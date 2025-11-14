https://ukraina.ru/20251114/khronicheskiy-anakhronizm-khronik-strannyy-vzryv-i-prokhodnoy-dvor-v-podpole--1071558144.html

Хронический анахронизм "Хроник…": странный взрыв и проходной двор в подполье

Первая серия сериала "Хроники русской революции" заканчивается тем, что в кабинете загадочного генерала Курловского от взрыва в соседнем здании вылетают стёкла. Напомним, загадочен он, потому что на фоне подавляющего большинства персонажей сериала, которые существовали на самом деле, такого генерала не существовало

В реальности был Павел Григорьевич Курлов – минский губернатор, известный тем, что на следующий день после публикации царского Манифеста, которому и посвящена вторая серия, устроил расстрел мирного митинга – погибли 60 человек. В Департамент полиции данный персонаж попал только в 1907 году.Итак, вторая серия начинается с того, что мы видим, где именно был взрыв: в гостинице "Бристоль" (ныне "Англетер"). Её прославили самоубившийся там (или убитый) поэт Есенин и Самуил Яковлевич Маршак, написавший поэму "Мистер-Твистер", герой который в этой самой гостинице жил.Ну, то, что нам показывают фасад чего угодно, только не "Бристоля" образца 1905 года, это нормально. Компьютерная графика она, знаете ли, тоже денег стоит.Вообще история со взрывом очень интересна. События фильма происходят где-то после 15 октября 1905 года и на дворе день. А взрыв в "Бристоле" произошёл в ночь с 11 на 12 марта 1905 года, то есть восьмью месяцами раньше, чем нам показывают. Тогда эсер Максимилиан Швейцер в рамках подготовки к серии терактов против высших особ Империи что-то перемудрил с бомбой, и она взорвалась. В прошлой серии этот самый Швейцер, как мы помним, был еще жив, принимал участие в налёте на банк… Если мы соотнесём всё это с реальной хронологией – самовзорвавшийся в марте 1905 года покойник в феврале 1906 года будет у нас грабить в Финляндии банк, и потом поведёт не в меру пассионарную Ариадну к похотливому юному пианисту… Как всё ж таки сложно пытаться восстановить логику временных прыжков автора фильма!Возникают вопросы и к географии фильма. Каким образом выбило стекла в кабинете Курловского? Дело в том, что здание, где находилось тогда Охранное отделение расположено мало того, что не рядом (в 300-х метрах), но и, условно, с тыльной стороны "Бристоля", в стороне, противоположной от окон номера товарища Швейцера. Чтобы взрывная волна дошла до кабинета Курловского, нужен был совсем другой взрыв, произвести который могли бы как минимум несколько сотен килограмм тротила. Кроме того, вопрос возникает к мосту и каналу, которые видны из окна кабинета Курловского – ни того, ни другого ни возле Охранного отделения на Гороховой, 2, ни на Исаакиевской площади у гостиницы "Англетер" нет и никогда не было.Итак, бравые полицейские, не надев шинели, прибегают на место происшествия, в чём были: в мундирах, без головных уборов. Это, в общем-то, маловероятно, учитывая нравы и порядки того времени. Но простим авторам этот недочет, так как немедленно возникает более сложный вопрос.Начальник департамента наружного наблюдения Медников в одном пиджаке прибегает вместе со всеми, включая мифического генерала Курловского, в "Бристоль". И ведь никто его не спрашивает: ну Вы-то куда, Евстратий Павлович? Ну Вам-то тут что делать? И мало того, наш герой – начальник суперособого отдела – приказывает вышестоящему Медникову и обращается к нему на "ты". К подчиненным офицерам тоже на "ты". Это у нас охранка или питерское ОВД милиции времен "Улиц разбитых фонарей"? Ан нет, точно ОВД 90-х. Потому что бравые имперские офицеры ведут себя, общаются между собою и с начальством точь-в-точь, как Дукалис с собутыльниками, простите, сослуживцами.