https://ukraina.ru/20251122/khronicheskiy-anakhronizm-khronik-o-tom-kak-konchalovskiy-taynu-ubiystva-stolypina-raskryl--1071971712.html

Хронический анахронизм "Хроник…": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…

Хронический анахронизм "Хроник…": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл… - 22.11.2025 Украина.ру

Хронический анахронизм "Хроник…": о том, как Кончаловский тайну убийства Столыпина раскрыл…

Четвёртая серия начинается с титров "Прошло 5 лет". То есть в историческом киноромане "Хроники русской революции" пропущены все важнейшие события 19-1911 годов, которые привели в итоге к небывалым и трагическим потрясениям мирового масштаба. Всё свелось к одному ограблению, одному взрыву и одному убийству

2025-11-22T08:00

2025-11-22T08:00

2025-11-22T08:00

история

история

киев

париж

россия

ленин

мвд

революция

1905-1907 годы

1910-е годы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071276955_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_bcc4f09cd1d7efb0f0d876c123c90680.jpg

В начале, как уже повелось, хроникальная отбивка, которая, по сложившейся традиции, имеет мало общего с событиями 1911 года. Например, погрузка немецких пленных моряков летом 1917 года. Или кадры с трактором International Harvester Company тип Т, которых в России не было, а сама съёмка произведена, скорее всего в США, штат Висконсин. Впрочем, есть и относительно аутентичная – например погрузка в вагоны переселенцев, отправляющихся за Урал в рамках столыпинской земельной реформы. Ну, или кадры с императором и строевыми смотрами.Титры: "Весна 1911 года". Без числа. И хорошо, что без числа, потому что в первых трёх сериях с точными датами творилось невесть что.Зимний дворец. Подполковник Прохоров идет к премьер-министру Столыпину. И даже заходит к нему. Напомним, он сотрудник придуманного лично Треповыми одобренного императором суперособого отдела в Особом отделе Охранного отделения Департамента полиции Министерства внутренних дел. На нём повседневная форма Отдельного корпуса жандармов и даже жандармский знак на груди. Теоретически он должен носить форму Департамента полиции – как в предыдущих трёх сериях. Однако, ношение общеармейского мундира допускалось и в этой среде – как повседневного. Но с обязательными красными кантами на обшлагах. У Прохорова их нет. Он в сапогах. Следовательно, должны быть в обязательном порядке шпоры. Их тоже нет.Но вообще являться ко второму лицу в государстве он в обыденной форме не стал бы: только в официальной. Ну, как в первых сериях. Без вариантов. Но дальше-то еще забавнее – вошел в фуражке, и честь не отдал. Он точно русский офицер? На вопросы отвечает "нет", хотя "никак нет" в него должно быть вбито навсегда. Берет листок из рук Столыпина, не предваряя словами "позвольте", "разрешите" и т.д. Словосочетание "господин премьер-министр" не произносит вообще. Перед уходом честь не отдаёт. Ну ладно, подполковника ему император лично присвоил. Но до ротмистра-то он как дослужился? Эти "мелочи" на самом деле не мелочи, а показатель того, насколько глубоко авторы фильма проработали тему и, в конечном итоге – показатель отношения к зрителю.Из диалога мы узнаем, что начальник Охранного отделения Курловский жив и на своем посту. А ведь за прошедшие пять лет директора Охранного отделения Санкт-Петербурга сменились после Герасимова ещё дважды, и "Курловским" должен быть в текущий момент Михаил Фридрихович фон Коттен, блестящий контрразведчик. Понятно, зачем Курловского авторы оставили: должен ж кто-то гадить российским спецслужбам изнутри. Но вот почему никак организационно не подчиняющемуся Прохорову Курловский по-прежнему отдает приказы – решительно непонятно.А дальше, благодаря невесть откуда взявшемуся повзрослевшему пианисту Алёше, мы попадаем в Париж. Где встречаемся и с заболевшей чахоткой Ариадной, и с вездесущим Лютером. И отправляемся в знаменитое кафе "Ротонда"."Ротонду" знали все художники и писатели Парижа, да и не только Парижа. Любили его и русские революционеры-эмигранты, что в какой-то мере в фильме отображено. Вызывают недоумение слова Лютера, что они с Алёшей, оказывается, эсеры. Позвольте, позвольте, а с какого, тогда испуга Лютер подчинялся большевику Красину, руководителю Боевой технической группы ЦК РСДРП. Акцентируем внимание… РСДРП, а не ПСР – Партии социалистов-революционеров, то есть эсеров. Они успели в неё перебежать? Ну, такое вполне могло быть, хотя ни Янис Лутерс, прообраз Лютера, и Николай Буренин – прообраз пианиста Алёши, никогда большевикам, тем более с эсерами, не изменяли.Зачем Алёша и Лютер взяли по пинте пива, пусть останется загадкой. Именно в "Ротонде" им могли предложить коньяк, вино, кофе, но не пиво. Троцкий действительно бывал в кафе, а вот присутствие там Ленина рядом историков подвергается сомнению. Верить можно только одному свидетельству, что Ленин заходил всего один раз, но на него там никто не обратил внимания… в отличие от авторов фильма, которые в "Ротонде" устроили скандал между Троцким и Лениным. Заодно и приставив к Ленину уже знакомого нам Карла Радека. Хотя реальный Радек в это время с Лениным не был лично знаком и вообще находился в Лейпциге.Вообще обидно за "Ротонду": культовое место, где фактически жил и умирал Модильяни, где сутками торчал Пикассо, где Диего Ривера играл с Троцким в шахматы, выступал Томас Манн, что-то черкал на салфетках Марк Шагал… И все свести к истерической перебранке… Зато мы знакомимся с интереснейшей личностью Дмитрием Богровым, который играет на деньги в "русскую рулетку". По-видимому, нас плавно подводят к организации убийства Столыпина.