Хронический анахронизм "Хроник…": загадка ордена Св. Владимира и роль революционеров в снарядном голоде

Хронический анахронизм "Хроник…": загадка ордена Св. Владимира и роль революционеров в снарядном голоде

Перед выходом сериала режиссёр и сценарист Андрей Кончаловский в интервью говорил следующее: "мы решились на этот дерзкий поступок: рассказать ещё раз, может быть, по-другому историю нашей великой страны и эти великие события… Такие темы могут разрабатывать только режиссёры моего поколения. У них ещё есть архаичное желание восстановить эпоху"

Однако, когда результат реализованного желания превзошёл все ожидания, режиссёр начал говорить иначе:"Обо мне можно судить по тому, как я интерпретирую Николая II, Ставрогина, Распутина, а всё остальное – какое это имеет значение? Знать свою историю нужно, потому что память делает из обезьяны человека. Пусть искажённая, интерпретированная – но память".Вообще-то, как раз интерпретация образов исторических деятелей – это право режиссёра. Нравится Николай II – ради Бога. Не нравится Ленин – тоже нормально. Правда, зачем из него делать шута из КВНа начала 90-х – решительно непонятно. Но вот как раз "всё остальное" и имеет первостепенное значение. Если уж режиссёр взял на себя смелость рассказывать историю и восстанавливать эпоху, то надо как-то соответствовать. Но в "историческом киноромане о русской революции" нет истории русской революции… Вообще нет. Как нет и хоть каких-то правдивых деталей, создающих атмосферу эпохи.Отчего мы пишем об анахронизмах сериала? Всё очень просто. Если кинопроизведение хорошее – к деталям никто не цепляется. Беда в том, что в данном конкретном случае говорить больше не о чем – ни об актёрской игре, ни об операторской работе, ни о работе реквизиторов, художников и костюмеров, ни, увы, о режиссуре, ввиду их полного отсутствия. Поэтому – анахронизмы, благо их в сериале больше, чем собственно истории.Пятая серия начинается с поразительной сцены вокруг сейфа Столыпина, к которому подполковник Прохоров приводит в Зимний дворец двух уголовников-"медвежатников". Привёз их, вероятно, из Одессы, так как говорят они, явно копируя шпану из "Ликвидации". Дальше не менее дикая сцена с удушением уже надоевшего авторам генерала Курловского раритетной рояльной струной и его самоубийством. В этой сцене больше всего поражает фикус в приемной, горшок которого стоит в явно пластмассовом прозрачном кашпо. Да и сам Прохоров при сабле, но без поясного ремня впечатляет. Про шпоры уж и говорит не хочется. А это, между прочим, обязательная часть формы одежды.Стоит отметит и то, что в угоду сюжету авторы полностью извратили судьбу убийцы Столыпина Богрова. По фильму его повесили без суда и практически без следствия по приказу Курловского. В реальной России это было бы невозможно. Более того: никто не стал бы такой приказ выполнять – начальник охранного отделения в Киеве просто никак не подчинялся мифическому Курловскому. Вешать на себя ещё одну проблему начальник киевской охранки Кулябко не стал бы. Ему после убийства Столыпина и так плохо пришлось: билет в театр, где все произошло, Богрову выдал именно он. Реального Богрова судили и только потом повесили через неделю после смерти Столыпина.Ну а дальше у нас сцена, где присутствует государь-император, прекрасно знающий о масштабах воровства в стране и отдающий Прохорову свой Владимирский крест 4-й степени. Вообще-то награждение орденом в царской России – это определённый ритуал, который начинался с подписания высочайшего указа. В прошлые эпохи бывало, конечно, и не такое, но к 1911-му году это отношения не имеет.Орден Св. Владимира в фильме однозначно играет какую-то особую роль, потому что это единственный орден, который есть у всех присутствующих лиц, начиная от Прохорова, и заканчивая императором. Причём исключительно низшей, четвёртой степени. Впрочем, нет. Начальник Прохорова полковник Батюшин носит одновременно два ордена – четвёртой и третей степеней. У него их действительно было два, но орденская система Российской Империи подразумевала, что при наличии нескольких степеней ордена носится только высшая. Но тот факт, что у всех только один и тот же орден даже как-то интригует. Какой смысл авторы вкладывали в него? Что они этим хотели сказать? Ответа нам так и не дадут. Не выстрелит это ружьё.И мы переносимся в Италию на прекрасный остров Капри, где на вилле Горького собирается цвет русской революции в виде Ленина, Луначарского, пианиста Алёши и Богданова Александра Александровича – богостроителя и богоискателя. Личность, конечно, интереснейшая, но что он тут делает? Вообще из эпизода непонятно – зачем он тут нужен. Кроме как показать, что авторы о нём знают? Просто вот все в белом, а он весь в тёмном.На самом деле он никак не мог находиться у Горького, потому что Горький к 11-му году дал ему от ворот поворот. А с Лениным Богданов так вообще вдрызг разругался. Нет, раньше они дружили, даже есть знаменитое фото, где они с Владимиром Ильичом играют в шахматы. Но это фото 1908 года, и тогда уже отношения были так себе. В общем, бессмысленное появление Богданова в эпизоде не внесло ясности. Да и сам эпизод оказался ни к чему – никакого развития сюжету он не даёт.И тут, бац!.. На дворе уже осень 1914 года. Война. И на зрителя в передающей дух эпохи хроникальной вставке ползет настоящий танк!!! Mark I. Правда, первый такой появился на свет только в 1916 году. Примерно с тем же основанием можно было бы показать Т-34 – тоже танк, и тоже против немцев, а что фильм не является строго историческим, так режиссёр уже это нам всем сказал.