Воистину прекрасна сцена визита Ариадны к Прохорову. Видно, что звание подполковника бывшему жандармскому ротмистру император пожаловать поспешил. Перед ним сидит и умничает ключевой свидетель ограбления в Гельсингфорсе с очень путанной историей? Да кто бы его (то есть – её) за красивые глаза отпустил бы? Тут не то, что ротмистр жандармерии, тут и вахмистр бы "стойку" сделал. То, что она дочь генерала, в 1905 году значения не имело – и не таких на виселицу отправляли. Если бы её собирались осудить за растление малолетнего пианиста – тогда да, звание папы роль бы сыграло. А тут терроризм, не состоявшаяся попытка покушения на самого Государя-императора – увольте. Кстати. А зачем вообще пассажиров злосчастного поезда собирают и опрашивают? Почему им не предъявляют фотографии головы покойного Швейцера для опознания?Кстати, с головой тоже вопросы. Реальный взрыв, надо сказать, был сильным, проломило даже потолок под номером. Фрагменты тела долетели аж до Исаакиевского собора – окна номера выходили прямо на него. Взрывной волной повалило несколько секций чугунной ограды собора. А что мы видим в сериале? Целёхонький труп, который слегка портит отсутствующая голова, которая, кстати, тоже мало пострадала – не повреждено лицо. Слегка разбросаны подушки, упал шкаф… вот, собственно, и все жертвы и разрушения.Но, ладно. Место взрыва осмотрено, мы снова переносимся в питерское ОВД милиции 90-х. Ну а с чем можно еще отождествить ночную пьянку офицеров, особенно после сложного дня, когда не то что их отдел, а вся столичная полиция и жандармерия должны на ушах стоять? Вообще-то речь идет о предполагаемой подготовке покушения на императора. Одним напиться надо, грузинскому князю – по девочкам поехать. Странно вообще, что с такими суперпрофессионалами царь дожил до 1918 года.Ну а самый главный по должности Медников услужливо лакействует перед Прохоровым, демонстрирует собранную коллекцию фотографий российских революционеров. И тут главный герой выступает "во всей красе" – вчерашний жандарм, оказывается, слыхом не слыхивал о Троцком… В 1905 году… В Петербурге… Возникают вопросы к его биографии – а он точно был жандармом? Кончаловский в советское время был одним из лучших сценаристов, и в его профессионализме усомниться невозможно. Он так ошибиться не мог! Значит, вопрос к самому Прохорову: подполковник, Вы с Марса?От тягостных раздумий нас отрывает патологоанатом, который нашёл в голове Швейцера остро заточенный карандаш, который и стал причиной смерти террориста. И, по стандартным законам жанра, мы видим убийцу – старого нашего знакомого по 1-й серии. Это он грабил банк и "брал в заложницы" Ариадну, пора его представить зрителям. В фильме он носит кличку Лютер. В реальности его звали Янис Лутерс– это первый профессиональный революционер Латвии. Отчаянно смелый человек абсолютного хладнокровия и выдержки, прирождённый конспиратор.Кстати, банк в Гельсингфорсе (только в феврале 1906 года) грабил именно он и его люди – все, как один, латыши. Прежде чем попасть под жернова репрессий в 1937 году, он успел написать обширные мемуары, где о карандашах в ушах политических противников ничего не написал. Это досадно – о них вообще никто не написал… кроме Кончаловского. Зачем ему дались именно карандаши – решительно непонятно.Мы видим, как Лютер невероятно конспиративно идет к руководителю Боевой технической группы ЦК РСДРП товарищу Красину, который легко определяет, что именно он убил товарища Швейцера. Красин устраивает разнос из-за того, что Лютер и его подельники всё про… (не будем повторять фразу из фильма, который шёл в эфире одного из федеральных каналов).В реальности часть группы Лютера полиция, действительно, арестовала с 50 тысячами на руках – один из пассажиров поезда, билеты на который они брали, заметил, что у них подозрительно пухлые бумажники. Но на оставшиеся 100 тысяч рублей в Гамбурге была закуплена большая партия оружия, боеприпасов, взрывчатки и благополучно переправлена в Россию. И вообще не совсем ясно, с чего Красин так тоскует о Швейцере? Тот же был эсер, а Красин большевик.