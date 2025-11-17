https://ukraina.ru/20251117/khronicheskiy-anakhronizm-khronik-mashina-vremeni-v-kinoteatre-avrora-1071658899.html

Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора"

Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора"

В сериале, который позиционируется, как "исторический кинороман" и называется "Хроники русской революции" авторы удивительным образом сумели проигнорировать важнейшие исторические события, нарушить хронологию и придумать то, чего не могло быть в принципе. А ещё смогли перенести героев на три десятилетия вперёд и потом плавно вернуть их обратно

Третья серия начинается с того, что Парвус и Троцкий заходят в типографию, проходят к хозяину и покупают газету. Вообще такое было. 28 ноября 1905 года (все даты по новому стилю) они купили издание с незамысловатым названием "Русская газета". Она выходила на четырёх полосах каждый день, своих ярко выраженных стиля и тематики не имела. Тираж тоже так себе – 30 000 экземпляров, даже для одного Санкт-Петербурга небольшой. Правда, издавал её не одесский еврей Слуцкий, а Николай Полиевктович Дучинский – опытный журналист, писатель и издатель, но не из "первого ряда".Как раз в то время газета находилась на грани кризиса. Дучинский категорически не хотел лезть в политику, более того: он был вполне благонамеренным и лояльным к власти человеком. Соответственно, такой же была и газета. Но в конце 1905 года подобные издания в России уже никого не интересовали. Кроме того, всеобщая стачка коснулась и типографских рабочих, то есть газеты просто не выходили – их заменяли листовки и прокламации. Для маленькой частной газетки выжить в таких условиях было невозможно. Поэтому Парвус и Троцкий её купили по дешёвке и тут же переформатировали.Тираж за неделю скакнул до ста тысяч, а за месяц к моменту закрытия – до пятисот. Естественно, в "Хрониках…" этого ничего нет. Зато Парвус и Троцкий вдруг ни с того ни с сего начинают говорить с карикатурным псевдо-одесским и псевдо-еврейским акцентом. Вот до третьей серии говорили почти нормально, а как в типографию зашли – прорвало. То ли накануне Бабеля начитались, то ли "Ликвидацию" пересмотрели.Дальше опять стандартная хроникальная вставка. О том, что видеоряд построен по принципу "лишь бы было" можно уже и не говорить. Важнее иное. Что вообще происходило в Империи в эти дни? В течение ноября по всей России продолжаются массовые волнения. Большинство предприятий, магазинов и часть госучреждений не работают. Идут боестолкновения рабочих, студентов, крестьян с полицией, казаками и армейскими частями. В Севастополе восстают гарнизон и крейсер "Очаков". По всем городам волна еврейских погромов. На политической сцене появляется новая сила, так называемые "черносотенцы", которые в свою очередь вступают в боестолкновения с рабочими дружинами, а заодно убивают евреев и студентов. Крестьяне громят и жгут имения. По сути, в Империи начинается гражданская война. Всего этого мы не увидим ни в хронике, ни в игровых сценах.Но мы отвлеклись. Итак, у нас только что было 28 ноября, а теперь вдруг 21 ноября 1905 года. На Финляндский вокзал прибывает товарищ Ленин, которого встречает товарищ Красин. И Ленин сразу решил огорошить товарища по партии: "У меня фальшивые документы". Ну да, опытный подпольщик Красин (проваливший явку и динамитную мастерскую во второй серии) не знает, что кроме как нелегально появиться в России Ленин не может. Зато Красин буквально бьет Ленина под дых: сообщает ему о газете Парвуса с полумилионным тиражом… которую Парвус ещё даже не купил. И вы-таки говорите, что Ленин был гениальный провидец?* Это Красин провидец!Вообще образ Ленина в "Хрониках…" – это, конечно, нечто... Похоже, Евгению Ткачуку сказали подсмотреть, как Ленин выглядит в исполнении Сухорукова в "Комедии строго режима". А гримёрам, видимо, сказали сделать Ленина, как на последней прижизненной фотографии, когда тот уже превратился в беспомощный овощ. Или прямо вот поставили задачу: выразить неприятную внутреннюю сущность Ленина через внешние проявления. Когда-то Кончаловский умел лепить образы иначе… Кстати, мы только что подошли к самой главной интриге сериала. Но об этом будет немного позже.Дальше в серии возникает странный временной провал. Сразу после 21 ноября 1905 следует 28 марта 1906 года – так в титрах. Это дата по "старому стилю, по новому – 10 апреля. Нам показывают эпизод с убийством Гапона.Передано данное событие, скажем так, относительно точно – по одной из версий, распространившихся с подачи уже встречавшегося нам в фильме Манасевича-Мануйлова. Но, как уже стало традицией в сериале, сцена дана с рядом принципиальных нюансов. Удивительно то, что оказывается, Гапон и Лютер были хорошо знакомы. Хотя прямой прототип Лютера Янис Лутерс с Гапоном не встречался никогда и к его убийству отношения не имел. В указанное время он прятался от полиции после ограбления в Гельсингфорсе, которое по странному недоразумению мы видели в начале первой серии.Как же так? А всё просто. В образ Лютера авторы втиснули еще одного персонажа – эсера Рутенберга, который с Гапоном состоял в дружеских отношениях, спас его в день "Кровавого воскресенья" 1905 года и в итоге убил.