Прохоров в кабинете "полковника контрразведки" (так в титрах) Батюшина Николая Степановича. На тот момент в реальности он – начальник разведотделения штаба Северо-Западного фронта, и потому он никак не может находиться в Петрограде, да ещё в здании Генерального Штаба – в Варшаве они… ну или в Белостоке.С этого момента в сериале на две серии растягивают совершенно невероятную историю о причинах возникновения в Русской императорской армии "снарядного голода". Первым делом авторы "убивают" инженера Бауэра с Путиловского завода, который оказывается причастным к махинациям со снарядами. Инженер Бауэр существовал в реальности – строил для российского ВМФ подводные лодки, и никто его, естественно, не убивал, но надо же придумать детектив. Другие жанры у наших сценаристов как-то… не того.Затем следует эпизод о том, как снаряды прямо во время перевозки куда-то перегружают польские то ли уголовники, то ли революционеры. Ну и заодно надо ж было как-то заново ввести в сериал уже подзабытую террористку Ариадну, которая вылечилась от чахотки и стала сразу вдовой убитого инженера. Надо отметить, что незадачливый Прохоров второй раз выпускает из своих рук очень ценную свидетельницу. Ну, не узнал, бывает. Спойлер: линия с убийством доведена до логического завершения не будет. Ариадну показали – и хватит.Прохоров и его шеф Батюшин присутствуют на совещании, которое проводит император по поводу нехватки на фронте снарядов. Совершенно надуманный эпизод, потому что хоть Батюшину находиться на этом совещании ему не по чину, да и просто нечего делать по должности. Про Прохорова и говорить нечего: его б никто туда не пустил."Снарядный голод" действительно был, спору нет. Но, как и всё в сериале, немного не тогда и не так. Нехватка боеприпасов – это история следующего 1915 года, которая с коррупционными замашками великого князя Сергея Михайловича и его любовницы Матильды Кшесинской связана очень опосредованно. Причины дефицита снарядов были хорошо известны и тогда, и сейчас. Армии всех противоборствующих сторон готовились к несколько иной войне – скоротечной. Россия подошла к Первой мировой с запасами, вполне сопоставимыми с немецкими или с французскими. Имелась разница в подходах к применению артиллерии. В России, как и в Англии, и во Франции ставку делали на лёгкие полевые орудия. К тяжёлым гаубицам до войны отношение в России было легкомысленное, а осадную артиллерию вообще упразднили. В Германии же этому классу орудий уделяли самое серьёзное внимание.С началом войны снарядов никто не жалел, и в 1915 году на фронтах действительно стал ощущаться дефицит, причём в наибольшей степени у Великобритании. В России проблема возникла не столько из-за отсутствия снарядов на складах в тылу, сколько с неготовностью военной машины организовать бесперебойное производство и подачу на фронт. И, естественно, с нехваткой и гаубиц, и боеприпасов к ним. Осадную артиллерию пришлось создавать заново. Тем не менее, в самые сжатые сроки в Империи были развернуты новые производственные мощности по выпуску боеприпасов и артиллерийских орудий. В течение 1915 года проблема оставалась только с порохом и взрывчаткой, но ведь и химическая промышленность в России отсутствовала практически полностью.Что же касается исчезновений при ж/д транспортировке, спекуляций и переводов денег во Францию, то да, было… но не со снарядами. Была во время Первой Мировой войны такая сахарная афера, когда Россия гнала в Персию, чтобы, продавая там, хорошо зарабатывать и тем самым укреплять российский рубль, эшелоны сахара. Вот этот-то сахар по пути и исчезал. Но только ни Кшесинская, ни Сергей Михайлович к этой истории отношения не имеют. Хотя да, последний не брезговал любыми способами пополнять свои карманы, и в 1916 году император счёл за лучшее отправить его подальше от инспекции артиллерии.Возникает ощущение, что именно этот эпизод Андрей Сергеевич ввёл не просто так – прослеживаются некоторые параллели с современностью. Но, может быть, это ощущение связано с тем, что коррупция во время войны одинакова всегда и везде.Сцену "Прохоров и Матильда" у неё в особняке можно было бы вообще пропустить, если б не одно "но". На вечеринке у Матильды присутствует её любовник, Сергей Михайлович. И… он не узнает Прохорова, которого практически только что видел на том самом совещании у императора! Но в этом сериале у всех, кроме Ленина и Парвуса, с памятью вообще очень плохо.Внезапно мы переходим к теме сепаратных переговоров о мире России с Германией и приезду каких-то англичан из разведки. Как сразу понимает Батюшин, новый экранный начальник Прохорова – чтобы убить Распутина.Тема идеи сепаратного мира, безусловно, очень интересна и сама по себе заслуживает отдельного детективного сериала. Вероятно, ввиду такого богатства темы, авторы решили не связываться с её раскрытием, и ограничились парой невнятных фраз. Ну, потому что главным будет не это, а именно убийство Распутина... но потом. А пока – к завершению шестой серии – всем понятно, что "англичанка гадит".Предыдущие статьи по сериалу:- Хронический анахронизм "Хроник русской революции";- Хронический анахронизм "Хроник…": странный взрыв и проходной двор в подполье;- Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора".- Хронический анахронизм "Хроник": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…