Да, убийцей российского премьер-министра, действительно стал Богров. Правда, в "Ротонде" он не бывал, а в 1911 году жил и мучился от неврастении в Киеве, сочетая убеждения анархиста-революционера и платного осведомителя охранки. Но в фильме он сидит в кафе, и весело рассуждает о том, что кругом много провокаторов. Учитывая, что Лютер в кино – провокатор охранки, и реальный Богров тоже был провокатором, "сдаётся мне, джентльмены – это была комедия". Зато Богров успел сказать, что, если не застрелится сам, застрелит кого-нибудь. Не застрелился…И опять становится обидно. Хозяин кафе вызывает полицию, и та уводит Богрова на самом интересном месте. А ведь владелец "Ротонды" Виктор Либион (ни разу не похожий внешне на киношного) как раз и отличался тем, что полицию никогда не вызывал.И снова Столыпин, и снова Прохоров. Столыпин раскрывает страшную тайну: воруют! Воруют все, включая императрицу. А лично Курловский присвоил ни много ни мало 3 миллиона рублей из Секретного фонда МВД. Прохоров теряет дар речи, и есть от чего.Во-первых, ревизией финансовых расходов в МВД занималось не министерство юстиции, а вице-директор департамента полиции С.Е. Виссарионов.Во-вторых, ревизия состоялась не в первой половине 1911 года, а в конце года, уже после убийства Столыпина. В-третьих, сумма, названная в кино нереальна. Для сравнения: в очень и очень хорошем в смысле финансирования 1914 году на охранку в Санкт-Петербурге было выделено… 80 700 рублей. С таким финансированием Курловский должен был выгребать весь бюджет своего ведомства подчистую 37 лет.В середине разговора вбегает чиновник в измятом вицмундире. Вероятно, Курловский кроме денег украл ещё и утюги, причём сразу у всего кабинета министров, и Столыпин это знает. Иначе такая ситуация возникнуть не могла.А Прохоров, который весь сериал никак не может начистить нормально сапоги, едет к Распутину. Авторы фильма обставляют все историю так, что Столыпин имел большой зуб и на Распутина, и на императрицу. В реальности, когда император начал не просто охладевать к успешному премьер-министру, а буквально содействовать его травле со стороны наиболее реакционной части своего окружения, прежде всего Трепова и Дурново, именно императрица оказалась тем человеком, который Столыпина поддержал.Да, негласное наблюдение за Распутиным Столыпин приказывал организовать. Но, вопреки выдумке авторов "исторического киноромана", снято оно было по приказу не императрицы, а императора. Ну и как вишенка на торте: визит к Распутину в Петербурге или его пригороде был исключен. Чтобы встретиться со старцем, Прохорову пришлось бы ехать в Иерусалим, куда Распутин после размолвки со Столыпиным отправился еще в январе 1911 года. В Россию он вернулся только после убийства премьера.Версию организации убийства Столыпина авторы выдают на основе показаний самого Богрова и ходивших в России слухов, естественно, всё излишне драматизируя и даже добавляя достоевщины. Ну а логика фильма (да-да, даже в этом "киноромане" есть своя логика!) заставляет думать, что Столыпин был убит по наущению Курловского. В общем сюжет закручен еще более круто, нежели было в реальности. А реальный Богров, в свою очередь, писал, что его практически заставил пойти на покушение некий "Степа". Личность "Степы" долгое время беспокоила историков, но теперь мы точно знаем, что это Лютер (он же Азеф, он же Рутенберг, он же Луторс).Сам момент убийства в театре режиссёр отчего-то показывать не стал. Вероятно, это такая "фишка" сериала: не показывать ни одного значимого события – принципиально. Зато заставил зрителей думать, что убит Пётр Аркадьевич был разрывной пулей "дум-дум". Ерунда, конечно, но звучит красиво.Из Гостиного двора в Питере Прохоров на ночном экспрессе мчит в Киев, надев, наконец, по торжественному случаю ранения своего патрона официальный мундир. Зачем едет – непонятно. И главное, куда? В Киев, как гласят титры, в жандармерию. Беда в том, что такого учреждения в Киеве не было. Жандармерия – имя собственное для военизированной полиции (внутренних войск). В Париже Gendarmerie – это нормально. Но мы из Парижа уехали. В Киеве было учреждение, которое называлось "Киевское губернское жандармское управление". "Жандармерия" в титрах – это грубейшая ошибка, свидетельствующая об абсолютном незнании авторами темы и эпохи.В Киеве Прохоров пытается допрашивать Богрова. То есть проводить работу следователя, которых и без него полно. Попросту, лезть не в своё дело. И все-таки авторы стараются хоть что-то показать правдиво. Например, Богров действительно говорил фразу насчет двух тысяч котлет. Правда, не на следствии, а на суде.Ну а дальше комментировать что-то бессмысленно. Только предсмертным бредом Столыпина можно объяснить поручение Прохорову достать в его кабинете папку с компроматом. Кто даже подпустил бы Прохорова-то к этому кабинету? Подполковник звонит в столицу в охранное отделение и требует позвать Медникова, который в этом отделении не служит вообще…И так далее.Зато впервые, зайдя в палату к Столыпину, Прохоров ведет себя как положено офицеру: головной убор снят, фуражка на локотке, стойка смирно. Ну хоть напоследок…

https://ukraina.ru/20230108/1042394266.html

https://ukraina.ru/20230913/1049303426.html

https://ukraina.ru/20250122/1060452554.html

киев

париж

россия

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, киев, париж, россия, ленин, мвд, революция, 1905-1907 годы, 1910-е годы, революционер, полиция, российская империя, кино, кинематограф, сериал, большевики