Авторы оставили от всего последнего периода жизни яркого, интересного и очень значимого человека только эпизод с убийством. А история его травли из-за денег, полученных от правительства, давление со стороны охранки, его готовность предать огласке имена высших сановников Империи и их неблаговидные поступки – всё осталось за кадром, даже истинные причины его убийства. Хотя они и в 1906 году были на поверхности – Гапон мешал всем. Основным бенефициаром его смерти стало министерство внутренних дел. Ничего этого, увы, в фильме нет… Но зато есть блюющий пианист Алёша.После эпизода с убийством Ленин, Красин, Горький и сотоварищи приходят выбивать деньги из Парвуса – в типографию. Если Гапона убили в марте (апреле) 1906 года, то логично предположить, что Парвуса будут пытать и грабить примерно в тот же период. А не выходит. Никак. Потому что весной 1906 года прийти к нему Ленин может только на свидание в Петропавловскую крепость, где коммерсант-революционер ждал суда. Кстати, с Троцким было то же самое, а потому испуганно сидеть у дверей кабинета Парвуса он никак не мог.Сама сцена выбивания денег – это какое-то издевательство над здравым смыслом и кинематографом, как искусством. Ну и, разумеется, полностью высосана из пальца… вероятно, того, который Парвусу по наущению Ленина хотел отрезать Красин.Между прочим, в эпизод авторы ввели ещё одного исторического персонажа – Карла Радека – будущее "золотое перо" газеты "Правда". Радек в кино сделан на совесть и похож на самого себя реального с удивительной точностью. И часы он тырит в редакции газеты очень правдоподобно, непонятно только зачем. Такое ощущение, что авторы хотели всех революционеров изобразить с теми или иными психическими отклонениями. Кинули жребий – Радеку выпала клептомания. Непонятно одно только: откуда он взялся. Если на дворе ноябрь 1905-го, то он должен быть в Варшаве и очень результативно раскачивать лодку восстания рабочих. Если всё же следовать сценарию, и это 1906 год, то Радек сидит в Варшавском централе. Присутствует при безобразной сцене и Максим Горький. Который, вообще-то, с января 1906 года колесит по Европе, а в апреле поплывёт в США.Сцена с одновременным арестом Троцкого и Парвуса тоже ясности не вносит. Так как Троцкого арестовали в декабре 1905-го, а Парвуса – в марте 1906-го.Вообще в сцене рэкета есть забавный момент. Парвус говорит то с анекдотичным еврейско-одесским акцентом, то нормально. Вряд ли со страху. Скорее всего, на съёмках в одном дубле Парвус говорил так, в другом иначе, а по итогу все склеили так, как склеили.Затем мы плавно переносимся… в 1932 год. Давно закончилась Первая Мировая война. Отзвенела клинками война гражданская. На месте Российской Империи возник Советский Союз. Умер Ленин. Прошла коллективизация и идёт индустриализация. И совершенно не постаревший инфернальный Лютер пришел к не постаревшему Манасевичу-Мануйлову за деньгами, которые Витте передал для Гапона. Сколько лет прошло, а он все помнит! Почему 1932 год? А потому что синематограф "Аврора", в который Лютер приглашает незадачливого чиновника, открылся именно в этом году и назван был в честь крейсера "Аврора", который пальнёт по Зимнему только в 1917-м. До того он назывался "Пикадилли", но только с 1913 года, когда был построен. То есть, ночная встреча Лютера и Мануйлова в 1906 году там состояться никак не могла. Но нет. Это не такой вот режиссёрский ход – перенести героев на пару десятков лет вперед. Это очередной сценарный ляп.Новая сцена. Царь приказывает "арестовать всех". Вообще-то, несмотря на объявленную амнистию, охранка и полиция особо с участниками столкновений и вооружённых групп и так давно уже, с января, почитай, 1905 года, не церемонилась. С участниками волнений на флоте и в армии – тем более. С декабря 1905 года волна арестов только нарастала. Царь не в курсе?В непостроенный ещё синематографический театр "Пикадилли", который для конспирации Лютер назвал "Авророй" в честь будущего символа революции, врывается полиция. Причём делает это аккурат в тот момент, когда по нарисованному компьютером экрану проплывает дирижабль из семейства Цеппелинов… который войдет в эксплуатацию только через четыре года – в 1910-м. Все-таки те, кто подбирали хронику для фильма, такие же равноправные создатели гэгов, как все остальные.Очень грубое искажение реалий того времени в сцене допроса Прохоровым Лютера. В помещение заходит сам Курловский. Начальник Охранного отделения лично заходит в допросную, чтобы позвать на беседу лицо нижестоящее… Ну в отечественном ОВД полиции такое может быть, а в 1906-м году – никогда. Просто потому что ни один начальник в принципе представить бы не мог, что такое возможно. Для этого существовали дежурные офицеры.Самый правдивый момент в серии, как ни странно – это беседа Курловского с Лютером. Выясняется, что бравый террорист работает лично на начальника охранки. Ну что ж, такое было. То есть, в образ Лютера вписали ещё и Азефа: Лутерс, Рутенберг, Азеф… три в одном. А ведь, наверняка, и ещё будут.Серия заканчивается весной 1906 года, но ни Московского декабрьского восстания в ней, ни карательных операций, ни Владивостокских восстаний, ни образования Читинской и Красноярской республик мы не увидели и даже не услышали о них. Такие они – "Хроники русской революции" от Андрона Кончаловского.* Мы такого не говорили. – Ред.

