка к большой войне. Во Франции введут добровольную военную службу