И ещё, Красина авторы выставляют эдаким террористом. Однако большевики, в отличие от эсеров, террором не занимались. Красин, как руководитель боевой технической группы, обеспечивал производство и закупку оружия и организовывал так называемые "эксы", одним из которых и было ограбление банка в Гельсингфорсе. Сам он бомбы не делал.Новая сцена. Знакомые нам по 1-й серии священник Гапон и чиновник особых поручений Манасевич-Мануйлов едут, как тогда говорили, "на моторе" к премьер-министру Витте. И Гапон даже встречается с Витте, чего в реальности, разумеется, не было, и быть не могло. И сумму в 30 тысяч рублей Гапон получил тоже не от самого Витте. Но всё это мелочи, несущественные на фоне того, что… На дворе 1905 год, и Витте заходит в кабинет в парадном мундире с сеанса позирования. Его потрет писал сам Репин… правда 1903 году. С фотографии. Но, не важно.Большой эпизод, связанный с получением Прохоровым информации о покупателе взрывчатки, равно как и сцену с обменом взрывчатки на деньги и комментировать невозможно, ввиду полного отсутствия в происходящем смысла.Опять хроникальная вставка с опять же криво подобранной хроникой по принципу "ой, да кто в этом разбирается, и так сойдёт". Ничего, что впереди колхозников дефилирует знаменосец с явно красным флагом – ну затесался, с кем не бывает. Ну а последние кадры – это вообще первомайская демонстрация где-то середины 20-х годов. Интересно, за кого зрителей держат…Но у нас наконец-то есть эпизод, связанный непосредственно с революцией: пятое заседание Совета рабочих депутатов в Питере. Напомню, в октябре проходила Всероссийская стачка, к организации которой Совет имел самое прямое отношение. Руководящие роли в ней принадлежали на момент действия фильма Троцкому, Парвусу и Георгию Степановичу Носарю (он же Хрусталев-Носарь). Выступление Троцкого дает совершенно точную привязку к дате: 31 октября. Потому что царский манифест был опубликован 30 октября (по новому стилю), а его обсуждение прошло в Совете на следующий день.Между прочим, граф Витте стал премьером только в этот день, и почему Гапон называл его председателем правительства раньше – непонятно. Но это "фишка" сериала: почти все события реальны, только стоят не на своих местах.Совет в реальной жизни находился на подпольном положении, и, соответственно, никаких "царских сатрапов" быть на его заседании не могло. Инкогнито проникнуть им бы не дали – революционеры хорошо знали их в лицо. А здесь имеем проходной двор в каком-то фешенебельном здании, хотя реально совет заседал в здании Императорского Вольного экономического общества по адресу Забалканский (ныне Московский) проспект, 33. Нет там таких масштабных залов с колоннами.Кстати, там решался вопрос о продолжении Октябрьской всеобщей политической стачки, а не вот это вот всё невнятное, показанное господином Кончаловским. Она потрясла до оснований империю. Ответом на неё как раз в день 31 октября стал расстрел митинга в Минске, начало самых масштабных еврейских погромов и избиений демонстраций и митингов черносотенцами в Одессе, Ростове-на-Дону и других городах (всего 690) и многие другие акции властей. В самом Петербурге у Технологического института Семёновский полк разогнал мирный митинг студентов и преподавателей. Будущий знаменитый советский историк-наполеонист Евгений Тарле получил удар шашкой по голове от некоего корнета Фролова. Но в сериале, претендующем на хронику революции об этих судьбоносных для империи событиях не говорится ни слова.Зато мы можем наконец-то выяснить, отчего Горький невзлюбил Гапона. Всегда считалось, что произошло это ввиду разочарования писателя в священнике ввиду двух факторов: его деятельности после "Кровавого воскресенья" и ввиду того, что Горький стал членом РСДРП, которая к Гапону очень и очень "неровно" дышала. Но теперь-то мы точно знаем: из-за мелочности характера Горького. Гапон, видите ли, не стал зачитывать специально для него написанную Горьким речь.Ну а Гапон, который на самом деле приедет в Россию только в ноябре, у Кончаловского 31 октября призывает всю паству… извините, революционеров, примирится с властями, чего не было, и быть не могло. Такие вот "Хроники…"

